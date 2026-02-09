Deviza
EUR/HUF376,65 -0,3% USD/HUF316,56 -0,89% GBP/HUF432,53 -0,48% CHF/HUF412,03 +0,08% PLN/HUF89,49 -0,11% RON/HUF73,98 -0,16% CZK/HUF15,54 -0,36% EUR/HUF376,65 -0,3% USD/HUF316,56 -0,89% GBP/HUF432,53 -0,48% CHF/HUF412,03 +0,08% PLN/HUF89,49 -0,11% RON/HUF73,98 -0,16% CZK/HUF15,54 -0,36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 854,13 -0,14% MTELEKOM1 986 +0,2% MOL3 876 -1,67% OTP40 410 -0,22% RICHTER11 670 +1,66% OPUS545 -0,91% ANY7 840 +1,03% AUTOWALLIS171 -0,58% WABERERS5 540 +1,47% BUMIX10 234,85 +0,62% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 708,39 +0,6% BUX129 854,13 -0,14% MTELEKOM1 986 +0,2% MOL3 876 -1,67% OTP40 410 -0,22% RICHTER11 670 +1,66% OPUS545 -0,91% ANY7 840 +1,03% AUTOWALLIS171 -0,58% WABERERS5 540 +1,47% BUMIX10 234,85 +0,62% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 708,39 +0,6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Lengyelország
lengyel hadsereg
hadsereg
NATO

Átalakul a lengyel tartalékosrendszer – gyors mozgósításra kész erőt építenek

A lengyel nemzetvédelmi miniszter bejelentette, hogy átalakítják a tartalékosrendszert, így egy félmilliós, hivatásos katonákból, önkéntes területvédelmi erőkből és tartalékosokból álló hadsereg jön létre.
VG/MTI
2026.02.09, 16:22
Frissítve: 2026.02.09, 16:45

A lengyel hadsereg tartalékosrendszerének átalakítását, ezzel összefüggésben egy félmilliós, hivatásos katonákból, önkéntes területvédelmi erőkből és tartalékosokból álló hadsereg létrehozását jelentette be hétfői varsói sajtóértekezletén Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter.

07.11.2025,Wroclaw,,Poland,,Armed,Soldiers,In,A,Row,In,Polish Átalakul a lengyel tartalékos rendszer – félmilliós hadsereg jön létre
A lengyel nemzetvédelmi miniszter félmilliós hadsereg létrehozását jelentette be / Fotó: FotoDax / Shutterstock

A tárcavezető emlékeztetett: Lengyelországban csak felfüggesztették, nem pedig megszüntették a sorkatonaságot. Bármikor visszaállítható, bár jelenleg sem a minisztérium, sem a vezérkar nem tervez ilyet.

Bejelentette: idén is folytatják a civilek és a tartalékosok honvédelmi képzését célzó, tavaly ősszel elindított önkéntes tanfolyamokat, egyúttal a hadsereg személyzeti tartalékainak fejlesztését és működésük módosítását is tervezik. Ezeket a terveket Kosiniak-Kamysz a demográfiai változásokkal, az újoncok várhatóan csökkenő számával indokolta.

A tartalékosok egy önként jelentkező részét úgynevezett magas készültségű kategóriába sorolják, ők rendszeres gyakorlatokon fognak részt venni. A lengyel hadsereg összlétszáma a hivatásos katonákkal, a tartalékosokkal és a szintén önkéntes területvédelmi erőkkel együtt összességében 500 ezer, gyors mozgósításra képes katonát tesz ki majd – jelezte a miniszter.

A sajtóértekezleten szintén részt vevő Wieslaw Kukula vezérkari főnök elmondta: a magas készültségű tartalékosokat évente legalább egyszer ellenőrzik, képesek-e gyorsan a kijelölt alakulatuknál jelentkezni.

Egy másik, alacsonyabb készültségű kategóriába az úgynevezett állandó készenlétű tartalékosokat sorolják. Minden tartalékosnak évente legalább nyolcnapos kiképzésen kell részt vennie. Ezért, valamint a készenlét fenntartásáért bizonyos javadalmazás jár majd – mondta el a vezérkari főnök.

Németország ezrével telepíti a katonáit

Németország jelentősen megnövelte litvániai katonai jelenlétét, hogy erősítse a NATO keleti szárnyát és elrettentse az esetleges orosz agressziót. A Bundeswehr lépése történelmi jelentőségű, hiszen ez Berlin első tartós külföldi csapattelepítése a második világháború óta.

Németország közel kétezer főre növelte litvániai katonai kontingensét, látványosan erősítve a NATO keleti szárnyának védelmét. A német sajtó beszámolói szerint a Bundeswehr létszáma 500 főről mintegy 1800 katonára emelkedett, akik a tavaly áprilisban létrehozott 45. páncélosdandár, az úgynevezett Litvánia Brigád kötelékében szolgálnak.

A dandár különleges státusszal bír: ez Németország első állandó külföldi csapattelepítése a második világháború óta. A TVP World értesülései szerint az egység létszáma 2027 végére eléri a 4800 főt, ami már teljes értékű harci dandárnak felel meg.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu