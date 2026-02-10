Teljesen bepörgött az uniós biztos: rakétákkal árasztaná el Ukrajnát, és már nagyon utalná a milliárdokat – csak pislogott, úgy helyretették a magyarok
Ukrajna energiahálózatának valódi védelme elképzelhetetlen az ország légterének megerősítése nélkül – jelentette ki Marta Kos uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén. A biztos sürgős fegyverszállításokat, légvédelmi rendszereket és rakétákat követelt, miközben magyar képviselők a béke fontosságára és Magyarország szerepére hívták fel a figyelmet.
A biztos emlékeztetett:
az Európai Bizottság egy átfogó, 90 milliárd eurós csomagot javasolt Ukrajna energiarendszerének fenntartható védelmére és a következő télre való felkészülésre,
amelyről szerdán fognak szavazni. Ennek része egy támogatási hitel is, amelyről várhatóan szerdán szavaz az Európai Parlament. A biztos szerint az újabb finanszírozás
- kiszámíthatóságot teremt;
- erősíti a befektetői bizalmat;
- és világos politikai üzenetet küld Európa elkötelezettségéről.
Ezt azonban nagyon furcsa módon próbálta megindokolni.
Ukrajna energiaszuverenitásának támogatása nem jótékonyság, hanem európai biztonsági érdek. Egy ellenálló ukrán villamosenergia-hálózat az egész kontinens stabilitását erősíti, ennek támogatása így nem lehet kérdés
– állította Kos, ám azt nem említette meg, hogy a kontinenst évek óta sújtó energiaválság pont Ukrajna támogatásából eredt.
A biztos arra is rámutatott, hogy Oroszország célzott és szisztematikus támadásokat hajt végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen. Szerinte ezek nem a háború mellékhatásai, hanem tudatos csapások, amelyek célja a civilek sötétségbe és hidegbe taszítása. Szerinte Moszkva fegyverként használja a telet, humanitárius katasztrófát próbál előidézni, ám Ukrajna nincs egyedül, Európa mellette áll.
A télre való felkészülés továbbra is prioritás: a háború kezdete óta közel 350 millió eurót különítettek el erre, ebből 40 millió eurót a 2025–2026-os tél előkészítésére. Kos szerint az energiarendszer elleni támadások nemcsak létesítményeket rombolnak, hanem az emberek fűtéshez, vízhez és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését is veszélyeztetik.
Fegyveráradattal nem lehet békét tenni Ukrajnában
A vitában felszólalt Ferenc Viktória, a Fidesz EP-képviselője is, aki elmondta: a fegyveres pusztítás, az áramszünetek és a fűtetlen lakások emberhez méltatlan humanitárius válságot idéztek elő Ukrajnában. A kárpátaljai származású politikus hangsúlyozta:
A megviselt lakosság számára a béke jelenti az egyetlen kiutat, mert csak az képes véget vetni a pusztításnak.
Ferenc Viktória szerint aki más politikát erőltet, az a helyieknek okoz kárt. Emlékeztetett: Magyarország a háború kezdete óta elítéli az orosz agressziót, ugyanakkor következetesen a béke mellett áll, ennek ellenére igazságtalan támadások érik. Felidézte, hogy Magyarország történelmének legnagyobb humanitárius segítségnyújtását valósította meg: közel 200 millió euró támogatást nyújtott, és menedéket biztosított a háború elől menekülőknek. Hozzátette: Ukrajna teljes áram- és földgázimportjának több mint 40 százaléka Magyarországról érkezik, így Magyarország jelenleg az ország legnagyobb villamosenergia- és földgázszállítója.
A képviselő szólt a jogtalan toborzások során elkövetett jogsértésekről is, amelyek tragikus következményekkel járnak. Elmondása szerint erre írásban is felhívták az Európai Bizottság figyelmét, a biztos azonban érdemi lépéseket nem tett.
Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő felszólalásában hangsúlyozta: az ukrajnai infrastruktúra elleni támadások csak tovább növelik a szenvedést a háborúban. Ugyanakkor ő is rámutatott: Magyarország, bár vitában áll az Európai Unió Ukrajna-politikájával, folyamatosan segít a bajbajutottakon, és januárban az ukrán áramimport 45 százaléka Magyarországról érkezett, miközben a hazánk havonta 50 ezer tonna dízelüzemanyagot szállít Ukrajnának. Mint fogalmazott:
Sok köszönet nem jár ezért, fenyegetések annál inkább.
Dömötör szerint egyre több érv szól a béke mellett, ám az európai parlamenti többség válasza a tragédiákra szerinte nem a tárgyalás, hanem még több pénz a háborúra . Felrótta az uniós intézményeknek, hogy más tagállamok kulcsfontosságú energetikai létesítményeinek megtámadásakor – például a Barátság kőolajvezeték vagy az Északi Áramlat esetében – nem emelték fel a hangjukat.
Képviselői kérdésre válaszolva hangsúlyozta: Magyarország energiaellátását örökölt infrastruktúra és tengeri kijárat hiánya határozza meg. A kormány számos lépést tett a függőség csökkentésére, de ez nem megy egyik napról a másikra.
Ha pedig drágább forrásból kellene energiát vásárolni, annak árát a magyar családok és vállalkozások fizetnék meg
– tette hozzá.
Dömötör Csaba szerint Magyarország nem kíván háborús pályára lépni, még akkor sem, ha ezért éles viták és kettős mércék kísérik az uniós politikában.
