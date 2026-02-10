Láthatóan lassul a lakásárak emelkedése, az Otthon Start az új ingatlanok felé tereli a vásárlókat

Új lendületet kapott a lakásárak növekedése januárban: országosan 1,7 százalékkal, Budapesten pedig 2,9 százalékkal nőttek a lakásárak az előző hónaphoz képest – közölte az ingatlan.com.

Az Otthon Start hatása: az új lakások iránt erősödik a kereslet, nem a régebbi, adott esetben panelek iránt / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta a mostani adatok a korábbi évekhez képest már a lassulás jeleit vetítik előre. Az éves árnövekedés üteme is mérséklődött: 2025 decemberében még 17,7 százalékos volt a dinamika, ami 2026 januárjára 17,5 százalékra csökkent. Budapesten ennek ellenére az éves áremelkedés tempója 20,1 százalékról 20,4 százalékra gyorsult.

A szakember szerint országos szinten a drágulás éves lassulásában az is szerepet játszik, hogy a használt lakások és házak iránti kereslet több mint negyedével csökkent, ami előbb-utóbb az árakban is megjelenik. Az új építésűek iránti kereslet viszont fokozódik, ezeknek az ingatlanoknak az áremelkedését viszont visszafoghatja az Otthon Start program négyzetméterenkénti 1,5 milliós ársapkája.

Az ingatlanhirdetési portál februári adatai alapján arra is kitértek, hogy az eladó lakóingatlanok kínálata országosan 6,1 százalékkal bővült éves összevetésben és már több mint 135 ezer hirdetésből válogathatnak a vevők.

Az V. kerületnél nincs drágább

Budapesten a legnagyobb kínálat továbbra is a XIII. kerületben összpontosul, a lakásokat 1,62 millió forintos átlagos négyzetméteráron hirdetik. Hasonlóan aktív a VI. kerület 1,58 millió forintos négyzetméterárral, valamint a VII. kerület 1,5 millió forintos árszinten. Továbbra is az V. kerület a legdrágább: a medián ár már meghaladja a 2,04 millió forintot négyzetméterenként.

A közlemény szerint a vármegyeszékhelyek piacain is bőség jellemző, az érintett városokban összességében 36 százalékkal nőtt a használt lakóingatlanok kínálata, ám az árakban továbbra is jelentős az eltérés. A legtöbb hirdetéssel Pécs rendelkezik 924 ezer forintos medián négyzetméteráron. Debrecenben az árak már elérik az 1,07 millió forintot.

Szeged és Győr fej-fej mellett halad: előbbi városban 989 ezer forintos, utóbbiban 971 ezer forintos az átlagos négyzetméterár. A legolcsóbb vármegyeszékhely továbbra is Salgótarján négyzetméterenként átlagosan 339 ezer forinttal. Balogh László a közleményben megjegyezte, a kínálat bővülése és a használt lakások iránti kereslet mérséklődése együttesen azt jelzi, hogy a piaci egyensúly fokozatosan javulhat a vásárlók javára.