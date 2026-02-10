Most van bajban Zelenszkij: Oroszország átadta a hadseregnek az új csúcsvadászgépeit, az ukrán légvédelem tehetetlen – videón a félelmetes fegyver

Az orosz állami védelmi konglomerátum, a Rosztek leányvállalata, az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat (ОАK) bejelentette, hogy átadta az orosz védelmi minisztériumnak a Szu–57-es ötödik generációs vadászrepülőgépek új példányait.

Fotó: StockTrek Images via AFP

A gépek teljes gyári tesztelési folyamaton mentek keresztül, és új, modernizált kivitelben készültek, frissítették az elektronikát, a rendszereket és kibővített fegyverzetet kaptak. A cég szerint még sokoldalúbbak és erősebbek lettek a korábbi változatoknál.

Szergej Csemezov, a Rosztek vezérigazgatója kiemelte, hogy a gyártók nem csupán a mennyiségi terveket teljesítik, hanem folyamatosan fejlesztik a gépeket a megrendelő igényei és a harctéri tapasztalatok alapján. Mint mondta, a Szu–57-es még erősebb és veszélyesebb lett, és képes működni modern légvédelmi rendszerek mellett is.

A vállalat közleménye szerint a repülőgép már bizonyította hatékonyságát az orosz–ukrán háborúban, ahol számos célpontot semmisített meg. A szakértők szerint az új műszaki változat lehetővé teszi további feladatkörök ellátását, valamint új típusú légi csapásmérő eszközök integrálását.

Vagyim Badeha, az ОАK vezérigazgatója hozzátette, hogy a Szu–57-es a kategóriájában a legjobb repülőgépnek számít, de a fejlesztések folytatódnak, elsősorban a fegyverzet és a rendszerek képességeinek növelésével.