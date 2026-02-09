Bemutatták a legújabb Lidl-áruház látványterveit

A siófoki keleti városrész fejlesztése az elmúlt hetekben szemmel láthatóan új lendületet vett. Az ezen a részen található Ipar utcába tervezett Lidl esetében ugyanis elkészültek a látványtervek – írta meg az Origo.

A Siófokra tervezett új Lidl áruház látványterve / Fotó: Lidl Magyarország

A friss látványtervek alapján egy modern, a környezethez illeszkedő áruház körvonalazódik nagy parkolóval, rendezett zöldfelületekkel és korszerű megoldásokkal. A látványterv már az engedélyezési folyamat egyik alapköve. Vagyis a Lidl ügye most egy olyan szintre lépett, ahonnan már ténylegesen el lehet indulni a megvalósítás felé.

Nagy szükség lenne a Lidlre Siófokon

A Sonline cikke szerint a siófoki keleti városrész gyenge kereskedelmi ellátottsága évek óta visszatérő téma. Az Ipar utcai Lidl ezen változtatna. A tervek szerint:

több mint 15 ezer ember tartozna a vonzáskörzetébe,

a környéken élők jelentős része öt percen belül elérhetné autóval,

az áruház 1300 négyzetméternél nagyobb eladótérrel működne,

és 133 parkolóhely szolgálná ki a vásárlókat.

A projekt jelenleg a jogszabályi, műszaki és városképi egyeztetéseknél tart.

Nemrégiben Witzmann Mihály, Somogy vármegye 4. számú országgyűlési egyéni választókerületének képviselője egy Facebook-videójában részletesen beszélt Siófok keleti városrészének régóta húzódó bevásárlási problémájáról, és két lehetséges áruházlánc – a Lidl mellett az Auchan – megjelenésének esélyeiről.

A képviselő hangsúlyozta, hogy a keleti városrészben – ahol az elmúlt években jelentősen nőtt a lakosságszám – évek óta hiányzik a megfelelő, helyben elérhető üzlet. További részleteket ide kattintva olvashat a témában.