Jobb, ha felkészül rá a világ: új atomhatalom emelkedik fel, Amerika már tőle fél, nem az oroszoktól – most kell vele alkut kötni

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere kijelentette, hogy Amerika új alapokon kész a lejárt Új START szerződés utódjáról tárgyalni. Ennek az áll a hátterében, hogy egy új atomhatalom emelkedett fel, amellyel szintén rendezni kell a világ szempontjából az egyik legsúlyosabb kérdést.

Új atomhatalom emelkedik fel, Amerika már tőle fél, nem az oroszoktól / Fotó: Shutterstock

Rubio arról beszélt, hogy az Egyesült Államok új alapokon kész új nukleárisfegyverzet-korlátozási megállapodás tárgyalására, amely Oroszország mellett már Kína katonai megerősödését is figyelembe veszi.

A külügyminiszter pénteken annak kapcsán szólalt meg, hogy csütörtökön lejárt az Új START szerződés hatálya, amivel érvényét veszítette az Egyesült Államok és Oroszország közötti korábbi megállapodás.

Új atomhatalom emelkedik fel, Amerika már tőle fél, nem az oroszoktól

Marco Rubio a minisztérium Substack internetes felületén megjelent írásában arra mutatott rá, hogy az Egyesült Államok nem látja értelmét, hogy a START korábbi formáját felújítsák. Egy olyan egyezményre van szükség, amely tükrözi azt, hogy

az Egyesült Államoknak hamarosan két nukleáris ellenféllel, Oroszországgal és Kínával, kell szembenéznie

– mutatott rá az amerikai külügyminiszter.

Az Új START hatályának lejárta kapcsán megjegyezte, hogy annak alkalmazását Oroszország szüntette meg 2023-ban. „Egy megállapodáshoz legalább két fél szükségeltetik, az Egyesült Államok pedig választás elé került, hogy egyoldalúan köti-e magát hozzá, vagy felismeri, hogy egy új korszak új megközelítést igényel” – fogalmazott Marco Rubio.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, február 5-én lejárt az atomfegyverek szabályozását biztosító amerikai–orosz Új START-egyezmény. Ez azt jelenti, hogy péntek éjféltől a világ két legnagyobb nukleáris hatalma, vagyis az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország elvileg annyi nukleáris töltetet és hordozórakétát gyárt és állíthat készenlétbe, amennyit csak akar.

Új START: ezért bukott meg az atomalku

A még Medvegyev és Obama idején megkötött Új START megállapodás megszabta, hogy mindkét fél

maximum 1550 bevethető nukleáris robbanófejjel rendelkezhet, és korlátozta a rakéták, tengeralattjárók és bombázók számát (700 bevethető, összesen 800 eszköz). De ami ennél is fontosabb volt, az a kölcsönös ellenőrizhetőség: a felek évente többször kölcsönösen helyszíni ellenőrzéseket tarthattak egymás silóinál és bázisain, hogy megbizonyosodjanak róla, a másik nem hazudik és nem veri át.

Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint a történtek egyik oka az átrendeződő világrendszerben keresendő: a korábbi, a hidegháború időszakáig visszanyúló korlátozó szerződések egy előző korszakban születtek.