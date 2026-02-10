Újabb fordulat a Warner Brosért folytatott csatában – a Paramount nem adja fel

Nem adja fel a Paramount a Warner Bros Discovery megszerzéséről szőtt terveit, ezért újabb ajánlatot tett a legendás hollywoodi stúdiónak, melynek értelmében kifizetné azt a 2,8 milliárd dollárt, amivel a Warner a Netflixnek tartozna, ha elállna attól az ügylettől. Emellett a Paramount részvényenként 25 centet kínál minden egyes negyedévre, amíg nem sikerül az ügyletet lezárni.

A Warner Bros katalógusára fáj a foga a Netflixnek és a Paramountnak is / Fotó: Savvapanf Photo / Shutterstock

A Paramount vagy a Netflix ajánlata a jobb?

A Warner Bros a Netflix alacsonyabb, részvényenként 27,75 dolláros ajánlatát fogadta el, szemben a Paramount részvényenként 30 dolláros ajánlatával, ám a két üzlet nem hasonlítható egy az egyben össze, hiszen a Netflix győzelme esetén Discovery Global néven leválasztanának a cégről egyes eszközöket – főként a CNN-t és más kábeltévés érdekeltségeket –, ami önálló cégként folytatná tovább. A streaming területén piacvezető Netflix ajánlata továbbá vélhetően több versenyjogi kérdést vet fel, mint a Paramount érdeklődése.

A gyors hatósági jóváhagyásba vetett bizalmat fejezi ki a Paramount legújabb ajánlata is a gyarapodó árral.

Mivel a Warner Bros igazgatósága a Netflix mellett döntött, az ügylettől csak 2,8 milliárd dolláros szakítási díjjal szabadulhat, amit a Paramount kész megfizetni. Emellett a vállalat részvényenként 25 centet fizet 2027 január 1-jétől negyedévenként, amíg a tranzakció le nem zárul. Ez háromhavonta mintegy 650 millió dollárt tehet ki. A Paramount emellett a médiában is igyekszik meggyőzni a Warner Bros részvényeseit, hogy utasítsák el a Netflix-tranzakciót. A részvényeseket a Reuters összefoglalója szerint áprilisig hívják össze, hogy szavazzanak a Netflix-ügyletről, mely a Paramount szerint rosszabb, mint a David Ellison vezette cég ajánlata.

A Paramount a Bloomberg beszámolója szerint további 1,5 milliárd dolláros díj kifizetését is vállalja, ami a Warner Bros adósságának átszervezésével kapcsolatos. A vállalat tehát igyekszik mindent bevetni, hogy az utolsó pillanatban mégis a Netflix elé kerüljön a hónapok óta húzódó felvásárlási harcban, ám mindeddig nem járt különösebb sikerrel.