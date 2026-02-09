Történelmi magasságban a Richter, elemi erővel tör fel a forint

Bár a főbb amerikai részvényindexek kisebb veszteséggel kezdték a hétfői kereskedést, miután a Dow Jones története során pénteken először lépte át az 50 ezer pontot, ám aztán a hét első napján is gyorsan ismét pluszba fordultak a mutatók a Wall Streeten.

Történelmi magasságban a Richter / Fotó: Kallus György

A tengerentúli befektetők már a friss januári munkaerőpiaci jelentést várják, amelynek megjelenése a részleges kormányzati leállás miatt késik, valamint a januári inflációs adatok is a fókuszban maradnak, amelyeket szintén ezen a héten tesznek közzé.

Az amerikai gyorsjelentési szezon közben már a végéhez közeledik, ám mások mellett a Coca-Cola és a Ford Motor is a következő napokban teríti még ki lapjait.

A brit FTSE kivételével emelkedtek a meghatározó európai tőzsdeindexek is, a DAX például 0,8 százalékkal került feljebb délután 5 óráig.

A BUX végül minimális, 0,1 százalékos veszteséggel, 129 854 ponton zárt. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 24 milliárd forintot.