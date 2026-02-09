Pánikhelyzet a Wizz Air fedélzetén: terrorgyanú miatt vadászgépeket küldtek rá a londoni járatra – óriási hibát követtek el az utasok

Gyerekcsíny miatt vadászgépeket riasztottak Izraelben a Wizz Air londoni járatához vasárnap – jelentette a repülőtéri hatóság Izraelben.

A WizzAir egyik járatán káosz alakult ki / Fotó: OlenaPalaguta / Shutterstock

A Wizz Air légitársaság Londonból Tel-Avivba tartó, leszálláshoz készülődő utasszállító járatához vadászgépeket riasztottak vasárnap a Ben Gurion repülőtérre egy feltételezett biztonsági incidens miatt.

A Wizz Air W95310-es számú gépén Izraelbe tartó házaspár azt jelentette, hogy egyikük telefonján arab nyelven a „terrorista” szó jelent meg.

Biztonsági fenyegetéstől tartottak, így a személyzet továbbította Tel-Avivba a történteket, ahonnan vadászgépeket indítottak a gép elfogására. Mint kiderült, az utaspár gyermeke tréfából átnevezte a szülei telefonján a hálózat nevét. A gép rendben leszállt a Ben Gurion repülőtéren. Az utasokat mindenesetre leszállás után biztonsági ellenőrzésnek vetették alá.

Ha az utaspár betartotta volna a szabályokat, és a leszállásig repülési üzemmódban tartották volna a mobiltelefonjukat, akkor erre nem kerülhetett volna sor – emlékeztetett az esetet ismertető Ynet hírportál.

Egyre hatalmasabb a Wizz Air

Ahogy azt korábban megírtuk, 2025 a Wizz Air számára egyértelműen a terjeszkedés és a növekedés éve volt: a légitársaság flottája 42 új repülőgéppel bővült, ami nemcsak a hálózat további kiterjesztését, hanem az üzemelés hatékonyságának javítását is támogatta. Az év során közel 335 ezer menetrend szerinti járatot üzemeltettek, miközben több mint 320 új útvonal nyílt meg Európán belül és azon túl is, erősítve a kontinensek közötti összeköttetéseket.

Az utasforgalom továbbra is élénk maradt:

2025-ben 68,6 millióan utaztak a Wizz Air járataival, ami 9,4 százalékos növekedés az előző évhez képest.

A bővülés mellett az üzemelés megbízhatóságán is látványosan javított a légitársaság. A karbantartási, földi kiszolgálási, humánerőforrás-tervezési és operatív folyamatok megerősítésének eredményeként a járatteljesítési arány a teljes hálózaton elérte a 99,61 százalékot, ami az egyik legjobb érték az európai nagy légitársaságok mezőnyében. A pontossági mutatók szintén kedvezően alakultak:

a járatok több mint 73 százaléka legfeljebb 15 perc késéssel indult,

közel 78 százalékuk hasonló időn belül érkezett meg, amivel a Wizz Air az európai topligába került.

Hihetetlen mérföldkőhöz érkezett a vállalat

Fontos mérföldkőről számolt be a Wizz Air kedden, a diszkont-légitársaság ugyanis januárban már az 500 milliomodik utasát is üdvözölhette repülőgépei fedélzetén. A londoni tőzsde honlapján közzétett jelentés szerint a Wizz Air a múlt hónapban 5,35 millió utast szállított, ami éves szinten ugyan 8,5 százalékos emelkedés, ám elmarad a 6,34 millió székes kapacitástól és annak növekedési ütemétől is, ami 10 százalék volt.

Így a fapados légitársaságok életében különösen fontos kihasználtság 1,6 százalékpontos csökkenés után 84,4 százalék volt.

Az 500 millió utas elérése 21 évbe telt a Wizz Airnek, ám a fentebbi adatokból is látható, hogy a következő 500 millió utasra ennél várhatóan kevesebbet kell majd várni. A légitársaság szerint ráadásul a jelenleg 231 repülőgépből álló flotta 2030-ra 334 repülőre nő, így öt éven belül összejöhet a következő 500 millió utas.