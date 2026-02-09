Deviza
Valentin-napra készülők figyelem: ebben a városban február a szerelemé

Opatiját Európa legromantikusabb úti céljai között tartják számon, Velence, Párizs, Róma, Szantorini, Amszterdam, Madeira és Porto mellett. A február a szerelem jegyében telik a városkában, amely számos műemlékkel, gondozott parkokkal és pazar villákkal várja a látogatókat.
Világgazdaság
2026.02.09., 08:31
Fotó: Shutterstock

Az Európa legromantikusabb helyei között számon tartott horvátországi Opatija ideális úti cél párok számára februárban. A városban a „Szerelem Hónapját” különleges hangulat, vonzó programok és gyönyörű dekoráció jellemzi. A varázslatos advent és a karneváli mulatság után február a szerelemé – írja az Origo.

Opatija
Opatija: február a szerelem hónapja a festői városkában / Fotó: xbrchx / Shutterstock

Opatija az Adria Nizzája

Budapestről mindössze öt és fél óra alatt eljuthatunk autóval az egyik legpatinásabb horvátországi üdülővárosba, amelyet az Adria Nizzájának is neveznek. Opatija (korábbi nevén Abbázia) közismert festői fekvéséről és gyönyörű épületeiről, az Osztrák–Magyar Monarchia idején lett üdülőközpont.

Az Adriai-tenger partján elterülő város buja, mediterrán hangulatú parkjai félreeső ösvényeikkel, hosszú tengerparti sétánya és csillagos estéi tökéletes helyszínt biztosítanak a romantikus pillanatokhoz. 

A turizmus kezdetei Opatijában egy ismert szerelmi történethez kötődnek. 

A híres Villa Angiolinát 1844-ben Iginio Scarpa építtette elhunyt felesége emlékére. A villa később nemcsak a város, hanem a horvátországi turizmus kezdetének szimbólumává is vált. 

Ez a bájos tengerparti villa alapozta meg Opatija hírnevét a turisták körében.

Opatija
Opatija: február a szerelem hónapja a festői városkában / Fotó: Unsplash

Európa legromantikusabb úti céljai között

Opatija látnivalóinak kínálata bőséges: érdemes egy kellemes sétát tenni a Lungomare nevű part menti sétányon, ellátogatni a Horvát Hírességek Sétányára és a város szimbólumához, a Lány sirállyal szoborhoz. Felkereshetjük a Szabadtéri Színházat, amely számos zenei rendezvény helyszíne, a varázslatos templomokat és a kisvárosban tündöklő számos további villaépületet, gondozott parkjaikkal.

A város ismert gasztronómiai hagyományairól, a modern gyógy- és wellnessközpontokban kínált pihentető kezelésekről, valamint a tenger és a hegyek nyújtotta sajátos mikroklímáról. 

Ehhez egész februárban különleges ajánlatok társulnak a szállodákban és éttermekben, különös tekintettel a Valentin-napra. 

A neves turisztikai weboldal, az European Best Destinations Abbáziát Európa legromantikusabb úti céljai közé sorolta Velence, Párizs, Róma, Szantorini, Amszterdam, Madeira, Porto és más híres városok mellett, megjegyezve, hogy „a szerelem Abbázia szövetébe szövődött”. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

 

