A NATO vizsgálatot indított Magyarország szomszédjánál, az országnak minden költésével el kell számolnia

A NATO szakértői azt vizsgálják Szlovéniában, miként halad az ország a vállalt védelmi célok teljesítésével, különös tekintettel a GDP-arányos védelmi kiadások növelésére és a hadsereg hosszú távú fejlesztésére. Az ellenzéki SDS párt szerint a NATO-küldöttség nem elégedett azzal, ahogyan Szlovénia a célkitűzéseket teljesíti.
VG/MTI
2026.02.10, 21:01
Frissítve: 2026.02.10, 22:41

Szlovéniába látogat a NATO szakértőiből álló delegáció, hogy felülvizsgálja, miként teljesíti az ország a vállalt célkitűzéseket – közölte a szlovén védelmi minisztérium kedden. Az ellenzéki Szlovén Demokrata Párt (SDS) szerint a szövetség elégedetlen a kötelezettségek végrehajtásának ütemével.

A NATO szakértői azt vizsgálják Szlovéniában, miként halad az ország a vállalt védelmi célok teljesítésével.
A NATO szakértői azt vizsgálják Szlovéniában, miként halad az ország a vállalt védelmi célok teljesítésével / Fotó: AFP

A tárca tájékoztatása szerint a látogatás a NATO kétévente esedékes, rendszeres védelmi tervezési felülvizsgálatának része. A különböző szakterületeket képviselő szakértőkből álló csoport minden tagállamban munkamegbeszéléseket tart, hogy értékelje, miként halad az adott ország a vállalások és a szövetségi célok teljesítésében. A minisztérium jelezte: a delegáció kizárólag a védelmi minisztérium képviselőivel találkozik.

A közleményben kiemelték: Szlovénia tavaly teljesítette azt a célkitűzését, amely szerint a bruttó hazai termék 2 százalékát védelemre fordítja. Az ország ezt a vállalást a szlovén hadsereg felszerelésének 2040-ig szóló fejlesztéséről rendelkező, 2025 júniusában elfogadott határozatban is megerősítette, amelyben egyúttal kötelezettséget vállalt arra, hogy 2030-ig fokozatosan a GDP 3 százalékára, mintegy 2 milliárd euróra növeli a védelmi kiadásokat. Szlovénia ezzel csatlakozott a 2025 júniusában Hágában tartott csúcstalálkozón elfogadott NATO-célhoz, amely szerint 2035-ig a védelmi kiadásokat a GDP 5 százalékára kell emelni. Ebből a szövetségesek 3,5 százalékot alapvető védelmi kiadásokra, 1,5 százalékot pedig védelmi beruházásokra fordítanának.

Eközben az SDS sürgős ülés összehívását kezdeményezte a parlament védelmi bizottságában, miután az Info360 című jobboldali szlovén hírportál arról számolt be, hogy 

a NATO-küldöttség nem elégedett azzal, ahogyan Szlovénia a célkitűzéseket teljesíti.

A párt közlése szerint Andrej Benedejcic, Szlovénia NATO-nagykövete a védelmi minisztériumnak küldött jelentésében kifogásokat fogalmazott meg a szlovén vállalások teljesítésével kapcsolatban. A védelmi minisztérium közölte: a dokumentum minősített, ezért annak tartalmáról nem nyilatkozhat.

Közben Lengyelország is gőzerővel fejleszti a védelmi képességit, sőt átstrukturálja a tartalékosrendszerét. 

Átalakul a lengyel tartalékosrendszer – gyors mozgósításra kész erőt építenek

Mint lapuk beszámolt róla, Lengyelország bejelentette a hadsereg tartalékosrendszerének átalakítását. Ezzel összefüggésben egy félmilliós, hivatásos katonákból, önkéntes területvédelmi erőkből és tartalékosokból álló hadsereg létrehozásáról beszélt hétfői varsói sajtóértekezletén Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter.

A tartalékosok egy önként jelentkező részét úgynevezett magas készültségű kategóriába sorolják, ők rendszeres gyakorlatokon fognak részt venni. A lengyel hadsereg összlétszáma a hivatásos katonákkal, a tartalékosokkal és a szintén önkéntes területvédelmi erőkkel együtt összességében 500 ezer, gyors mozgósításra képes katonát tesz ki majd – jelezte a miniszter.

A magas készültségű tartalékosokat évente legalább egyszer ellenőrzik, képesek-e gyorsan a kijelölt alakulatuknál jelentkezni.

Egy másik, alacsonyabb készültségű kategóriába az úgynevezett állandó készenlétű tartalékosokat sorolják. Minden tartalékosnak évente legalább nyolcnapos kiképzésen kell részt vennie. Ezért, valamint a készenlét fenntartásáért bizonyos javadalmazás jár majd – mondta el a vezérkari főnök.

