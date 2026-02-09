Deviza
EUR/HUF376,65 -0,3% USD/HUF316,56 -0,89% GBP/HUF432,53 -0,48% CHF/HUF412,03 +0,08% PLN/HUF89,49 -0,11% RON/HUF73,98 -0,16% CZK/HUF15,54 -0,36% EUR/HUF376,65 -0,3% USD/HUF316,56 -0,89% GBP/HUF432,53 -0,48% CHF/HUF412,03 +0,08% PLN/HUF89,49 -0,11% RON/HUF73,98 -0,16% CZK/HUF15,54 -0,36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 854,13 -0,14% MTELEKOM1 986 +0,2% MOL3 876 -1,67% OTP40 410 -0,22% RICHTER11 670 +1,66% OPUS545 -0,91% ANY7 840 +1,03% AUTOWALLIS171 -0,58% WABERERS5 540 +1,47% BUMIX10 234,85 +0,62% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 708,39 +0,6% BUX129 854,13 -0,14% MTELEKOM1 986 +0,2% MOL3 876 -1,67% OTP40 410 -0,22% RICHTER11 670 +1,66% OPUS545 -0,91% ANY7 840 +1,03% AUTOWALLIS171 -0,58% WABERERS5 540 +1,47% BUMIX10 234,85 +0,62% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 708,39 +0,6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fogyókúrás tabletta
Wegovy
FDA
tabletta
Novo Nordisk

Lemásolták a világhírű fogyókúrás tablettát, hatalmas a botrány

A Hims & Hers Health beszüntette a világszerte ismert fogyasztószert, a Wegovyt másoló tablettájának forgalmazását, miután az amerikai gyógyszerhatóság vizsgálatot indított ellene.
Világgazdaság
2026.02.09, 16:46
Frissítve: 2026.02.09, 16:58

A Hims & Hers Health tele-egészségügyi szolgáltató néhány nappal a bevezetést követően leállította a Novo Nordisk Wegovy szemaglutid-alapú fogyókúrás tabletta olcsóbb, 49 dolláros változatának forgalmazását, miután az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) bejelentette, hogy intézkedéseket foganatosít a céggel szemben – számolt be az Origo.

fogyókúrás tabletta
A Hims & Hers Health leállította a Novo Nordisk Wegovy szemaglutid-alapú fogyókúrás tabletta olcsóbb változatának forgalmazását / Fotó: New Africa / Shutterstock

A Reuters beszámolója szerint az FDA a minőséggel, a biztonsággal és a szövetségi törvények esetleges megsértésével kapcsolatos aggályokra hivatkozva helyezte kilátásba, hogy korlátozni fogja a GLP-1 összetevők használatát azokban a kevert gyógyszerekben, amelyeket olyan cégek forgalmaznak, mint a Hims és az online gyógyszertárak.

Az eredetinél jóval olcsóbb a lemásolt fogyókúrás tabletta

A Reuters csütörtökön számolt be arról, hogy a Hims elkezdi forgalmazni a Novo Nordisk Wegovy tablettájának másolatait havi 49 dolláros bevezető áron, körülbelül 100 dollárral olcsóbban az eredetinél.

Az intézkedés hátterében az áll, hogy egyfelől a Novo Nordisk, a Wegovy gyártója szerint a Hims & Hers a GLP-1 készítményekkel kapcsolatban megtévesztő módon kommunikálhatott, és az ügyet a vállalat „jogsértő tömeges keverékgyártásként” jellemezte. Jogi lépéseket is kilátásba helyezett. A szintén jelentős gyártónak számító Eli Lilly pedig azt nyilatkozta, hogy a betegek jobbat érdemelnek, mint a klinikai bizonyítékok nélküli másolatok. 

Az FDA szintén jelezte, hogy jogi eszközöket alkalmazhat, ideértve a hatóanyag-, illetve összetevő-hozzáférés korlátozását és súlyosabb esetben az ügy bíróság elé vitelét is. 

A Hims gyógyszere nem kapta meg az FDA engedélyét, és nem esett át azokon a klinikai vizsgálatokon sem, amelyek igazolták volna a hatékonyságát.

A dolog további érdekessége, hogy a Hims a Novóval és a Lillyvel együtt dollármilliókért népszerűsítette termékeit a vasárnapi Super Bowl alatt. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el. 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu