Európa egyik legnagyobb rákkórháza épül meg Magyarországtól nem messze: már 2027-ben megnyílhat – évi tízezer műtétet fognak vállalni

A tervezettnél gyorsabban halad Európa egyik legnagyobb onkológiai kórházának építése a lengyelországi Wroclawban, így már 2027-ben megkezdődhet a betegellátás. A több mint 100 ezer négyzetméteres egészségügyi központ kulcsszerepet kaphat a rák elleni küzdelemben egy olyan országban, ahol közel 1,2 millió ember él daganatos betegséggel.

Rekordgyorsasággal épül Lengyelország új, 360 millió eurós onkológiai központja, amely Európa egyik legnagyobb rákcentruma lesz / Fotó: Facebook/Paweł Gancarz—Marszałek Województwa Dolnośląskiego

A wroclawi Új Onkológiai, Pulmonológiai és Hematológiai Kórház építése a vártnál gyorsabban halad, és a jelenlegi állás szerint már 2027-ben megkezdheti működését.

Az eredeti tervek 2028-as megnyitással számoltak, ám a kivitelezés jelenleg négy hónappal az ütemterv előtt jár.

A létesítmény Alsó-Szilézia új onkológiai központja lesz, és méreteiben is kiemelkedő: mintegy 100 ezer négyzetméteren három meglévő kórházat vonnak össze egyetlen modern egészségügyi komplexumba. Az intézmény a jelenlegi, több mint százéves épületeket váltja le, amelyek már nem felelnek meg a korszerű orvosi és műszaki követelményeknek.

A beruházás teljes költsége elérheti a 360 millió eurót, amivel ez lesz Lengyelország legnagyobb onkológiai kórháza. A fejlesztést kulcsfontosságú egészségügyi befektetésként kezelik egy olyan országban, ahol csaknem 1,2 millió ember él daganatos betegséggel.

Világszínvonalú onkológiai központ épül Lengyelországban

Pawel Gancarz, Alsó-Szilézia vajdasági vezetője a TP Worldnek leszögezte: az új intézmény túlmutat egy egyszerű kórházépítésen. Mint fogalmazott: az új kórházzal az onkológia jövőjét építik, és a cél az, hogy a térség lakói a lehető legmagasabb színvonalú ellátást kapják a rák elleni küzdelemben.

Az intézmény szakmai vezetése is elégedett az előrehaladással.Maciejczyk szerint az orvosok már most a költözésre készülnek, hogy a nyitás a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban történhessen meg.

A tervek szerint az új kórházban 671 ágy kap helyet, egy- és kétágyas, modern kórtermekben.

A sebészeti blokk 14 műtővel működik majd, amelyek évente akár 10 ezer beavatkozás elvégzését is lehetővé teszik.

Ha a jelenlegi ütem fennmarad, a wroclawi rákcentrum nemcsak Lengyelországban, hanem európai szinten is meghatározó szereplővé válhat az onkológiai ellátásban.