Deviza
EUR/HUF377,07 -0,19% USD/HUF317,97 -0,45% GBP/HUF432,53 -0,48% CHF/HUF411,35 -0,08% PLN/HUF89,52 -0,07% RON/HUF74,05 -0,06% CZK/HUF15,58 -0,11% EUR/HUF377,07 -0,19% USD/HUF317,97 -0,45% GBP/HUF432,53 -0,48% CHF/HUF411,35 -0,08% PLN/HUF89,52 -0,07% RON/HUF74,05 -0,06% CZK/HUF15,58 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 822,62 +0,61% MTELEKOM1 978 -0,2% MOL3 984 +1,05% OTP40 480 -0,05% RICHTER11 720 +2,05% OPUS550 0% ANY7 800 +0,51% AUTOWALLIS174,5 +1,43% WABERERS5 580 +2,15% BUMIX10 275,08 +1,01% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 714,18 +0,82% BUX130 822,62 +0,61% MTELEKOM1 978 -0,2% MOL3 984 +1,05% OTP40 480 -0,05% RICHTER11 720 +2,05% OPUS550 0% ANY7 800 +0,51% AUTOWALLIS174,5 +1,43% WABERERS5 580 +2,15% BUMIX10 275,08 +1,01% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 714,18 +0,82%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
miniszterelnök
Orbán Viktor
választás

Döntöttek a magyarok a 17 ezres városban, megválasztották az új képviselőt: Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül – "Hiába, átlátnak a szitán"

Két időközi választás is zajlott vasárnap. Orbán Viktor jó jelnek tartja, hogy Balmazújvárosban a kormánypárt jelöltje győzött.
VG/MTI
2026.02.09, 07:24
Frissítve: 2026.02.09, 08:14

„Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány” – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor jó jelnek tartja, hogy Balmazújvárosban a kormánypárt jelöltje győzött / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

A miniszterelnök hozzátette: „Tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk: mert mi az emberek oldalán állunk. Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!”

Időközi választások voltak hétvégén

Két településen tartottak szombaton időközi önkormányzati választást: Csatkán polgármestert, Balmazújvárosban pedig képviselőt választottak.

A Komárom-Esztergom vármegyei Csatkán azért volt szükség időközi polgármester-választásra, mert a települést 2019 óta vezető Bognár Tímea tavaly október 30-ával lemondott. A polgármesteri posztért négy független jelölt indult: Mente Zsolt, Paukó Péter Zoltán, Halász Zsuzsanna és Szabó Zsolt.

Vágül a korábbi alpolgármestert, a független Paukó Péter Zoltánt választották polgármesterré. A 200 szavazásra jogosultból 127-en adták le voksukat, mindegyik szavazat érvényes volt. Paukó Péter Zoltán 63 szavazattal győzött, tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. Halász Zsuzsanna 38, Szabó Zsolt 17, míg Mente Zsolt 9 szavazatot kapott.

A Hajdú-Bihar vármegyei Balmazújváros 7. számú egyéni választókerületében a 2024-ben megválasztott Demeter Pál (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) tavaly november 14-i lemondása miatt tartottak választást. A képviselői helyért három jelölt indul: Nagy Zoltán (Fidesz-KDNP), Molnár Péter (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) és Béresné Lőrincz Erzsébet (független). A választókerületben több mint 1600-an szavazhattak.

A vasárnapi voksoláson rendkívül magas, 50 százalék feletti részvétel mellett Nagy Zoltán, a Fidesz–KDNP jelöltje győzött, miután a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Legfőbb riválisa, Molnár Péter (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) 43 százalékot kapott, míg a harmadik, független jelölt, Béresné Lőrincz Erzsébet körülbelül 9 százalékkal zárt – írta a Mandiner.

A kormánypárti győzelem azonnal megváltoztatta a helyi erőviszonyokat, a képviselő-testületben most már többsége van a Fidesz–KDNP-nek. Korábban patthelyzet alakult ki, ugyanis 6 kormánypárti és 6 ellenzéki képviselő volt. Ez az arány most 7-5-re módosult.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu