Bemutatták a legújabb Lidl-áruház látványterveit

Készen vannak az új siófoki Lidl-áruház látványtervei: a diszkontlánc új egysége a városnak egy kiskereskedelmi szempontból gyengébben ellátott részén nyílhat meg.
Világgazdaság
2026.02.09, 16:47
Frissítve: 2026.02.09, 16:54

A siófoki keleti városrész fejlesztése az elmúlt hetekben szemmel láthatóan új lendületet vett. Az ezen a részen található Ipar utcába tervezett Lidl esetében ugyanis elkészültek a látványtervek – írta meg az Origo.

Lidl, Siófok
A Siófokra tervezett új Lidl áruház látványterve / Fotó: Lidl Magyarország

A friss látványtervek alapján egy modern, a környezethez illeszkedő áruház körvonalazódik nagy parkolóval, rendezett zöldfelületekkel és korszerű megoldásokkal. A látványterv már az engedélyezési folyamat egyik alapköve. Vagyis a Lidl ügye most egy olyan szintre lépett, ahonnan már ténylegesen el lehet indulni a megvalósítás felé.

Nagy szükség lenne a Lidlre Siófokon

A Sonline cikke szerint a siófoki keleti városrész gyenge kereskedelmi ellátottsága évek óta visszatérő téma. Az Ipar utcai Lidl ezen változtatna. A tervek szerint:

  • több mint 15 ezer ember tartozna a vonzáskörzetébe,
  • a környéken élők jelentős része öt percen belül elérhetné autóval,
  • az áruház 1300 négyzetméternél nagyobb eladótérrel működne,
  • és 133 parkolóhely szolgálná ki a vásárlókat.

A projekt jelenleg a jogszabályi, műszaki és városképi egyeztetéseknél tart. 

Nemrégiben Witzmann Mihály, Somogy vármegye 4. számú országgyűlési egyéni választókerületének képviselője egy Facebook-videójában részletesen beszélt Siófok keleti városrészének régóta húzódó bevásárlási problémájáról, és két lehetséges áruházlánc – a Lidl mellett az Auchan – megjelenésének esélyeiről.

A képviselő hangsúlyozta, hogy a keleti városrészben – ahol az elmúlt években jelentősen nőtt a lakosságszám – évek óta hiányzik a megfelelő, helyben elérhető üzlet. További részleteket ide kattintva olvashat a témában.

 

