A NATO vizsgálatot indított Magyarország szomszédjánál, az országnak minden költésével el kell számolnia

Szlovéniába látogat a NATO szakértőiből álló delegáció, hogy felülvizsgálja, miként teljesíti az ország a vállalt célkitűzéseket – közölte a szlovén védelmi minisztérium kedden. Az ellenzéki Szlovén Demokrata Párt (SDS) szerint a szövetség elégedetlen a kötelezettségek végrehajtásának ütemével.

A NATO szakértői azt vizsgálják Szlovéniában, miként halad az ország a vállalt védelmi célok teljesítésével / Fotó: AFP

A tárca tájékoztatása szerint a látogatás a NATO kétévente esedékes, rendszeres védelmi tervezési felülvizsgálatának része. A különböző szakterületeket képviselő szakértőkből álló csoport minden tagállamban munkamegbeszéléseket tart, hogy értékelje, miként halad az adott ország a vállalások és a szövetségi célok teljesítésében. A minisztérium jelezte: a delegáció kizárólag a védelmi minisztérium képviselőivel találkozik.

A közleményben kiemelték: Szlovénia tavaly teljesítette azt a célkitűzését, amely szerint a bruttó hazai termék 2 százalékát védelemre fordítja. Az ország ezt a vállalást a szlovén hadsereg felszerelésének 2040-ig szóló fejlesztéséről rendelkező, 2025 júniusában elfogadott határozatban is megerősítette, amelyben egyúttal kötelezettséget vállalt arra, hogy 2030-ig fokozatosan a GDP 3 százalékára, mintegy 2 milliárd euróra növeli a védelmi kiadásokat. Szlovénia ezzel csatlakozott a 2025 júniusában Hágában tartott csúcstalálkozón elfogadott NATO-célhoz, amely szerint 2035-ig a védelmi kiadásokat a GDP 5 százalékára kell emelni. Ebből a szövetségesek 3,5 százalékot alapvető védelmi kiadásokra, 1,5 százalékot pedig védelmi beruházásokra fordítanának.

Eközben az SDS sürgős ülés összehívását kezdeményezte a parlament védelmi bizottságában, miután az Info360 című jobboldali szlovén hírportál arról számolt be, hogy

a NATO-küldöttség nem elégedett azzal, ahogyan Szlovénia a célkitűzéseket teljesíti.

A párt közlése szerint Andrej Benedejcic, Szlovénia NATO-nagykövete a védelmi minisztériumnak küldött jelentésében kifogásokat fogalmazott meg a szlovén vállalások teljesítésével kapcsolatban. A védelmi minisztérium közölte: a dokumentum minősített, ezért annak tartalmáról nem nyilatkozhat.