Gödi Samsung-gyár: kipakolt a vezérigazgató, aki több százszor tárgyalt Szijjártó Péterrel, pontosan tudja, mi hangzott el zárt ajtók mögött – „Józan ész emberek, józan ész”

„Az elmúlt években több száz befektetési tárgyaláson vettem részt a miniszterrel, aki ezeken a zárt egyeztetéseken ugyanolyan ellentmondást nem tűrően képviseli a magyar emberek érdekeit, mint a nyilvános megszólalásai során. Megingathatatlan az emberek egészsége és biztonsága tekintetében is – írta Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója, kormánybiztos a gödi Samsung akkumulátorgyárral kapcsolatban.

Gödi Samsung-gyár: megszólalt a Joó István vezérigazgató, aki több százszor tárgyalt Szijjártó Péterrel közösen / Fotó: Soós Lajos

Hangsúlyozta: nem volt olyan egyeztetés ahol a tárcavezető ne mondta volna el nagybefektetőknek, hogy a jogszabályok betartása a minimum követelmény. A leendő nagy gyárak esetében sokszor kijelentette, hogy az engedélyezési folyamatok és az engedélyek tekintetében sincs pardon.

Komolyan elhiszi bárki azt az óriási baromságot, hogy a Samsung-gyártól néhány kilométerre élő Szijjártó Péter kockáztatná a családja egészségét? Józan ész emberek, józan ész

– fogalmazott a politikus.

Mint ismert, a Telex szerint a gödi Samsung akkumulátorgyárban a dolgozók egy részét rákkeltő nehézfémporok (nikkel, kobalt, mangán) belélegzésének tették ki, extrém esetben akár 510-szeres határérték-túllépéssel. A cég belső mérései jóval riasztóbb adatokat mutattak, mint amit a hatóságokkal megosztott, a problémákat pedig hónapokig nem oldották meg.

A lap azt is állítja, hogy a kormány titkosszolgálati jelentésből (Alkotmányvédelmi Hivatal és Nemzeti Információs Központ) szerzett tudomást a legsúlyosabb részletekről, sőt miniszteri szinten felmerült a gyár bezáratása is, de végül a kabinet elvetette a létesítmény bezárását, inkább javítási határidőt adott.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal és a Samsung is egyöntetűen cáfolta a portál állításait. Joó István arra hívta fel most a figyelmet, hogy a tegnapi lejárató Telex cikk nem más, mint "3-4 éves, jórészt nyilvánosan elérhető információk újracsomagolása, elferdítése, hazugságok megfogalmazása egy fikciót idéző titkosszolgálati szállal".

Ami a Samsungot illeti, akkor nézzük a tényeket:

A gyár soha senkit sem mérgezett meg. A Samsung környékén számos civilszervezet rendelt meg környezetvédelmi méréseket. Ezek soha, semmit sem találtak, ami mérgezne, vagy ne lett volna ott már a gyár építése előtt. Ordas nagy hazugság az is, hogy 2025. őszén, amikor az elsőfokú bíróság a környezetvédelmi engedélyt megsemmisítette az üzem működése ne került volna korlátozásra. De igen, korlátozásra került és a jogszabályoknak megfelelő módon, csökkentett üzemben működött a gyár. A Kúria néhány napja kimondta azt is, hogy a környezetvédelmi engedély nem semmis, az minden elemében hatályos. Ezt Magyarország legfőbb bírói fóruma mondta ki, miután teljes egészében az elejétől a végéig átvizsgálta a cég környezetvédelmi engedélyének az ügyét.

A kormányhivatal által végzett ellenőrzések és kiszabott bírságok pedig pontosan azt mutatják, hogy a hatósági ellenőrzési rendszer működik.