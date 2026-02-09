Deviza
Az egyik hazai áruházláncban már a vásárlók is élesben használhatják a mesterséges intelligenciát

A SPAR Magyarország egy tatabányai tesztüzletében új, kamerával felszerelt, mesterséges intelligenciát (MI) alkalmazó mérleget vezetett be a zöldség-gyümölcs osztályon.
VG
2026.02.09, 16:27

A technológia kiterjesztésének gondolata szorosan illeszkedik ahhoz a kiskereskedelmi trendhez, amely az automatizáció, a digitalizáció és az MI-alapú megoldások fokozott megjelenését hozza. Az innovatív megoldás célja, hogy a vásárlás folyamata gyorsabbá, egyszerűbbé és pontosabbá váljon – írták a SPAR közleményében.

A SPAR Magyarország egy tatabányai tesztüzletében új, kamerával felszerelt, mesterséges intelligenciát alkalmazó mérleget vezetett be a zöldség-gyümölcs osztályon / Fotó: SPAR

A dolgozók MI-ről szóló oktatásban részesültek, a vásárlókat pedig a mérlegek mellett elhelyezett tájékoztató anyagok segítik

A tesztüzletben telepített mérlegek a Bizerba gyártmányai, a rajtuk futó szoftvert pedig kifejezetten a magyar piaci igényekre szabták. A rendszer mesterséges intelligenciára épülő, offline objektumfelismerést alkalmaz: a kamera kizárólag akkor készít képet, amikor a vásárló terméket helyez a mérlegre. A felismerés mélytanuló képosztályozási algoritmusok segítségével történik, amelyek a forma, szín és méret alapján azonosítják a zöldségeket és gyümölcsöket.

A megoldás működése a vásárlók számára is könnyen értelmezhető. Ideális esetben – például egy banán mérlegelésekor – a rendszer egyértelműen felismeri a terméket, így a kijelzőn mindössze egyetlen választható opció jelenik meg. Kevésbé egyértelmű helyzetekben, például többféle alma esetén, a mérleg először a termékkategóriát azonosítja, majd a szóba jöhető fajták körére szűkíti a választási lehetőségeket. Ilyenkor a vásárlónak már csak azt kell kiválasztania, hogy pontosan melyik terméket helyezte a mérlegre. Ez a logika egyszerre gyorsítja a folyamatot és csökkenti a hibázás esélyét. A digitális rendszer öntanuló módon működik, azaz az új termékek felismerését a használat során, a vásárlói visszajelzések és manuális pontosítások alapján folyamatosan fejleszti.

A pilot nagyjából három hónapja indult, jelenleg egy tatabányai üzletben zajlik.

A dolgozók célzott oktatásban részesültek, a vásárlókat pedig a mérlegek mellett elhelyezett tájékoztató anyagok segítik. A tesztidőszak tapasztalatainak kiértékelése jelenleg is folyamatban van. A SPAR a visszajelzések és az üzemeltetési adatok alapján készíti el a technológia további bevezetésének üzletekre lebontott ütemtervét, amely egy átfogó digitalizációs fejlesztési folyamat következő lépcsőfoka lehet.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

