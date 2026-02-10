Magyar áramtermelés: jó, ha van egy kis olaj a háznál

Magyarország mai villamosenergia-termelése is jól mutatja az új gázüzemű blokkok és Paks II. megépítésének, valamint a paksi üzemidő-hosszabbításnak a szükségességét, továbbá a napenergiának való túl nagy kitettség kockázatait. Pedig csak egy problémamentes, átalgos nap végéhez közeledünk, mégis be kellett gyújtani egy olajtüzelésű erőműbe.

Olaj, szél, biomassza is besegített a mai áramellátásba, de nem ezek vitték a prímet / Fotó: Oleg Elkov / Shutterstock

Mindössze annyi történt, hogy

délután beborult az ég,

az egyik paksi blokk pedig fél gőzzel termel egy december végén keletkezett és várhatóan március végére elháruló műszaki hiba miatt,

továbbá kiesett két kisebb, 50 megawattos biomasszaegység is, az egyik Oroszlányban, a másik Pécsett.

Nincs elég belföldi áram, kellett az olajtüzelés is

A 10 és 14 óra között még szépen termelő, az összes belföldi villamos energia negyedét, majd ötödét adó naperőművek azonban lassan pihenőre térnek, pedig még szükség lenne rájuk. Lankadásuk miatt már 13 óra magasságában fél órára még be kellett vetni az olajtüzelésű, csak tartaléknak fenntartott energiatermelést, és kifejezetten jól jött, hogy feltámadt a szél. Emellett termeltek a biomassza-alapú létesítmények is bőven, majdnem annyit, mint a visszafogva működő Mátrai Erőmű.

A felsoroltakra azonban együtt sem lehetett alapozni az ország energiaellátását. Az ellátásért ma legnagyobb súllyal a gázüzemű áramtermelés, majdnem ugyanekkorával a Paksi Atomerőmű, továbbá a megugrott import gondoskodott.

A behozatal egymagában a Magyarországon felhasznált áram harmadát adta a délután közepén, a súlya pedig csak nőni fog, ahogyan végképp leállnak a naperőművek, és megérkezik az esti áramfelhasználási csúcs.

Jól jönnek az energiatárolók, de most nem rájuk volt szükség

A nagy hazai naperőműpark feleslegben előállított árama részben már eltárolható az eddig telepített akkumulátorok segítségével néhány órára. Még kedvezőbb lesz a helyzet a most folyó energiatároló programok lezárultával. Most azonban nem volt ilyen bespájzolható felesleg: a téli időszakban folyamatosan tetemes nagyságú importra van szükség. A segítség döntő része most Szlovákia és Ausztria felől érkezik, de kapunk áramot Szlovénia, Horvátország és Szerbia felől is. Az ország energiaellátása szempontjából mindazonáltal megnyugtató, hogy maradt némi áram még kivitelre is.