Történelmi magasságban a Richter, elemi erővel tör fel a forint
Bár a főbb amerikai részvényindexek kisebb veszteséggel kezdték a hétfői kereskedést, miután a Dow Jones története során pénteken először lépte át az 50 ezer pontot, ám aztán a hét első napján is gyorsan ismét pluszba fordultak a mutatók a Wall Streeten.
A tengerentúli befektetők már a friss januári munkaerőpiaci jelentést várják, amelynek megjelenése a részleges kormányzati leállás miatt késik, valamint a januári inflációs adatok is a fókuszban maradnak, amelyeket szintén ezen a héten tesznek közzé.
Az amerikai gyorsjelentési szezon közben már a végéhez közeledik, ám mások mellett a Coca-Cola és a Ford Motor is a következő napokban teríti még ki lapjait.
A brit FTSE kivételével emelkedtek a meghatározó európai tőzsdeindexek is, a DAX például 0,8 százalékkal került feljebb délután 5 óráig.
A BUX végül minimális, 0,1 százalékos veszteséggel, 129 854 ponton zárt. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 24 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,2 százalékkal, 40 410 forintra csökkent.
A Richter 1,7 százalékkal került feljebb, és új záróárcsúcson, 11 670 forinton búcsúzott a parkettől. Napközben egyébként 11 800 forinton állította fel új történelmi rekordját a gyógyszerpapír.
A Mol kurzusa 1,7 százalékkal, 3876 forintra esett.
A Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal, 1986 forintra drágult.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forintot nem lehetett megállítani a hét első kereskedési napján, a BÉT kicsengetésekor 376,5 forintért vesztegették az eurót a bankközi devizapiacon.