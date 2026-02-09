TBSZ-roham Magyarországon: már bő félmillióan spórolnak így adót

Rekordszintre emelkedett a tartós befektetési számlák (TBSZ) száma Magyarországon: 2025 végén már közel 519 ezer ilyen számlát vezettek a pénzügyi szolgáltatók, ami több mint harmadával haladta meg az egy évvel korábbi mennyiséget – írja a BiztosDöntés . A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a TBSZ-eken kezelt vagyon piaci értéke is látványosan nőtt: 27,8 százalékos emelkedés után már csak kevéssel maradt el a 7900 milliárd forinttól.

TBSZ-roham: harmadával nőtt a számlák száma egy év alatt / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A szocho indította be az adóoptimalizálási hullámot

A konstrukció népszerűsége az elmúlt években különösen felgyorsult, amit nagyban erősített a 2023. július 1-jén bevezetett 13 százalékos szociális hozzájárulási adó (szocho). A szocho a legtöbb megtakarításnál és befektetésnél megjelent a 15 százalékos kamatadó mellett, ugyanakkor a TBSZ-en elért hozam tartós befektetésnek minősül, így sok befektető számára adóoptimalizálási lehetőséget jelentett.

Szabálymódosítás jött 2025-től: nem mindegy, mikor törik fel

A kormányzat 2025 januárjától módosította a TBSZ szabályait: a számla feltörése már nem minden esetben jelent automatikusan kedvező adózást. Az adóteher attól függ, mennyi idő után szünteti meg a befektető a számlát:

3 éven belül: 15 százalék szja + 13 százalék szocho

3 és 5 év között: 10 százalék szja + 8 százalék szocho

5 év után: teljes adómentesség

A három éven belüli feltörésnél így már nincs különbség a normál értékpapírszámlán elért hozamok adózásához képest.

A NYESZ is szépen nő, de messze elmarad a TBSZ-től

A TBSZ-ek mellett a nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) száma is emelkedik: 2025 decemberének végén közel 103 ezer NYESZ-számlát tartottak nyilván, nagyjából 7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A NYESZ-en tartott befektetések értéke 10,9 százalékkal, 637,9 milliárd forintra nőtt, így egy számlára átlagosan 6,19 millió forint jutott.

A lakosság egyre inkább részvényt és befektetési jegyet vesz

A lakossági értékpapír-állomány szintén új csúcsra ért: a háztartások portfóliója 10,7 százalékos éves növekedéssel 30 778,5 milliárd forintra emelkedett. A jegybank adatai szerint a részvények állománya kiugróan, 42,8 százalékkal bővült, és megközelítette a 2900 milliárd forintot, miközben a befektetési jegyek állománya is több mint 20 százalékkal nőtt, 12 342,1 milliárd forintra. Ezzel szemben az állampapír-állomány minimális mértékben ugyan, de csökkent: az év végén 13 641 milliárd forintot tett ki.