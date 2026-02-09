Átalakul a lengyel tartalékosrendszer – gyors mozgósításra kész erőt építenek
A lengyel hadsereg tartalékosrendszerének átalakítását, ezzel összefüggésben egy félmilliós, hivatásos katonákból, önkéntes területvédelmi erőkből és tartalékosokból álló hadsereg létrehozását jelentette be hétfői varsói sajtóértekezletén Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter.
A tárcavezető emlékeztetett: Lengyelországban csak felfüggesztették, nem pedig megszüntették a sorkatonaságot. Bármikor visszaállítható, bár jelenleg sem a minisztérium, sem a vezérkar nem tervez ilyet.
Bejelentette: idén is folytatják a civilek és a tartalékosok honvédelmi képzését célzó, tavaly ősszel elindított önkéntes tanfolyamokat, egyúttal a hadsereg személyzeti tartalékainak fejlesztését és működésük módosítását is tervezik. Ezeket a terveket Kosiniak-Kamysz a demográfiai változásokkal, az újoncok várhatóan csökkenő számával indokolta.
A tartalékosok egy önként jelentkező részét úgynevezett magas készültségű kategóriába sorolják, ők rendszeres gyakorlatokon fognak részt venni. A lengyel hadsereg összlétszáma a hivatásos katonákkal, a tartalékosokkal és a szintén önkéntes területvédelmi erőkkel együtt összességében 500 ezer, gyors mozgósításra képes katonát tesz ki majd – jelezte a miniszter.
A sajtóértekezleten szintén részt vevő Wieslaw Kukula vezérkari főnök elmondta: a magas készültségű tartalékosokat évente legalább egyszer ellenőrzik, képesek-e gyorsan a kijelölt alakulatuknál jelentkezni.
Egy másik, alacsonyabb készültségű kategóriába az úgynevezett állandó készenlétű tartalékosokat sorolják. Minden tartalékosnak évente legalább nyolcnapos kiképzésen kell részt vennie. Ezért, valamint a készenlét fenntartásáért bizonyos javadalmazás jár majd – mondta el a vezérkari főnök.
Németország ezrével telepíti a katonáit
Németország jelentősen megnövelte litvániai katonai jelenlétét, hogy erősítse a NATO keleti szárnyát és elrettentse az esetleges orosz agressziót. A Bundeswehr lépése történelmi jelentőségű, hiszen ez Berlin első tartós külföldi csapattelepítése a második világháború óta.
Németország közel kétezer főre növelte litvániai katonai kontingensét, látványosan erősítve a NATO keleti szárnyának védelmét. A német sajtó beszámolói szerint a Bundeswehr létszáma 500 főről mintegy 1800 katonára emelkedett, akik a tavaly áprilisban létrehozott 45. páncélosdandár, az úgynevezett Litvánia Brigád kötelékében szolgálnak.
A dandár különleges státusszal bír: ez Németország első állandó külföldi csapattelepítése a második világháború óta. A TVP World értesülései szerint az egység létszáma 2027 végére eléri a 4800 főt, ami már teljes értékű harci dandárnak felel meg.