Döntöttek a magyarok a 17 ezres városban, megválasztották az új képviselőt: Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül – "Hiába, átlátnak a szitán"

„Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány” – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor jó jelnek tartja, hogy Balmazújvárosban a kormánypárt jelöltje győzött / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

A miniszterelnök hozzátette: „Tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk: mert mi az emberek oldalán állunk. Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!”

Időközi választások voltak hétvégén

Két településen tartottak szombaton időközi önkormányzati választást: Csatkán polgármestert, Balmazújvárosban pedig képviselőt választottak.

A Komárom-Esztergom vármegyei Csatkán azért volt szükség időközi polgármester-választásra, mert a települést 2019 óta vezető Bognár Tímea tavaly október 30-ával lemondott. A polgármesteri posztért négy független jelölt indult: Mente Zsolt, Paukó Péter Zoltán, Halász Zsuzsanna és Szabó Zsolt.

Vágül a korábbi alpolgármestert, a független Paukó Péter Zoltánt választották polgármesterré. A 200 szavazásra jogosultból 127-en adták le voksukat, mindegyik szavazat érvényes volt. Paukó Péter Zoltán 63 szavazattal győzött, tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. Halász Zsuzsanna 38, Szabó Zsolt 17, míg Mente Zsolt 9 szavazatot kapott.

A Hajdú-Bihar vármegyei Balmazújváros 7. számú egyéni választókerületében a 2024-ben megválasztott Demeter Pál (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) tavaly november 14-i lemondása miatt tartottak választást. A képviselői helyért három jelölt indul: Nagy Zoltán (Fidesz-KDNP), Molnár Péter (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) és Béresné Lőrincz Erzsébet (független). A választókerületben több mint 1600-an szavazhattak.

A vasárnapi voksoláson rendkívül magas, 50 százalék feletti részvétel mellett Nagy Zoltán, a Fidesz–KDNP jelöltje győzött, miután a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Legfőbb riválisa, Molnár Péter (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) 43 százalékot kapott, míg a harmadik, független jelölt, Béresné Lőrincz Erzsébet körülbelül 9 százalékkal zárt – írta a Mandiner.