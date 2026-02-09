Fapadoson is kényelmesen: sikeres volt a próbaüzem, hálózatszinten jön a Wizz Air új szolgáltatása – ezt tartalmazza a Wizz Class

A Wizz Air a sikeres próbaidőszak után mától teljes hálózatán elérhetővé teszi a WIZZ Class szolgáltatást. A megoldás extra kényelmet és nagyobb személyes teret kínál anélkül, hogy klasszikus üzleti osztályra váltana a légitársaság.

A WIZZ Class próbaüzeme túlteljesítette az elvárásokat, ezért a Wizz Air hálózatszinten vezeti be a szolgáltatást / Fotó: Chris Ratcliffe

A kabinterméket eredetileg hat bázison tesztelték: Budapest, Bukarest-Otopeni, Varsó, London-Luton, London-Gatwick és Róma-Fiumicino érintésével. A tapasztalatok minden várakozást felülmúltak, a szolgáltatás iránti kereslet már a korlátozott bevezetés során is kiemelkedő volt.

A Wizz Air kényelmesebbé teszi a légi közlekedést

A Wizz Class lényege az egyszerű, mégis hatékony megoldás. Az első sorban az 1B és 1E jelű középső ülések üresen maradnak, így az utasok nagyobb személyes térhez jutnak. Ez nemcsak kényelmesebb utazást, hanem nyugodtabb munkavégzést is lehetővé tesz a repülés alatt.

A szolgáltatás a foglalás során, a Smart vagy Plus csomagok mellé vásárolható meg. Ezek már tartalmazzák az elsőbbségi beszállást és a 10 kilogrammos kézipoggyászt is. A Wizz Class utasai emellett ingyenes alkoholmentes italt és uzsonnát kapnak a fedélzeten.

Miután hat bázisunkon teszteltük a Wizz Class szolgáltatást, és rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk, egyértelművé vált, hogy az utasok – különösen az üzleti utazók – értékelik az extra kényelmet és teret

– mondta Silvia Mosquera, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. Még a kezdeti, korlátozott bevezetés ellenére is a kereslet meghaladta az elvárásokat, ezért döntöttek a hálózatszintű kiterjesztés mellett.

A hagyományos üzleti osztályokkal szemben a Wizz Class nem igényel drága kabinátalakítást. Mindössze lezárja a középső üléseket, így megőrzi az egyosztályos, hatékony konfigurációt. Ez teszi lehetővé, hogy az extra kényelem továbbra is a diszkontmodellhez illeszkedő árakon maradjon elérhető.