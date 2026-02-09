Deviza
EUR/HUF376,65 -0,3% USD/HUF316,56 -0,89% GBP/HUF432,53 -0,48% CHF/HUF412,03 +0,08% PLN/HUF89,49 -0,11% RON/HUF73,98 -0,16% CZK/HUF15,54 -0,36% EUR/HUF376,65 -0,3% USD/HUF316,56 -0,89% GBP/HUF432,53 -0,48% CHF/HUF412,03 +0,08% PLN/HUF89,49 -0,11% RON/HUF73,98 -0,16% CZK/HUF15,54 -0,36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 854,13 -0,14% MTELEKOM1 986 +0,2% MOL3 876 -1,67% OTP40 410 -0,22% RICHTER11 670 +1,66% OPUS545 -0,91% ANY7 840 +1,03% AUTOWALLIS171 -0,58% WABERERS5 540 +1,47% BUMIX10 234,85 +0,62% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 708,39 +0,6% BUX129 854,13 -0,14% MTELEKOM1 986 +0,2% MOL3 876 -1,67% OTP40 410 -0,22% RICHTER11 670 +1,66% OPUS545 -0,91% ANY7 840 +1,03% AUTOWALLIS171 -0,58% WABERERS5 540 +1,47% BUMIX10 234,85 +0,62% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 708,39 +0,6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
részvény
lakossági értékpapír
befektetési alap
állampapír

Óriásit ugrott a lakosság vagyona: ráuntak az állampapírra, nagyot kaszáltak az OTP-részvényekkel – így fektetnek be a magyarok

Minden eddigi rekordot megdöntött a háztartások hazai értékpapírvagyona, amely 2025 végére átlépte a 30 700 milliárd forintot. A lakosság vagyona közel 3000 milliárd forinttal hízott tavaly, hatalmasat nyertek a pesti tőzsde szárnyalásával, az állampapírtól elfordultak, a befektetési alapokba pedig alig győzték önteni a pénzüket.
K. T.
2026.02.09, 16:32

Elképesztő méretű vagyont halmozott fel tavaly a lakosság megtakarítani képes része, amely a hazai eszközök felértékelődéséből is hatalmasat profitálhatott a bőkezű hozamokon keresztül. A magyar háztartások egy év alatt csaknem 3000 milliárd forinttal gyarapították hazai befektetési eszközökben tartott vagyonukat, így az 2025 végén soha nem látott, 30 800 milliárd forint közelébe ért a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint.

háztartások, értékpapír, vagyon, befektetés
Közel 3000 milliárd forinttal nőtt a háztartások értékpapírvagyona 2025-ben / Fotó: Shutterstock

A kisbefektetők erősen zárták az évet, decemberben több mint 700 milliárd forinttal – 2,3 százalékkal – bővült értékpapírszámláik összesített egyenlege. Ezen belül a magyar állampapír-állományuk 201 milliárd forinttal, befektetési alapjaik 422 milliárd forinttal, a pesti tőzsdén jegyzett részvényeik értéke pedig 83 milliárd forinttal haladta meg a november végi szintet.

A lakosság régen látott befektetési kedvvel búcsúztatta az előző évet, 533 milliárd forintnyi megtakarítást lekötve hazai eszközökben. Ennél többet csak 2023 júniusában, a befektetési alapokra vonatkozó adószabályok hatályba lépése előtt invesztáltak a háztartások. A piaci hozamok is támogatták a vagyonépítést, a meglévő magyar befektetések 172 milliárd forinttal értékelődtek fel 2025 utolsó hónapjában.

Megszedték magukat a háztartások, hatalmasat ugrott a vagyon

A tavalyi év egésze is tükrözi az év végi lendületet. A lakosság magyar állampapírban, befektetési alapokban, hazai részvényekben és egyéb kötvényekből álló portfóliója 10,7 százalékkal új történelmi csúcsra, 30 778,5 milliárd forintra hízott 2025-ben. Ez 2966,8 milliárd forintos növekedés, amelyhez az év során lekötött megtakarítások 1763,6 milliárd forinttal járultak hozzá, a magyar eszközhozamok pedig 1202,2 milliárd forinttal gyarapították.

A sokak számára kézenfekvő befektetésnek számító állampapírok varázsereje a korábbi időszakhoz képest szerényebb kamatkínálat miatt megtörni látszik. Tavaly decemberben ugyanis 2 százalékkal az előző év végi szint alá süllyedt a lakossági kézben lévő állomány, az év során 310 milliárd forint szivárgott el ezekből az eszközökből. A háztartások 13 641 milliárd forinttal járultak hozzá a magyar államadósság finanszírozásához.

 

A lakosság egyéb – vállalati, banki – kötvényekben meglévő kitettségét ötödével bővítette, ám a befektetéseinek még így is csekély, szűk 800 milliárd forintos szeletét adja.

A tavalyi év nagy nyertesei a kötvények legfőbb versenytársainak számító befektetési alapok. 

A lakossági ügyfelek alapkezelőknél fialtatott vagyona bő 2270 milliárd forinttal ugrott meg, az év végére így már majdnem akkora pénzügyi vagyont tartottak itt a magyarok, mint állampapírban. Vonzerejüket mutatja, hogy a háztartások 2025-ben tízszer annyi megtakarított pénzt kötöttek el befektetési jegyekben, mint magyar állampapírban. Ez 1783 milliárd forintos tételt jelent, amit a piaci hozamok és az alapkezelők tevékenysége 488 milliárd forintos nyereséggel egészített ki.

Brutális hozamok a pesti tőzsdén, robbantott az OTP

A tőzsdei befektetés terén hagyományosan óvatos magyar lakosság nagyot kaszált magyar részvényeivel, a kockázatvállalóbb háztartások kihasználhatták a Budapesti Értéktőzsde óriási raliját: a hazai részvénypiacot reprezentáló BUX index 40 százalékot emelkedett.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 40 410 HUF 0 / -0,22 %
Forgalom: 12 956 120 590 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A legforgalmasabb magyar részvények közül 

  • az OTP árfolyama 62 százalékot, 
  • a Magyar Telekom kurzusa 41 százalékkal szaladt meg, 
  • a Mol pedig 8 százalékkal került feljebb.
  • A Richter ugyanakkor 5 százalékkal csúszott vissza.

A kisbefektetők mindössze 57 milliárd forint megtakarítást vittek a parkettre, új és meglévő papírjaik viszont ennek sokszorosát, 807 milliárd forint árfolyamnyereséget termeltek számukra. A hazai részvényekben lévő háztartási vagyon így bő 40 százalékkal 2900 milliárd forint közelébe ugrott.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu