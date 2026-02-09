Franciaország megindította a hidegháború óta legnagyobb hadgyakorlatát
Franciaország vasárnap megkezdte a hidegháború óta legnagyobb hadgyakorlatát. Az Orion 26 hadgyakorlat keretében Franciaország és 24 szövetségese 12 500 katonát, 25 hadihajót, 140 repülőgépet és 1200 drónt vonultat fel április 30-ig – számolt be az Euronews és a The Defense Watch.
A hadgyakorlat célja annak felmérése, hogy Franciaország képes-e hatékonyan vezetni egy többnemzetiségű koalíciót, valamint hogy a kommunikációs és logisztikai láncok működőképesek-e nagy intenzitású harci helyzetben. A francia védelmi minisztérium szerint az Orion 26 „kulcsfontosságú esemény Franciaország hadműveleti felkészítésében, és a célja a fegyveres erők felkészítése egy „összetett, sokszínű és vitatott műveleti környezetekben”.
A Franciaország történetének legnagyobb katonai gyakorlatát jelentő Orion 26 mérete és összetettsége egyértelmű üzenetet hordoz a műveleti készenlétről.
A hadgyakorlat nemcsak az eszközöket és taktikákat teszteli, hanem azokat a parancsnoki és irányítási struktúrákat is, amelyek több ezer főt érintő, kiterjedt földrajzi térségeken zajló közös műveletek koordinálásához szükségesek.
Az orosz–ukrán háború adta az inspirációt
A hadgyakorlat egy fiktív forgatókönyvre épül, amelyben két ország – Arnland és Mercury – áll szemben egymással. A történet közvetlenül az orosz fenyegetés európai megjelenéséből merít ihletet. A történet szerint az expanzív Mercury destabilizálni próbálja szomszédját, Arnlandot, hogy megakadályozza annak közeledését az Európai Unióhoz. Franciaország egy nemzetközi koalíció élén Arnland védelmére kel. A harcokba bekapcsolódnak a Mercury által támogatott milíciák és hibrid hadviselési eszközök.
A műveletek sorrendje a valós harci cselekmények szerint zajlik: először a légi fölény megszerzése, majd pedig a tengeri és szárazföldi manőverek lehetővé tétele.
Az első hét tehát elsősorban a francia légi eszközökre épül, ugyanakkor nemzetközi részvétel is megjelenik: katari Rafale vadászgépek is csatlakoznak a gyakorlatokhoz. A forgatókönyv szerint a légi erőknek semlegesíteniük kell a légi fenyegetéseket, el kell nyomniuk az ellenséges légvédelmet, felderítési–megfigyelési–felderítési (ISR) feladatokat kell végrehajtaniuk, valamint közvetlen légi támogatást kell nyújtaniuk – mindezt úgy, hogy közben fenntartsák az ország légvédelmét külső fenyegetésekkel szemben.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy
a hadgyakorlat elengedhetetlen felkészülés a modern hadviselésre, ahol a légi fölény jelenti azt az alapot, amelyre a közös haderő sikere épül.
A katonai műveletek egy szimulált kétéltű és légi partraszállással indul Bretagne-ban: február 20–21-én mintegy 700 katona és 100 jármű települ a Morbihan megyei Quiberon térségébe.
A hadgyakorlat később NATO-parancsnokság alá kerül az európai hadseregek együttműködési képességének megerősítése érdeklében. A részt vevő szövetséges országok között szerepel Japán, Marokkó és az Egyesült Államok is.
A művelet során három dandár, 2150 harcászati jármű, 40 helikopter, valamint kiber- és űrhadviselési elemek vesznek részt. A francia és NATO-erők nyílt terepen hajtanak végre manővereket, ellentámadásokat indítanak, és tüzérségi éleslövészet mellett kelnek át természetes akadályokon, például a Szajna és az Aube folyókon.
A katonai gyakorlat részeként francia tartalékosokat is kiképeznek, valamint kiberhadviselési műveleteket is végrehajtanak virtuális hálózatokon és az űrben is.
A francia védelmi minisztérium szerint
az Orion 26 különösen fontos „egy olyan helyzetben, amikor a nagy intenzitású konfliktusban való részvétel valós lehetőséggé válhat”.