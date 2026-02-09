Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsdezárás
Richter Gedeon
forint

Történelmi magasságban a Richter, elemi erővel tör fel a forint

Minimális veszteséggel zárt hétfőn a pesti börze. A blue chipek közül a Richter volt a nap sztárja, bombaformában a forint.
Murányi Ernő
2026.02.09, 17:19
Frissítve: 2026.02.09, 17:42

Bár a főbb amerikai részvényindexek kisebb veszteséggel kezdték a hétfői kereskedést, miután a Dow Jones története során pénteken először lépte át az 50 ezer pontot, ám aztán a hét első napján is gyorsan ismét pluszba fordultak a mutatók a Wall Streeten.

LUS_IMG_4466 Richter
Történelmi magasságban a Richter / Fotó: Kallus György

A tengerentúli befektetők már a friss januári munkaerőpiaci jelentést várják, amelynek megjelenése a részleges kormányzati leállás miatt késik, valamint a januári inflációs adatok is a fókuszban maradnak, amelyeket szintén ezen a héten tesznek közzé. 

Az amerikai gyorsjelentési szezon közben már a végéhez közeledik, ám mások mellett a Coca-Cola és a Ford Motor is a következő napokban teríti még ki lapjait.

A brit FTSE kivételével emelkedtek a meghatározó európai tőzsdeindexek is, a DAX például 0,8 százalékkal került feljebb délután 5 óráig.

A BUX végül minimális, 0,1 százalékos veszteséggel, 129 854 ponton zárt. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 24 milliárd forintot.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,2 százalékkal, 40 410 forintra csökkent.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 40 410 HUF 0 / -0,22 %
Forgalom: 12 956 120 590 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 1,7 százalékkal került feljebb, és  új záróárcsúcson, 11 670 forinton búcsúzott a parkettől. Napközben egyébként 11 800 forinton állította fel új történelmi rekordját a gyógyszerpapír.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 670 HUF 0 / +1,66 %
Forgalom: 5 890 235 200 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa 1,7 százalékkal, 3876 forintra esett.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 876 HUF 0 / -1,67 %
Forgalom: 3 281 290 396 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal, 1986 forintra drágult.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1 986 HUF 0 / +0,2 %
Forgalom: 988 066 222 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A forintot nem lehetett megállítani a hét első kereskedési napján, a BÉT kicsengetésekor 376,5 forintért vesztegették az eurót a bankközi devizapiacon.

EUR / HUF árfolyam
3 éves

 

 

