Deviza
EUR/HUF378,21 +0,38% USD/HUF317,86 +0,45% GBP/HUF433,65 +0,13% CHF/HUF414,08 +0,37% PLN/HUF89,61 +0,1% RON/HUF74,27 +0,32% CZK/HUF15,6 +0,27% EUR/HUF378,21 +0,38% USD/HUF317,86 +0,45% GBP/HUF433,65 +0,13% CHF/HUF414,08 +0,37% PLN/HUF89,61 +0,1% RON/HUF74,27 +0,32% CZK/HUF15,6 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 328,22 +0,37% MTELEKOM1 984 -0,1% MOL3 870 -0,15% OTP40 710 +0,74% RICHTER11 700 +0,26% OPUS549 +0,73% ANY7 840 0% AUTOWALLIS172,5 +0,88% WABERERS5 460 -1,44% BUMIX10 257,63 +0,22% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 686,64 -0,8% BUX130 328,22 +0,37% MTELEKOM1 984 -0,1% MOL3 870 -0,15% OTP40 710 +0,74% RICHTER11 700 +0,26% OPUS549 +0,73% ANY7 840 0% AUTOWALLIS172,5 +0,88% WABERERS5 460 -1,44% BUMIX10 257,63 +0,22% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 686,64 -0,8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légierő
Szu-57
Oroszország
hadiipar

Most van bajban Zelenszkij: Oroszország átadta a hadseregnek az új csúcsvadászgépeit, az ukrán légvédelem tehetetlen – videón a félelmetes fegyver

Az orosz védelmi ipar jelentős fejlesztést hajtott végre a Szu–57-es ötödik generációs vadászrepülőgépen: az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat átadta a hadseregnek a típus modernizált példányait.
VG
2026.02.10, 21:06
Frissítve: 2026.02.10, 22:11

Az orosz állami védelmi konglomerátum, a Rosztek leányvállalata, az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat (ОАK) bejelentette, hogy átadta az orosz védelmi minisztériumnak a Szu–57-es ötödik generációs vadászrepülőgépek új példányait.

A Su-57 (T-50) jet fighter of the Russian Air Force taking off Most van bajban Zelenszkij: Oroszország átadta a hadseregenek az új csúcsvadászgépeit, az ukrán légvédelem tehetetlen – videón a félelmetes fegyver
Fotó: StockTrek Images via AFP

A gépek teljes gyári tesztelési folyamaton mentek keresztül, és új, modernizált kivitelben készültek, frissítették az elektronikát, a rendszereket és kibővített fegyverzetet kaptak. A cég szerint még sokoldalúbbak és erősebbek lettek a korábbi változatoknál.

Szergej Csemezov, a Rosztek vezérigazgatója kiemelte, hogy a gyártók nem csupán a mennyiségi terveket teljesítik, hanem folyamatosan fejlesztik a gépeket a megrendelő igényei és a harctéri tapasztalatok alapján. Mint mondta, a Szu–57-es még erősebb és veszélyesebb lett, és képes működni modern légvédelmi rendszerek mellett is.

A vállalat közleménye szerint a repülőgép már bizonyította hatékonyságát az orosz–ukrán háborúban, ahol számos célpontot semmisített meg. A szakértők szerint az új műszaki változat lehetővé teszi további feladatkörök ellátását, valamint új típusú légi csapásmérő eszközök integrálását.

Vagyim Badeha, az ОАK vezérigazgatója hozzátette, hogy a Szu–57-es a kategóriájában a legjobb repülőgépnek számít, de a fejlesztések folytatódnak, elsősorban a fegyverzet és a rendszerek képességeinek növelésével.

Már arról beszél Amerika, hogyan kéne a levegőből támadni: kiszámolták, hány bombázó kell Kína legyőzéséhez
Összesen legalább 500 hatodik generációs repülőgépre lenne szüksége az Egyesült Államoknak, miközben a jelenlegi tervek ennél jóval alacsonyabb beszerzési számokkal számolnak. Egy amerikai tanulmányban kimutatták: azok a hadseregek, amelyek nem képesek az ellenség hátországi célpontjait légi csapásokkal fenyegetni, könnyen elhúzódó, felőrlő háborúkba sodródnak.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu