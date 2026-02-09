Deviza
Új csúcsokat dönt a forint, nemcsak az euróval szemben

A magyar deviza a lengyel zlotyval és a cseh koronával szemben is rég nem látott erőt mutat. A forint emellett a dollárral és az euróval szemben is kifejezetten erős, miután a Nemzetgazdasági Minisztérium hétfőn közzétette az államháztartás januári egyenlegéről szóló adatokat.
K. B. G.
2026.02.09, 17:03

Újabb fontos határt lépett át az euróval szemben a forint hétfő délután, miután egy euróért már kevesebb mint 377 forintot kellett adni. A magyar fizetőeszköz szárnyalását segítette a dollár gyengülése is, miután Kína azt javasolta az ország bankjainak, hogy csökkentsék amerikai állampapír kitettségüket.

260203_forint_003_VZ
A forint a régiós devizákkal szemben is nagyon erős / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ez állhat a forint ereje mögött

A forint több mint két éve nem volt ilyen erős az euróval szemben, és a dollárral szemben is közel jár a január végén beállított négyéves csúcshoz, miután egy zöldhasúért csak 316,6 forintot kellett adni hétfő délután. Az euró-dollár árfolyam az 1,19-os szintet közelíti ezzel párhuzamosan. A forint erősödését segíthette a hétfőn közzétett januári hiányadat is, ugyanis 

az év első hónapját többlettel zárta az államháztartás.

Hétfőn a forint a régiós devizákkal, például a lengyel zlotyval vagy a cseh koronával szemben is erősödni tudott. Az előbbivel szemben a magyar deviza mintegy kétéves, az utóbbival szemben közel másfél éves csúcsra ért fel. A forint szárnyalása mögött tehát nemcsak a feltörekvő piaci devizákat általában segítő dollárgyengülés áll, azt részben kifejezetten a magyar gazdaságot érintő tényezők is segítik.

A forint trendszerű erősödése kisebb megingások ellenére az euróval szemben már mintegy egy éve tart, és elképzelhető, hogy a trend a következő hónapokban is folytatódhat, ami az inflációt is mérsékelheti.

Nemcsak az euróval szemben erős a forint

Ezek közé tartozik, hogy Lengyelország tavaly májusban elkezdte az akkor 5,75 százalékos kamat csökkentését, melyen legutóbb decemberben vágott, így a lengyel kamatszint már csak 4 százalékos. Csehországban már tavaly május óta 3,5 százalékon áll az alapkamat, miközben 

hazánkban csak mostanában kezdődhet meg a kamatvágási ciklus a jelenlegi 6,5 százalékos szintről.

A forint erejét a devizatartalék magas szintje is támogathatja, valamint a folyamatos pozitív külső egyenleg, legyen szó akár a külkereskedelmi, akár a folyó fizetési mérleg egyenlegéről. A 6,5 százalékos magyar kamatszint a carry trade pozíciókon keresztül is támogathatja a magyar fizetőeszközt, miközben a héten érkező januári inflációs adat úgyszintén kedvező lehet, az éves fogyasztói drágulás mértéke a Magyar Nemzeti Bank 3 százalékos célja alá is becsúszhat a decemberi 3,3 százalékos drágulási ütem után. Ez utat nyithat a kamatcsökkentés felé, ám az eurózónában szintén alacsony infláció miatt akár az Európai Központi Bank is tovább csökkenthet a 2,15 százalékos kamaton.

