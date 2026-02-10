Teljesen bepörgött az uniós biztos: rakétákkal árasztaná el Ukrajnát, és már nagyon utalná a milliárdokat – csak pislogott, úgy helyretették a magyarok

Ukrajna energiahálózatának valódi védelme elképzelhetetlen az ország légterének megerősítése nélkül – jelentette ki Marta Kos uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén. A biztos sürgős fegyverszállításokat, légvédelmi rendszereket és rakétákat követelt, miközben magyar képviselők a béke fontosságára és Magyarország szerepére hívták fel a figyelmet.

Brüsszel az ukrajnai béke felé vezető utat fegyverekkel kövezné ki, erre pedig újabb milliárdokat szórnának el – ezúttal a légvédelmi hiányosságokra hivatkozva / Fotó: Roman Pilipej

A biztos emlékeztetett:

az Európai Bizottság egy átfogó, 90 milliárd eurós csomagot javasolt Ukrajna energiarendszerének fenntartható védelmére és a következő télre való felkészülésre,

amelyről szerdán fognak szavazni. Ennek része egy támogatási hitel is, amelyről várhatóan szerdán szavaz az Európai Parlament. A biztos szerint az újabb finanszírozás

kiszámíthatóságot teremt;

erősíti a befektetői bizalmat;

és világos politikai üzenetet küld Európa elkötelezettségéről.

Ezt azonban nagyon furcsa módon próbálta megindokolni.

Ukrajna energiaszuverenitásának támogatása nem jótékonyság, hanem európai biztonsági érdek. Egy ellenálló ukrán villamosenergia-hálózat az egész kontinens stabilitását erősíti, ennek támogatása így nem lehet kérdés

– állította Kos, ám azt nem említette meg, hogy a kontinenst évek óta sújtó energiaválság pont Ukrajna támogatásából eredt.

A biztos arra is rámutatott, hogy Oroszország célzott és szisztematikus támadásokat hajt végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen. Szerinte ezek nem a háború mellékhatásai, hanem tudatos csapások, amelyek célja a civilek sötétségbe és hidegbe taszítása. Szerinte Moszkva fegyverként használja a telet, humanitárius katasztrófát próbál előidézni, ám Ukrajna nincs egyedül, Európa mellette áll.

A télre való felkészülés továbbra is prioritás: a háború kezdete óta közel 350 millió eurót különítettek el erre, ebből 40 millió eurót a 2025–2026-os tél előkészítésére. Kos szerint az energiarendszer elleni támadások nemcsak létesítményeket rombolnak, hanem az emberek fűtéshez, vízhez és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését is veszélyeztetik.