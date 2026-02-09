Deviza
megtakarítás
FixMÁP
állampapír

Ezt az állampapírt úgy veszik a magyarok, mint a cukrot

Az egyik legbiztonságosabb megtakarítási forma népszerűsége töretlen, ez látszik az adatokon is. A lakossági állampapírok között továbbra is a FixMÁP viszi a prímet.
K. B. G.
2026.02.09, 16:21
Frissítve: 2026.02.09, 16:22

Továbbra is töretlen a lakosság bizalma az állampapírok iránt, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy az elmúlt héten is bruttó 100,24 milliárd forint értékben kelt el a befektetésből – derül ki az Államadósság Kezelő Központ hétfőn közzétett legfrissebb statisztikájából. Az előző héten pedig 97,38 milliárd forint volt a lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Az év eddigi szakaszában az ÁKK tehát már több mint bruttó 509 milliárd forint értékben dobott piacra lakossági állampapírokat.

Új álampapír: már forognak az új sorozatok, a régi BMÁP-okat szépen megvették a múlt héten állampapír LUS_IMG_3284 állampapír magyar államkincstár mák
Az állampapír továbbra is a magyarok egyik kedvenc befektetése / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A különböző lakossági állampapírok közül továbbra is a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) a legnépszerűbb, miközben az utóbbi évek nagy kedvence, a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) továbbra is csak a korábbi érdeklődés töredékére számíthat. Így alakultak az egyes állampapírok eladásai a 6. héten:

  • A FixMÁP-ból 51,31 milliárd forint értékben vásároltak a magyarok,
  • a Magyar Állampapír Plusz volt a második legnépszerűbb 30,10 milliárd forintos forgalommal,
  • a Kincstári Takarékjegyből 14,82 milliárd forint értékben értékesített az ÁKK,
  • a Bónusz Magyar Állampapír népszerűsége továbbra sem túl nagy, 3,01 milliárd forint értékben választották ezt a megtakarítók,
  • a PMÁP-ból pedig már csak 0,30 milliárd forintért vettek a magyarok.

Ez a különbség a különböző állampapírok között

  • A Fix Magyar Állampapír ötéves futamidőre kínál évi 7 százalékos kamatot, melyet negyedévente fizet ki, 1,75 százalékos részletekben. 
  • A Magyar Állampapír Plusz szintén öt évre kínál 6,5–7,5 százalék közötti kamatot, ami évente 0,25 százalékkal nő, és évente egyszer fizet kamatot. 
  • A Bónusz Magyar Állampapír a kamatfordulót megelőző négy diszkontkincstárjegy-aukción kialakult hozamok elfogadott mennyiség súlyozott átlaga, amire 0,75 százalékos kamatprémium rakódik. Évente négyszer fizet kamatot, és a kamatprémium 2029-től 1 százalékra nő. A futamidő hatéves. 
  • Az egykori kedvenc Prémium Magyar Állampapír az infláció alakulását követi, amihez 0,1 százalék kamatprémium adódik. A jelenleg kapható sorozat május 23-ig évesítve 6 százalékos kamatot kínál, amit 2027-ben követ a tavalyi infláció és a kamatprémium alapján számolt 4,3 százalék. 
  • A kincstári Takarékjegy egy évre 5,5, két évre 6 százalékos kamatot fizet, és a fentiekkel szemben fizikai értékpapír, amit a postákon lehet megvenni, és ott is lehet visszaváltani bármikor, ám lejárta után már nem kamatozik.

