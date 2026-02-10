Deviza
EUR/HUF378,21 +0,38% USD/HUF317,86 +0,45% GBP/HUF433,65 +0,13% CHF/HUF413,91 +0,33% PLN/HUF89,6 +0,08% RON/HUF74,27 +0,31% CZK/HUF15,59 +0,25% EUR/HUF378,21 +0,38% USD/HUF317,86 +0,45% GBP/HUF433,65 +0,13% CHF/HUF413,91 +0,33% PLN/HUF89,6 +0,08% RON/HUF74,27 +0,31% CZK/HUF15,59 +0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 328,22 +0,37% MTELEKOM1 984 -0,1% MOL3 870 -0,15% OTP40 710 +0,74% RICHTER11 700 +0,26% OPUS549 +0,73% ANY7 840 0% AUTOWALLIS172,5 +0,88% WABERERS5 460 -1,44% BUMIX10 257,63 +0,22% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 686,64 -0,8% BUX130 328,22 +0,37% MTELEKOM1 984 -0,1% MOL3 870 -0,15% OTP40 710 +0,74% RICHTER11 700 +0,26% OPUS549 +0,73% ANY7 840 0% AUTOWALLIS172,5 +0,88% WABERERS5 460 -1,44% BUMIX10 257,63 +0,22% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 686,64 -0,8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
luxus
luxusautó-gyártó
Ferrari

A legvérmesebb várakozásokra is rácáfolva, eszeveszett száguldásba kezdett a Ferrari

Kellemesen lepte meg a piacot a luxusautó-gyártó. Jobban teljesített a vártnál a tavalyi utolsó negyedévben a Ferrari, az idei üzleti terve pedig teljesen elbűvölte a befektetőket.
Murányi Ernő
2026.02.10, 21:17
Frissítve: 2026.02.10, 22:37

Több mint 10 százalékkal, 310 euró fölé lőtt ki a Ferrari-részvények árfolyama kedden Milánóban, miután a luxusautó-gyártó idei évre kiadott friss előrejelzése meggyőzte a befektetőket, hogy a jelentős termékváltoztatás dacára is fenntarthatók a vállalat marzsai és növekedési üteme.

Automobile Brands at The Turin Motor Show Ferrari
Eszeveszett száguldásba kezdett a Ferrari / Fotó: Giuliano Berti

Erős maradt a Ferrarik iránti kereslet

Az olasz vállalat egyébként az elemzők becsléseit meghaladó bevételt és nyereséget gazdálkodott ki a tavalyi negyedik negyedévben, és a menedzsment idén is 6 százalékos profitbővülést vár, ami túlszárnyalja a piaci becsléseket.

Benedetto Vigna vezérigazgató kiemelte, hogy 

a Ferrarik iránti kereslet továbbra is nagyon erős, ami annak is köszönhető, hogy minden piacon megvédik a márka exkluzivitását. 

A vártnál jobb eredmények enyhíthetik a vámok, a gyengülő amerikai dollár és a regionális kereslet volatilitása miatti aggodalmakat is. 

A befektetői bizalom amúgy tavaly októberben rendült meg a Ferrariban, amikor a vállalat kiábrándító hosszú távú kilátásokat tett közzé, amit még tetéztek az Egyesült Királyságban végrehajtott adóemelések hatására visszaeső szigetországi értékesítések is. 

A tehetős britek ugyanis – ahelyett, hogy extra adó fizetése mellett vették volna a sportkocsikat – egyszerűen szedték a sátorfájukat, és alacsonyabb adózású országokba költöztek.

A maranellói luxusautó-gyártó a decemberben lezárt három hónapos periódusban 4 százalékkal, 1,8 milliárd euróra növelte nettó bevételét, kevéssel felülmúlva a Bloomberg-konszenzusban foglalt 1,77 milliárd eurós prognózist. Az EBITDA eközben 9 százalékkal, 700 millió euróra nőtt, kényelmesen meghaladva az elemzők 662 millió eurós előrejelzését. 

Ebben az évben pedig már több mint 2,93 milliárd eurós EBITDA-t várnak, szemben a tavalyi egész éves 2,77 milliárd euróval.

A cégvezetés szerint a várakozásokat túlszárnyaló eredmények elérésében a termékkínálat szélesítése, a szponzorációk és az egyedi autók iránti kereslet újjáéledése segítette a vállalatot, mivel mindez kellően ellensúlyozta a negyedév során egyébként lassuló kiszállításokat.

Vigna hozzátette, hogy

a jelenlegi rendelésállomány egészen 2027 végéig leköti a vállalat kapacitásait, mivel a felső kategóriás autók iránti kereslet a szállítások csökkenése ellenére is stabil maradt.

Utoljára a Covid idején tapasztalt ilyet a cég 

A hírek hatására bekövetkező több mint 10 százalékos árfolyam-emelkedés precedens nélküli az utóbbi években, utoljára 2020 márciusában, a koronavírus-járvány kitörése után tapasztalt ilyet a Ferrari. Akkor a vevők megpróbáltak álmaik autójához még a lezárások előtt hozzájutni.

 

Mindez némi gyógyír a befektetőknek, akik az elmúlt hónapokban kénytelenek voltak az árfolyam szüntelen lecsorgásával megbarátkozni, ám még a 310 eurós kurzus is jóval az őszi befektetői nap előtti szint alatt áll.

A részvényesek megnyugodhatnak, hogy ha erőteljes forgalombővülésre nem is számíthatnak, a vállalat árazási erejében, termékkínálatában és személyre szabott szolgáltatásaiban továbbra is bízhatnak, amelyek révén a marzsok a jelentős modellváltás során is fenntarthatók lesznek.

Az évtized végére, 2030-ra a Ferrari évi 

  • mintegy 9 milliárd eurós bevételt 
  • és több mint 3,6 milliárd eurós korrigált nettó nyereséget tűzött ki célul, 
  • miközben az elektromos átállásban egy kevésbé ambiciózus terv felé mozdult el.

A vállalat éppen hétfőn tett közzé néhány előzetes képet első, teljesen elektromos autójáról, a Luce-ról. A várva várt új modellt május 25-én Rómában mutatják be élőben is.

Az autógyártó 2030-as kínálatában a tervek szerint már csupán 40 százalékot tesznek ki a belső égésű motorral felszerelt modellek, míg szintén 40 százalék lesz a hibridek és 20 százalék a tisztán elektromos modellek aránya. 

A korábban ugyanerre az időpontra még 40 százaléknyi elektromos, 40 százaléknyi hibrid és csupán 20 százaléknyi belső égésű motorral hajtott modell gyártását vették tervbe.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu