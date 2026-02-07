Deviza
háború
orosz-ukrán háború
Lengyelország
reptér
Rzeszów
NATO

Veszélyhelyzet Lengyelországban: orosz rakétacsapások miatt zárták le a NATO kulcsfontosságú repterét

A múlt hónap után újabb incidens történt Lengyelországban, ahol Rzeszówban lévő NATO-repteret kellett lezárni az oroszok támadása miatt. A reptér kulcsfontosságú Ukrajna ellátásában, becslések szerint a nyugati fegyverszállítmányok 90 százaléka itt halad át.
Járdi Roland
2026.02.07, 08:27
Frissítve: 2026.02.07, 09:54

A lengyel hatóságok elővigyázatosságból felfüggesztették két délkelet-lengyelországi repülőtér működését a közeli ukrán területeket ért orosz csapások miatt – írja szombat reggel a Reuters.

orosz rakétacsapások
Veszélyhelyzet Lengyelországban: orosz rakétacsapások miatt zártak le reptereket / Fotó: Lot.com

A katonai repülés zavartalan működésének biztosítása érdekében a rzeszówi és a lublini repülőtér ideiglenesen felfüggesztette a légi forgalmat – tette közzé az X-en a Lengyel Légiforgalmi Szolgáltató Ügynökség. Mindkét város közel fekszik az ország ukrán határához, 

Rzeszów a NATO elsődleges központjaként szolgál az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokhoz. 

A Lengyel Fegyveres Erők Operatív Parancsnoksága az X-en közölte, hogy az Ukrajnát ért orosz csapások miatt a katonai repülés megkezdte működését a lengyel légtérben. 

Ezek az intézkedések megelőző jellegűek, céljuk a légtér biztosítása és védelme, különösen a fenyegetett régiókkal szomszédos területeken

– írta a hadsereg. A FlightRadar24 járatkövető szolgáltatás az X-en arról tájékoztatott, hogy a lezárás a térségben műveleteket végző NATO-repülőgépeket érinti. Az Amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a pilótáknak szóló közleményében jelezte, hogy az állambiztonság garantálásával kapcsolatos katonai tevékenység miatt mindkét repülőtér megközelíthetetlen.

Stratégiailag fontos a rzeszówi reptér

Nem ez az első incidens Lengyelországban, amely hasonló lépésekre kényszerítette a hatóságokat. Múlt hónapban Rzeszów és Lublin egy időre már felfüggesztette a működését, de a hatóságok akkor azt közölték, hogy a katonai repülési műveletek rutinszerűek voltak, és nem állt fenn fenyegetés a lengyel légtérrel szemben.

2022 óta a Rzeszów-Jasionka repülőtér vált a NATO egyik legfontosabb stratégiai katonai központjává és logisztikai csomópontjává. A repülőtér a nyugati fegyverszállítások elsődleges elosztóhelye. Az Ukrajnának szánt katonai segélyek (fegyverek, lőszerek, járművek) nagy része ide érkezik repülővel, majd innen szállítják tovább közúton vagy vasúton az ukrán határ felé. Becslések szerint a nyugati katonai segítség több mint 90 százaléka ezen a ponton halad át.

