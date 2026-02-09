Deviza
védelmi képesség
katonai művelet
NATO-erő
Európa
háború
hadgyakorlat
Franciaország
légvédelem

Franciaország megindította a hidegháború óta legnagyobb hadgyakorlatát

A 24 szövetséges ország bevonásával zajló hadgyakorlat egyik célja annak tesztelése, hogy Franciaország képes-e vezető szerepet betölteni egy összetett, többnemzetiségű katonai koalíció élén. A másik fontos cél az, hogy Franciaország és szövetségesei felkészüljenek egy esetleges, nagy intenzitású európai háborúra.
VG
2026.02.09, 16:10
Frissítve: 2026.02.09, 16:34

Franciaország vasárnap megkezdte a hidegháború óta legnagyobb hadgyakorlatát. Az Orion 26 hadgyakorlat keretében Franciaország és 24 szövetségese 12 500 katonát, 25 hadihajót, 140 repülőgépet és 1200 drónt vonultat fel április 30-ig – számolt be az Euronews és a The Defense Watch.

Soldiers of French Air Force special forces perform a demonstration with their Caracal helicopter at the 123 Air Base of Orleans-Bricy near Orleans franciaország
Franciaország már januárban készült az Orion 26 hadgyakorlatra / Fotó: AFP

Megkezdődött Franciaország legnagyobb hadgyakorlata

A hadgyakorlat célja annak felmérése, hogy Franciaország képes-e hatékonyan vezetni egy többnemzetiségű koalíciót, valamint hogy a kommunikációs és logisztikai láncok működőképesek-e nagy intenzitású harci helyzetben. A francia védelmi minisztérium szerint az Orion 26 „kulcsfontosságú esemény Franciaország hadműveleti felkészítésében, és a célja a fegyveres erők felkészítése egy „összetett, sokszínű és vitatott műveleti környezetekben”.

A Franciaország történetének legnagyobb katonai gyakorlatát jelentő Orion 26 mérete és összetettsége egyértelmű üzenetet hordoz a műveleti készenlétről. 

A hadgyakorlat nemcsak az eszközöket és taktikákat teszteli, hanem azokat a parancsnoki és irányítási struktúrákat is, amelyek több ezer főt érintő, kiterjedt földrajzi térségeken zajló közös műveletek koordinálásához szükségesek.

Az orosz–ukrán háború adta az inspirációt

A hadgyakorlat egy fiktív forgatókönyvre épül, amelyben két ország – Arnland és Mercury – áll szemben egymással. A történet közvetlenül az orosz fenyegetés európai megjelenéséből merít ihletet. A történet szerint az expanzív Mercury destabilizálni próbálja szomszédját, Arnlandot, hogy megakadályozza annak közeledését az Európai Unióhoz. Franciaország egy nemzetközi koalíció élén Arnland védelmére kel. A harcokba bekapcsolódnak a Mercury által támogatott milíciák és hibrid hadviselési eszközök.

A műveletek sorrendje a valós harci cselekmények szerint zajlik: először a légi fölény megszerzése, majd pedig a tengeri és szárazföldi manőverek lehetővé tétele.

Az első hét tehát elsősorban a francia légi eszközökre épül, ugyanakkor nemzetközi részvétel is megjelenik: katari Rafale vadászgépek is csatlakoznak a gyakorlatokhoz. A forgatókönyv szerint a légi erőknek semlegesíteniük kell a légi fenyegetéseket, el kell nyomniuk az ellenséges légvédelmet, felderítési–megfigyelési–felderítési (ISR) feladatokat kell végrehajtaniuk, valamint közvetlen légi támogatást kell nyújtaniuk – mindezt úgy, hogy közben fenntartsák az ország légvédelmét külső fenyegetésekkel szemben.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy 

a hadgyakorlat elengedhetetlen felkészülés a modern hadviselésre, ahol a légi fölény jelenti azt az alapot, amelyre a közös haderő sikere épül.

A katonai műveletek egy szimulált kétéltű és légi partraszállással indul Bretagne-ban: február 20–21-én mintegy 700 katona és 100 jármű települ a Morbihan megyei Quiberon térségébe.

A hadgyakorlat később NATO-parancsnokság alá kerül az európai hadseregek együttműködési képességének megerősítése érdeklében. A részt vevő szövetséges országok között szerepel Japán, Marokkó és az Egyesült Államok is.

A művelet során három dandár, 2150 harcászati jármű, 40 helikopter, valamint kiber- és űrhadviselési elemek vesznek részt. A francia és NATO-erők nyílt terepen hajtanak végre manővereket, ellentámadásokat indítanak, és tüzérségi éleslövészet mellett kelnek át természetes akadályokon, például a Szajna és az Aube folyókon.

A katonai gyakorlat részeként francia tartalékosokat is kiképeznek, valamint kiberhadviselési műveleteket is végrehajtanak virtuális hálózatokon és az űrben is.

A francia védelmi minisztérium szerint

az Orion 26 különösen fontos „egy olyan helyzetben, amikor a nagy intenzitású konfliktusban való részvétel valós lehetőséggé válhat”.

