A legvérmesebb várakozásokra is rácáfolva, eszeveszett száguldásba kezdett a Ferrari

Több mint 10 százalékkal, 310 euró fölé lőtt ki a Ferrari-részvények árfolyama kedden Milánóban, miután a luxusautó-gyártó idei évre kiadott friss előrejelzése meggyőzte a befektetőket, hogy a jelentős termékváltoztatás dacára is fenntarthatók a vállalat marzsai és növekedési üteme.

Eszeveszett száguldásba kezdett a Ferrari / Fotó: Giuliano Berti

Erős maradt a Ferrarik iránti kereslet

Az olasz vállalat egyébként az elemzők becsléseit meghaladó bevételt és nyereséget gazdálkodott ki a tavalyi negyedik negyedévben, és a menedzsment idén is 6 százalékos profitbővülést vár, ami túlszárnyalja a piaci becsléseket.

Benedetto Vigna vezérigazgató kiemelte, hogy

a Ferrarik iránti kereslet továbbra is nagyon erős, ami annak is köszönhető, hogy minden piacon megvédik a márka exkluzivitását.

A vártnál jobb eredmények enyhíthetik a vámok, a gyengülő amerikai dollár és a regionális kereslet volatilitása miatti aggodalmakat is.

A befektetői bizalom amúgy tavaly októberben rendült meg a Ferrariban, amikor a vállalat kiábrándító hosszú távú kilátásokat tett közzé, amit még tetéztek az Egyesült Királyságban végrehajtott adóemelések hatására visszaeső szigetországi értékesítések is.

A tehetős britek ugyanis – ahelyett, hogy extra adó fizetése mellett vették volna a sportkocsikat – egyszerűen szedték a sátorfájukat, és alacsonyabb adózású országokba költöztek.

A maranellói luxusautó-gyártó a decemberben lezárt három hónapos periódusban 4 százalékkal, 1,8 milliárd euróra növelte nettó bevételét, kevéssel felülmúlva a Bloomberg-konszenzusban foglalt 1,77 milliárd eurós prognózist. Az EBITDA eközben 9 százalékkal, 700 millió euróra nőtt, kényelmesen meghaladva az elemzők 662 millió eurós előrejelzését.

Ebben az évben pedig már több mint 2,93 milliárd eurós EBITDA-t várnak, szemben a tavalyi egész éves 2,77 milliárd euróval.

A cégvezetés szerint a várakozásokat túlszárnyaló eredmények elérésében a termékkínálat szélesítése, a szponzorációk és az egyedi autók iránti kereslet újjáéledése segítette a vállalatot, mivel mindez kellően ellensúlyozta a negyedév során egyébként lassuló kiszállításokat.