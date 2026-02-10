A legvérmesebb várakozásokra is rácáfolva, eszeveszett száguldásba kezdett a Ferrari
Több mint 10 százalékkal, 310 euró fölé lőtt ki a Ferrari-részvények árfolyama kedden Milánóban, miután a luxusautó-gyártó idei évre kiadott friss előrejelzése meggyőzte a befektetőket, hogy a jelentős termékváltoztatás dacára is fenntarthatók a vállalat marzsai és növekedési üteme.
Erős maradt a Ferrarik iránti kereslet
Az olasz vállalat egyébként az elemzők becsléseit meghaladó bevételt és nyereséget gazdálkodott ki a tavalyi negyedik negyedévben, és a menedzsment idén is 6 százalékos profitbővülést vár, ami túlszárnyalja a piaci becsléseket.
Benedetto Vigna vezérigazgató kiemelte, hogy
a Ferrarik iránti kereslet továbbra is nagyon erős, ami annak is köszönhető, hogy minden piacon megvédik a márka exkluzivitását.
A vártnál jobb eredmények enyhíthetik a vámok, a gyengülő amerikai dollár és a regionális kereslet volatilitása miatti aggodalmakat is.
A befektetői bizalom amúgy tavaly októberben rendült meg a Ferrariban, amikor a vállalat kiábrándító hosszú távú kilátásokat tett közzé, amit még tetéztek az Egyesült Királyságban végrehajtott adóemelések hatására visszaeső szigetországi értékesítések is.
A tehetős britek ugyanis – ahelyett, hogy extra adó fizetése mellett vették volna a sportkocsikat – egyszerűen szedték a sátorfájukat, és alacsonyabb adózású országokba költöztek.
A maranellói luxusautó-gyártó a decemberben lezárt három hónapos periódusban 4 százalékkal, 1,8 milliárd euróra növelte nettó bevételét, kevéssel felülmúlva a Bloomberg-konszenzusban foglalt 1,77 milliárd eurós prognózist. Az EBITDA eközben 9 százalékkal, 700 millió euróra nőtt, kényelmesen meghaladva az elemzők 662 millió eurós előrejelzését.
Ebben az évben pedig már több mint 2,93 milliárd eurós EBITDA-t várnak, szemben a tavalyi egész éves 2,77 milliárd euróval.
A cégvezetés szerint a várakozásokat túlszárnyaló eredmények elérésében a termékkínálat szélesítése, a szponzorációk és az egyedi autók iránti kereslet újjáéledése segítette a vállalatot, mivel mindez kellően ellensúlyozta a negyedév során egyébként lassuló kiszállításokat.
Vigna hozzátette, hogy
a jelenlegi rendelésállomány egészen 2027 végéig leköti a vállalat kapacitásait, mivel a felső kategóriás autók iránti kereslet a szállítások csökkenése ellenére is stabil maradt.
Utoljára a Covid idején tapasztalt ilyet a cég
A hírek hatására bekövetkező több mint 10 százalékos árfolyam-emelkedés precedens nélküli az utóbbi években, utoljára 2020 márciusában, a koronavírus-járvány kitörése után tapasztalt ilyet a Ferrari. Akkor a vevők megpróbáltak álmaik autójához még a lezárások előtt hozzájutni.
Mindez némi gyógyír a befektetőknek, akik az elmúlt hónapokban kénytelenek voltak az árfolyam szüntelen lecsorgásával megbarátkozni, ám még a 310 eurós kurzus is jóval az őszi befektetői nap előtti szint alatt áll.
A részvényesek megnyugodhatnak, hogy ha erőteljes forgalombővülésre nem is számíthatnak, a vállalat árazási erejében, termékkínálatában és személyre szabott szolgáltatásaiban továbbra is bízhatnak, amelyek révén a marzsok a jelentős modellváltás során is fenntarthatók lesznek.
Az évtized végére, 2030-ra a Ferrari évi
- mintegy 9 milliárd eurós bevételt
- és több mint 3,6 milliárd eurós korrigált nettó nyereséget tűzött ki célul,
- miközben az elektromos átállásban egy kevésbé ambiciózus terv felé mozdult el.
A vállalat éppen hétfőn tett közzé néhány előzetes képet első, teljesen elektromos autójáról, a Luce-ról. A várva várt új modellt május 25-én Rómában mutatják be élőben is.
Az autógyártó 2030-as kínálatában a tervek szerint már csupán 40 százalékot tesznek ki a belső égésű motorral felszerelt modellek, míg szintén 40 százalék lesz a hibridek és 20 százalék a tisztán elektromos modellek aránya.
A korábban ugyanerre az időpontra még 40 százaléknyi elektromos, 40 százaléknyi hibrid és csupán 20 százaléknyi belső égésű motorral hajtott modell gyártását vették tervbe.