Gödi Samsung-gyár: kipakolt a vezérigazgató, aki több százszor tárgyalt Szijjártó Péterrel, pontosan tudja, mi hangzott el zárt ajtók mögött – „Józan ész emberek, józan ész”
„Az elmúlt években több száz befektetési tárgyaláson vettem részt a miniszterrel, aki ezeken a zárt egyeztetéseken ugyanolyan ellentmondást nem tűrően képviseli a magyar emberek érdekeit, mint a nyilvános megszólalásai során. Megingathatatlan az emberek egészsége és biztonsága tekintetében is – írta Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója, kormánybiztos a gödi Samsung akkumulátorgyárral kapcsolatban.
Hangsúlyozta: nem volt olyan egyeztetés ahol a tárcavezető ne mondta volna el nagybefektetőknek, hogy a jogszabályok betartása a minimum követelmény. A leendő nagy gyárak esetében sokszor kijelentette, hogy az engedélyezési folyamatok és az engedélyek tekintetében sincs pardon.
Komolyan elhiszi bárki azt az óriási baromságot, hogy a Samsung-gyártól néhány kilométerre élő Szijjártó Péter kockáztatná a családja egészségét? Józan ész emberek, józan ész
– fogalmazott a politikus.
Mint ismert, a Telex szerint a gödi Samsung akkumulátorgyárban a dolgozók egy részét rákkeltő nehézfémporok (nikkel, kobalt, mangán) belélegzésének tették ki, extrém esetben akár 510-szeres határérték-túllépéssel. A cég belső mérései jóval riasztóbb adatokat mutattak, mint amit a hatóságokkal megosztott, a problémákat pedig hónapokig nem oldották meg.
A lap azt is állítja, hogy a kormány titkosszolgálati jelentésből (Alkotmányvédelmi Hivatal és Nemzeti Információs Központ) szerzett tudomást a legsúlyosabb részletekről, sőt miniszteri szinten felmerült a gyár bezáratása is, de végül a kabinet elvetette a létesítmény bezárását, inkább javítási határidőt adott.
A Pest Vármegyei Kormányhivatal és a Samsung is egyöntetűen cáfolta a portál állításait. Joó István arra hívta fel most a figyelmet, hogy a tegnapi lejárató Telex cikk nem más, mint "3-4 éves, jórészt nyilvánosan elérhető információk újracsomagolása, elferdítése, hazugságok megfogalmazása egy fikciót idéző titkosszolgálati szállal".
Ami a Samsungot illeti, akkor nézzük a tényeket:
- A gyár soha senkit sem mérgezett meg.
- A Samsung környékén számos civilszervezet rendelt meg környezetvédelmi méréseket. Ezek soha, semmit sem találtak, ami mérgezne, vagy ne lett volna ott már a gyár építése előtt.
- Ordas nagy hazugság az is, hogy 2025. őszén, amikor az elsőfokú bíróság a környezetvédelmi engedélyt megsemmisítette az üzem működése ne került volna korlátozásra. De igen, korlátozásra került és a jogszabályoknak megfelelő módon, csökkentett üzemben működött a gyár.
- A Kúria néhány napja kimondta azt is, hogy a környezetvédelmi engedély nem semmis, az minden elemében hatályos. Ezt Magyarország legfőbb bírói fóruma mondta ki, miután teljes egészében az elejétől a végéig átvizsgálta a cég környezetvédelmi engedélyének az ügyét.
A kormányhivatal által végzett ellenőrzések és kiszabott bírságok pedig pontosan azt mutatják, hogy a hatósági ellenőrzési rendszer működik.
A HIPA-vezérigazgatója végezetül arra is kitért, hogy a kormányzta a cégeket utófinanszírozott konstrukcióban támogatja. Ha megépül a gyár és beszerzik a gépeket, van támogatás, ha nem, akkor pedig nincs.
A cégek a támogatásért cserébe vállalásokat tesznek a fenntartási időszakban kifizetendő bérekre és az árbevételre. Ha ezeket teljesítik, akkor minden rendben, ha nem, akkor pedig visszafizetik a támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével terhelve.
Ettől meg végképpen kiakadás lesz: minden forintnyi támogatás amit adunk, 4,1 forintnyi adóbevételt generál a költségvetésnek
– zártba bejegyzését Joó István
Kormányhivatal: az üzem nem veszélyeztette a környezetet
A hatóság hangsúlyozta: mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.
A kormányhivatal közleménye szerint az elmúlt években minden esetleges szabálytalansággal szemben szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen jártak el. Az üzem kiemelt és rendszeres ellenőrzés alatt áll, és amennyiben a vizsgálatok során jogsértést – beleértve a határérték-túllépéseket – tapasztalnak, a jogszabályokban rögzített intézkedéseket haladéktalanul megteszik, szükség esetén pedig szankcionálják a vállalatot.
Munkavállalók veszélyeztetése esetén a hatóság a közlés szerint a lehető legszigorúbban lép fel. A kormányhivatal határozottan cáfolta azokat az állításokat is, amelyek szerint a gödi üzem működése veszélyeztetné a környezetet. Mint közölték, az ellenőrzések eredményei ezt nem támasztják alá, és a hatóság minden jogszabályban előírt eszközt alkalmaz annak érdekében, hogy a környezetvédelmi előírások maradéktalanul érvényesüljenek.
A közlemény emlékeztet arra is, hogy a Kúria 2026. február 3-án kelt döntése értelmében a gyár visszakapta egységes környezethasználati engedélyét, így működését jogszerűen tovább folytathatja.
Az eset kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy jogi lépéseket tesz a Telex ellen, mert a portál – szerinte – óriási álhíreket és hazugságokat terjesztett a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban, őt pedig alaptalanul belekeverte ezekbe. A Samsung SDI is reagált: a cég szerint gödi üzeme minden környezetvédelmi és munkavédelmi előírásnak megfelel, működése átlátható.
