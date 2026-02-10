Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
egészségügy
rákkezelés
onkológiai központ
Wroclaw
Lengyelország

Európa egyik legnagyobb rákkórháza épül meg Magyarországtól nem messze: már 2027-ben megnyílhat – évi tízezer műtétet fognak vállalni

Négy hónappal a tervezett ütem előtt jár Európa egyik legnagyobb rákcentruma, amely akár egy évvel korábban megnyithat Lengyelországban. A wroclawi beruházás a lengyel egészségügy egyik legnagyobb fejlesztése lehet.
VG
2026.02.10, 21:57

A tervezettnél gyorsabban halad Európa egyik legnagyobb onkológiai kórházának építése a lengyelországi Wroclawban, így már 2027-ben megkezdődhet a betegellátás. A több mint 100 ezer négyzetméteres egészségügyi központ kulcsszerepet kaphat a rák elleni küzdelemben egy olyan országban, ahol közel 1,2 millió ember él daganatos betegséggel.

lengyel onkológiai kórház wroclaw
Rekordgyorsasággal épül Lengyelország új, 360 millió eurós onkológiai központja, amely Európa egyik legnagyobb rákcentruma lesz / Fotó: Facebook/Paweł Gancarz—Marszałek Województwa Dolnośląskiego

A wroclawi Új Onkológiai, Pulmonológiai és Hematológiai Kórház építése a vártnál gyorsabban halad, és a jelenlegi állás szerint már 2027-ben megkezdheti működését. 

Az eredeti tervek 2028-as megnyitással számoltak, ám a kivitelezés jelenleg négy hónappal az ütemterv előtt jár.

A létesítmény Alsó-Szilézia új onkológiai központja lesz, és méreteiben is kiemelkedő: mintegy 100 ezer négyzetméteren három meglévő kórházat vonnak össze egyetlen modern egészségügyi komplexumba. Az intézmény a jelenlegi, több mint százéves épületeket váltja le, amelyek már nem felelnek meg a korszerű orvosi és műszaki követelményeknek.

A beruházás teljes költsége elérheti a 360 millió eurót, amivel ez lesz Lengyelország legnagyobb onkológiai kórháza. A fejlesztést kulcsfontosságú egészségügyi befektetésként kezelik egy olyan országban, ahol csaknem 1,2 millió ember él daganatos betegséggel.

Világszínvonalú onkológiai központ épül Lengyelországban

Pawel Gancarz, Alsó-Szilézia vajdasági vezetője a TP Worldnek leszögezte: az új intézmény túlmutat egy egyszerű kórházépítésen. Mint fogalmazott: az új kórházzal az onkológia jövőjét építik, és a cél az, hogy a térség lakói a lehető legmagasabb színvonalú ellátást kapják a rák elleni küzdelemben.

Az intézmény szakmai vezetése is elégedett az előrehaladással.Maciejczyk szerint az orvosok már most a költözésre készülnek, hogy a nyitás a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban történhessen meg.

A tervek szerint az új kórházban 671 ágy kap helyet, egy- és kétágyas, modern kórtermekben. 

A sebészeti blokk 14 műtővel működik majd, amelyek évente akár 10 ezer beavatkozás elvégzését is lehetővé teszik.

Ha a jelenlegi ütem fennmarad, a wroclawi rákcentrum nemcsak Lengyelországban, hanem európai szinten is meghatározó szereplővé válhat az onkológiai ellátásban.

Meglepő felmérés: a lengyeleket az egészségügy helyzete jobban aggasztja, mint az orosz agresszió

A felmérés eredménye már csak azért is meglepő, mert Lengyelország az orosz katonai provokáció egyik első számú célpontja volt az elmúlt hónapokban. A lengyeleket a belpolitikai bizonytalanság is majdnem annyira aggasztja, mint az oroszok.

 

 

