Döntöttek a magyarok a 17 ezres városban, megválasztották az új képviselőt: Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül – "Hiába, átlátnak a szitán"
„Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány” – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.
A miniszterelnök hozzátette: „Tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk: mert mi az emberek oldalán állunk. Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!”
Időközi választások voltak hétvégén
Két településen tartottak szombaton időközi önkormányzati választást: Csatkán polgármestert, Balmazújvárosban pedig képviselőt választottak.
A Komárom-Esztergom vármegyei Csatkán azért volt szükség időközi polgármester-választásra, mert a települést 2019 óta vezető Bognár Tímea tavaly október 30-ával lemondott. A polgármesteri posztért négy független jelölt indult: Mente Zsolt, Paukó Péter Zoltán, Halász Zsuzsanna és Szabó Zsolt.
Vágül a korábbi alpolgármestert, a független Paukó Péter Zoltánt választották polgármesterré. A 200 szavazásra jogosultból 127-en adták le voksukat, mindegyik szavazat érvényes volt. Paukó Péter Zoltán 63 szavazattal győzött, tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. Halász Zsuzsanna 38, Szabó Zsolt 17, míg Mente Zsolt 9 szavazatot kapott.
A Hajdú-Bihar vármegyei Balmazújváros 7. számú egyéni választókerületében a 2024-ben megválasztott Demeter Pál (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) tavaly november 14-i lemondása miatt tartottak választást. A képviselői helyért három jelölt indul: Nagy Zoltán (Fidesz-KDNP), Molnár Péter (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) és Béresné Lőrincz Erzsébet (független). A választókerületben több mint 1600-an szavazhattak.
A vasárnapi voksoláson rendkívül magas, 50 százalék feletti részvétel mellett Nagy Zoltán, a Fidesz–KDNP jelöltje győzött, miután a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Legfőbb riválisa, Molnár Péter (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) 43 százalékot kapott, míg a harmadik, független jelölt, Béresné Lőrincz Erzsébet körülbelül 9 százalékkal zárt – írta a Mandiner.
A kormánypárti győzelem azonnal megváltoztatta a helyi erőviszonyokat, a képviselő-testületben most már többsége van a Fidesz–KDNP-nek. Korábban patthelyzet alakult ki, ugyanis 6 kormánypárti és 6 ellenzéki képviselő volt. Ez az arány most 7-5-re módosult.