Óriásit ugrott a lakosság vagyona: ráuntak az állampapírra, nagyot kaszáltak az OTP-részvényekkel – így fektetnek be a magyarok
Elképesztő méretű vagyont halmozott fel tavaly a lakosság megtakarítani képes része, amely a hazai eszközök felértékelődéséből is hatalmasat profitálhatott a bőkezű hozamokon keresztül. A magyar háztartások egy év alatt csaknem 3000 milliárd forinttal gyarapították hazai befektetési eszközökben tartott vagyonukat, így az 2025 végén soha nem látott, 30 800 milliárd forint közelébe ért a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint.
A kisbefektetők erősen zárták az évet, decemberben több mint 700 milliárd forinttal – 2,3 százalékkal – bővült értékpapírszámláik összesített egyenlege. Ezen belül a magyar állampapír-állományuk 201 milliárd forinttal, befektetési alapjaik 422 milliárd forinttal, a pesti tőzsdén jegyzett részvényeik értéke pedig 83 milliárd forinttal haladta meg a november végi szintet.
A lakosság régen látott befektetési kedvvel búcsúztatta az előző évet, 533 milliárd forintnyi megtakarítást lekötve hazai eszközökben. Ennél többet csak 2023 júniusában, a befektetési alapokra vonatkozó adószabályok hatályba lépése előtt invesztáltak a háztartások. A piaci hozamok is támogatták a vagyonépítést, a meglévő magyar befektetések 172 milliárd forinttal értékelődtek fel 2025 utolsó hónapjában.
Megszedték magukat a háztartások, hatalmasat ugrott a vagyon
A tavalyi év egésze is tükrözi az év végi lendületet. A lakosság magyar állampapírban, befektetési alapokban, hazai részvényekben és egyéb kötvényekből álló portfóliója 10,7 százalékkal új történelmi csúcsra, 30 778,5 milliárd forintra hízott 2025-ben. Ez 2966,8 milliárd forintos növekedés, amelyhez az év során lekötött megtakarítások 1763,6 milliárd forinttal járultak hozzá, a magyar eszközhozamok pedig 1202,2 milliárd forinttal gyarapították.
A sokak számára kézenfekvő befektetésnek számító állampapírok varázsereje a korábbi időszakhoz képest szerényebb kamatkínálat miatt megtörni látszik. Tavaly decemberben ugyanis 2 százalékkal az előző év végi szint alá süllyedt a lakossági kézben lévő állomány, az év során 310 milliárd forint szivárgott el ezekből az eszközökből. A háztartások 13 641 milliárd forinttal járultak hozzá a magyar államadósság finanszírozásához.
A lakosság egyéb – vállalati, banki – kötvényekben meglévő kitettségét ötödével bővítette, ám a befektetéseinek még így is csekély, szűk 800 milliárd forintos szeletét adja.
A tavalyi év nagy nyertesei a kötvények legfőbb versenytársainak számító befektetési alapok.
A lakossági ügyfelek alapkezelőknél fialtatott vagyona bő 2270 milliárd forinttal ugrott meg, az év végére így már majdnem akkora pénzügyi vagyont tartottak itt a magyarok, mint állampapírban. Vonzerejüket mutatja, hogy a háztartások 2025-ben tízszer annyi megtakarított pénzt kötöttek el befektetési jegyekben, mint magyar állampapírban. Ez 1783 milliárd forintos tételt jelent, amit a piaci hozamok és az alapkezelők tevékenysége 488 milliárd forintos nyereséggel egészített ki.
Brutális hozamok a pesti tőzsdén, robbantott az OTP
A tőzsdei befektetés terén hagyományosan óvatos magyar lakosság nagyot kaszált magyar részvényeivel, a kockázatvállalóbb háztartások kihasználhatták a Budapesti Értéktőzsde óriási raliját: a hazai részvénypiacot reprezentáló BUX index 40 százalékot emelkedett.
A legforgalmasabb magyar részvények közül
- az OTP árfolyama 62 százalékot,
- a Magyar Telekom kurzusa 41 százalékkal szaladt meg,
- a Mol pedig 8 százalékkal került feljebb.
- A Richter ugyanakkor 5 százalékkal csúszott vissza.
A kisbefektetők mindössze 57 milliárd forint megtakarítást vittek a parkettre, új és meglévő papírjaik viszont ennek sokszorosát, 807 milliárd forint árfolyamnyereséget termeltek számukra. A hazai részvényekben lévő háztartási vagyon így bő 40 százalékkal 2900 milliárd forint közelébe ugrott.