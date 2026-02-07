Az egész NATO azt figyeli, mit csinál Magyarország a hadseregével: ilyet egyetlen tagállamnál sem látott a világ – az elmúlt tíz évet senki nem felejti el

Lejárt az utolsó amerikai–orosz stratégiai fegyverzetkorlátozási megállapodás (az Új START) érvényessége. Így ma gyakorlatilag semmilyen államközi megállapodás, egyezmény nem fékezi a fegyverkezési verseny további gyorsulását.

Ballisztikus rakéták a moszkvai Vörös téren – Magyarország állja a sarat a fegyverkezési verseny erősödése közepette / Fotó: Stringer / AFP

A Kreml-közeli RIA Novosztyi hírügynökség szerint Moszkva javaslatát, hogy hirdessenek egyéves moratóriumot a szerződés lejártára, az amerikaiak szándékosan nem vették figyelembe. Trump ezt azonban cáfolja.

Újra felpörög a fegyverkezési verseny

A 2022-ben Oroszország által Ukrajna ellen indított újabb háborús szakasz is katalizátorként hatott a világon a fegyverkezésre, a hadikiadások ugrásszerű emelésére. A nagy tekintélyű londoni Janes Defence Weekly katonai/biztonságpolitikai információs csoport a NATO védelmi kiadásainak dinamikáját vizsgálva Magyarországot tette az első helyre, hazánkban volt pörgött legjobban a növekedés.

Trump elnök szerint újra kellene tárgyalni a stratégiai támadófegyverekre és hordozóeszközeikre vonatkozó harmadik egyezményt (amit neveznek az Új START megállapodásnak is, az oroszok a DSZNV betűszót vagy az SZNV-3 meghatározást használják).

Kína hallgat, illetve cáfolja, hogy bármi értelmét látná a stratégiai támadófegyverekről szóló egyezménynek.

Ennek hátterében az áll, hogy Pekingnek mintegy 600 nukleáris robbanófeje lehet hadrendbe állítva. Elemzők szerint Kína évente 100 nukleáris fegyverrel gyarapítja katonai erejét. De még így is egy nagyságrenddel elmarad az USA vagy Oroszország egyenként mintegy 6 ezer darabos hivatalosan elismert nukleáris fegyverkészletétől. Egyes források szerint ez csak töredéke lehet a ténylegesen felhalmozott atomfegyverkészleteknek.

Az eltérő politikai berendezkedés és gazdaságszerkezet miatt nehézkes és bizonytalan az egyes államok katonai erejének összehasonlítása. Oroszország például a Der Spiegel által idézett német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (Bundesnachrichtendienst –BND) számításai szerint jóval a bejelentett, illetőleg a nyugati megfelelő szervezetek által kikalkulálható mérték felett emelte katonai kiadásait. A BND úgy számítja, hogy Moszkva hadi kiadásai a hivatalosan bejelentettnél 66 százalékkal nagyobbak voltak.