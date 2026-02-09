Ezt az állampapírt úgy veszik a magyarok, mint a cukrot

Továbbra is töretlen a lakosság bizalma az állampapírok iránt, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy az elmúlt héten is bruttó 100,24 milliárd forint értékben kelt el a befektetésből – derül ki az Államadósság Kezelő Központ hétfőn közzétett legfrissebb statisztikájából. Az előző héten pedig 97,38 milliárd forint volt a lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Az év eddigi szakaszában az ÁKK tehát már több mint bruttó 509 milliárd forint értékben dobott piacra lakossági állampapírokat.

Az állampapír továbbra is a magyarok egyik kedvenc befektetése / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A különböző lakossági állampapírok közül továbbra is a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) a legnépszerűbb, miközben az utóbbi évek nagy kedvence, a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) továbbra is csak a korábbi érdeklődés töredékére számíthat. Így alakultak az egyes állampapírok eladásai a 6. héten:

A FixMÁP-ból 51,31 milliárd forint értékben vásároltak a magyarok,

a Magyar Állampapír Plusz volt a második legnépszerűbb 30,10 milliárd forintos forgalommal,

a Kincstári Takarékjegyből 14,82 milliárd forint értékben értékesített az ÁKK,

a Bónusz Magyar Állampapír népszerűsége továbbra sem túl nagy, 3,01 milliárd forint értékben választották ezt a megtakarítók,

a PMÁP-ból pedig már csak 0,30 milliárd forintért vettek a magyarok.

