A lengyel hatóságok elővigyázatosságból felfüggesztették két délkelet-lengyelországi repülőtér működését a közeli ukrán területeket ért orosz csapások miatt – írja szombat reggel a Reuters.

Veszélyhelyzet Lengyelországban: orosz rakétacsapások miatt zártak le reptereket / Fotó: Lot.com

Veszélyhelyzet Lengyelországban: orosz rakétacsapások miatt zárták le a NATO kulcsfontosságú repterét

A katonai repülés zavartalan működésének biztosítása érdekében a rzeszówi és a lublini repülőtér ideiglenesen felfüggesztette a légi forgalmat – tette közzé az X-en a Lengyel Légiforgalmi Szolgáltató Ügynökség. Mindkét város közel fekszik az ország ukrán határához,

Rzeszów a NATO elsődleges központjaként szolgál az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokhoz.

A Lengyel Fegyveres Erők Operatív Parancsnoksága az X-en közölte, hogy az Ukrajnát ért orosz csapások miatt a katonai repülés megkezdte működését a lengyel légtérben.

Ezek az intézkedések megelőző jellegűek, céljuk a légtér biztosítása és védelme, különösen a fenyegetett régiókkal szomszédos területeken

– írta a hadsereg. A FlightRadar24 járatkövető szolgáltatás az X-en arról tájékoztatott, hogy a lezárás a térségben műveleteket végző NATO-repülőgépeket érinti. Az Amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a pilótáknak szóló közleményében jelezte, hogy az állambiztonság garantálásával kapcsolatos katonai tevékenység miatt mindkét repülőtér megközelíthetetlen.

Stratégiailag fontos a rzeszówi reptér

Nem ez az első incidens Lengyelországban, amely hasonló lépésekre kényszerítette a hatóságokat. Múlt hónapban Rzeszów és Lublin egy időre már felfüggesztette a működését, de a hatóságok akkor azt közölték, hogy a katonai repülési műveletek rutinszerűek voltak, és nem állt fenn fenyegetés a lengyel légtérrel szemben.

2022 óta a Rzeszów-Jasionka repülőtér vált a NATO egyik legfontosabb stratégiai katonai központjává és logisztikai csomópontjává. A repülőtér a nyugati fegyverszállítások elsődleges elosztóhelye. Az Ukrajnának szánt katonai segélyek (fegyverek, lőszerek, járművek) nagy része ide érkezik repülővel, majd innen szállítják tovább közúton vagy vasúton az ukrán határ felé. Becslések szerint a nyugati katonai segítség több mint 90 százaléka ezen a ponton halad át.