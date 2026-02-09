Ezt az állampapírt úgy veszik a magyarok, mint a cukrot
Továbbra is töretlen a lakosság bizalma az állampapírok iránt, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy az elmúlt héten is bruttó 100,24 milliárd forint értékben kelt el a befektetésből – derül ki az Államadósság Kezelő Központ hétfőn közzétett legfrissebb statisztikájából. Az előző héten pedig 97,38 milliárd forint volt a lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Az év eddigi szakaszában az ÁKK tehát már több mint bruttó 509 milliárd forint értékben dobott piacra lakossági állampapírokat.
A különböző lakossági állampapírok közül továbbra is a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) a legnépszerűbb, miközben az utóbbi évek nagy kedvence, a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) továbbra is csak a korábbi érdeklődés töredékére számíthat. Így alakultak az egyes állampapírok eladásai a 6. héten:
- A FixMÁP-ból 51,31 milliárd forint értékben vásároltak a magyarok,
- a Magyar Állampapír Plusz volt a második legnépszerűbb 30,10 milliárd forintos forgalommal,
- a Kincstári Takarékjegyből 14,82 milliárd forint értékben értékesített az ÁKK,
- a Bónusz Magyar Állampapír népszerűsége továbbra sem túl nagy, 3,01 milliárd forint értékben választották ezt a megtakarítók,
- a PMÁP-ból pedig már csak 0,30 milliárd forintért vettek a magyarok.
Ez a különbség a különböző állampapírok között
- A Fix Magyar Állampapír ötéves futamidőre kínál évi 7 százalékos kamatot, melyet negyedévente fizet ki, 1,75 százalékos részletekben.
- A Magyar Állampapír Plusz szintén öt évre kínál 6,5–7,5 százalék közötti kamatot, ami évente 0,25 százalékkal nő, és évente egyszer fizet kamatot.
- A Bónusz Magyar Állampapír a kamatfordulót megelőző négy diszkontkincstárjegy-aukción kialakult hozamok elfogadott mennyiség súlyozott átlaga, amire 0,75 százalékos kamatprémium rakódik. Évente négyszer fizet kamatot, és a kamatprémium 2029-től 1 százalékra nő. A futamidő hatéves.
- Az egykori kedvenc Prémium Magyar Állampapír az infláció alakulását követi, amihez 0,1 százalék kamatprémium adódik. A jelenleg kapható sorozat május 23-ig évesítve 6 százalékos kamatot kínál, amit 2027-ben követ a tavalyi infláció és a kamatprémium alapján számolt 4,3 százalék.
- A kincstári Takarékjegy egy évre 5,5, két évre 6 százalékos kamatot fizet, és a fentiekkel szemben fizikai értékpapír, amit a postákon lehet megvenni, és ott is lehet visszaváltani bármikor, ám lejárta után már nem kamatozik.