Hivatalos bejelentés: amerikai óriascég vásárolt fel két nagy német gyárat Magyarországon – ez vár a dolgozókra

Az amerikai Regent L.P. holding megvásárolta a Continental Original Equipment Solutions (OESL) részlegét, így a makói üzem – valamint a váci telephely – is új tulajdonoshoz került. A mintegy 14 ezer embert foglalkoztató, 1,7 milliárd eurós árbevételű OESL önálló vállalatként működik tovább a Regent alatt.
2026.02.09, 16:00
Frissítve: 2026.02.09, 16:09

A makói Continental gumigyár új tulajdonoshoz került: az amerikai Regent L.P. holding vásárolta meg a Continentaltól az úgynevezett Original Equipment Solutions (OESL) részleget, amelyhez a városban található üzem is tartozik – írja a Delmagyar.

IMG_5051 Hivatalos bejelentés: amerikai óriascég vásárolt fel két nagy német gyárat Magyarországon – ez vár a dolgozókra
Fotó: Szabó Imre

A tranzakciót a napokban hagyta jóvá az összes illetékes hatóság, ezzel véget ért a hónapok óta tartó bizonytalanság. Az OESL – amely globálisan mintegy 14 ezer embert foglalkoztat és 2025-ben körülbelül 1,7 milliárd eurós árbevételt ért el – a jövőben önálló szervezetként működik tovább a Regent hosszú távú tulajdonlása alatt.

Magyarországon a változás a makói gyár mellett a váci telephelyet is érinti. A makói üzem jelenleg 1100, főként helyi és környékbeli munkavállaló munkahelye. A dolgozókat már tájékoztatták a változásról: eszerint a szervezeti felépítés és a feladatkörök egyelőre nem változnak,

a munkaszerződések változatlanul érvényesek maradnak, a megszerzett szolgálati idő nem vész el.

A gyár dolgozói – a rendelkezésre álló információk szerint – pozitív fejleményként értékelik a tulajdonosváltást, amelyet már tavaly nyár óta vártak. A múlt évben jelentős létszámleépítésekre került sor az üzemben, ugyanakkor a mostani bejelentés alapján idén további elbocsátásokra már nem kell számítani.

Új amerikai egészségipari beruházás Magyarországon

Közben máshol is jelentős változás zajlik: az amerikai Becton Dickinson (BD) cég letette egy új sterilizálóüzem alapkövét Környén, a Komárom-Esztergom megyei ötezres kisvárosban. A 17 milliárd forint értékű projekt tovább bővíti a vállalat hazai tevékenységét, amelynek keretében orvosi eszközöket gyártanak és sterilizálnak – a termékek 98 százaléka exportra készül.

A február 9-i alapkőletételen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki kiemelte, hogy a BD a világ egyik vezető orvosieszköz-gyártója, és a beruházás a teljes gyártási láncot lefedi a beszállítóktól a végfelhasználókig. A HIPA vezérigazgatója szerint a fejlesztés jól mutatja, hogy Magyarország vonzó helyszín maradt a magas technológiájú egészségipari projekteknek. 

A magyar beszállítók aránya már közel egyharmad, ami további fejlődési lehetőségeket teremt a hazai cégeknek.

Megszólalt a szegedi BYD-gyár első magyar dolgozója, mindent tud az autók minőségéről: amint felvették, azonnal kiküldték Kínába

Hamarosan elindulhat a termelés a BYD szegedi üzemében. A gyárépítéssel nemsokára végeznek, de közben már azon is dolgoznak, hogy legyen szakképzett, minőségi magyar munkaerő a gyárban. Az állásinterjúk, a kiválasztás, a betanítás, a továbbképzés több mint egy éve tart.

