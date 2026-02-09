Deviza
Beindult a tízezer Nvidia-csip a Deutsche Telekom új AI-központjában

Átadták Münchenben a hiánypótló létesítményt, amely hat emelet mélységben rejti a legmodernebb technikát. A Deutsche Telekom és az Nvidia eurómilliárdos befektetéssel hozta létre a nagy méretű mesterségesintelligencia-adatközpontot a bajor fővárosban.
Murányi Ernő
2026.02.09, 07:50
Frissítve: 2026.02.09, 08:19

Münchenben sikerült a lehetetlent megvalósítani, a novemberi bejelentést követően, mindössze három hónap alatt egy régi épületben a Deutsche Telekom, a német Polarise és az amerikai Nvidia felépített egy nagy méretű mesterségesintelligencia- (AI) adatközpontot. 

AI factory "Industrial AI Cloud" Deutsche Telekom
A Deutsche Telekom „AI-gyárában” / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Átadták a Deutsche Telekom AI Ipari Felhőjét

Szerdán Timotheus Höttges, a Telekom vezérigazgatója Markus Söder bajor miniszterelnökkel és Lars Klingbeil szövetségi pénzügyminiszterrel közösen már fel is avatta az úgynevezett „AI Ipari Felhőt”, amelynek célja, hogy a vállalatok hozzáférhessenek az Nvidia legújabb AI-csipjeihez.

Az új telephelyen ipari alkalmazásokhoz nyújtanak majd számítástechnikai szolgáltatásokat a vállalatoknak. Kereslet pedig bőven lesz, hiszen a német ipari vállalatok folyamatosan panaszkodnak, hogy a mesterséges intelligenciát csak korlátozottan tudják igénybe venni: vagy a számítástechnikai teljesítmény, vagy az érzékeny adataik biztonsága hiányzik.

Hatalmas korszerűsítést végeztünk

– mondta a megnyitón Stefan Sickenberger, aki az átalakításért felelős Polarise csapatát vezette. Ahelyett, hogy zöldmezős területen építkeztek volna, a HypoVereinsBank egykori banki adatközpontját alakították át a müncheni Tucherparkban. Az épület alatt hat emelet húzódik, itt helyezik el az Nvidia AI-csipjeit és számítógépeit.

A világ legnagyobb félvezetőgyártó cégének körülbelül 10 ezer grafikus feldolgozóegysége (GPU) fog itt zakatolni, amelyeket az AI-modellek betanítására és üzemeltetésére terveztek. Összehasonlításképpen: Németország legnagyobb szuperszámítógépe, a Jupiter, amely a Jülich Kutatóközpontban található, 24 ezer grafikus processzorral rendelkezik.

Célunk, hogy különösen a kis- és középvállalkozásokat segítsük.

– emelte ki a Telekom vezérigazgatója Németország első, az ipar számára létrehozott „mesterségesintelligencia-gyárának” átadásán. 

A beruházás során egy nehéz technológiai problémát is meg kellett oldani, mivel az AI-csipek, különösen az Nvidia Blackwell GPU-i, működés közben rendkívüli mértékben felforrósodnak, a Deutsche Telekom a szomszédos Eisbach-patak hideg vizét használja majd a hűtésre. 

Az adatközpontban keletkező hulladékhőt azonban nem vezetik egyszerűen a patakba, ezt az energiát a helyi távfűtési hálózatba táplálják a környező ingatlanok fűtésére. 

A nagyjából egymilliárd eurós beruházással mindenesetre a Deutsche Telekom a németországi adatközpontok élvonalába lép, amiben fontos szerepe van a müncheni belvárosi helyszínnek is, amelyet a potenciális ipari ügyfelek magas koncentrációja miatt választottak ki. 

A Telekom ügyfelei és partnerei, mint például az Airbus, a BMW, a mesterséges intelligenciát generáló Perplexity és a Siemens, valamint számos robotikai startup, mint például az Agile Robots, elvárják az alacsony adatkésleltetést alkalmazásaikhoz. Azzal, hogy a szervereket a város szívében – és nem egy távoli ipari parkban – helyezik el, a Telekom ki tudja elégíteni a vállalatok magas igényeit.

Az olyan amerikai óriások AI-központjaihoz képest, mint például 

persze eltörpül a Deutsche Telekom beruházása, lévén a tengerentúli gigászok sokkal nagyobb befektetéseket engedhetnek meg maguknak, mint a Telekom. Mindazonáltal a német távközlési cégnek is van esélye a versenyben a Focus Online szerint. 

Ez pedig annak köszönhető, hogy a bonni székhelyű vállalat egy jövedelmező piaci rést választott a felhőalapú üzletágban: nagy biztonságú adatközpontokat biztosít ipari üzemek közelében.

Ráadásul ebben az üzletágban a költségeknek kisebb a jelentőségük, mint másutt. A Deutsche Telekomnak ugyan magasabb költségekkel kell megbirkóznia Németországban, mint a konkurenciának az Atlanti-óceán túlpartján, ám az adatszuverenitás az üzleti modellen belül kulcsfontosságú elem.

Sok német vállalat ugyanis vonakodik attól, hogy érzékeny adatait amerikai vállalatok által biztosított felhőalapú tárhelyen tárolja. 

A Deutsche Telekom egy „szuverén felhőt” kínál, ahol az adatok fizikailag Németországban maradnak, és az európai, valamint a német törvények hatálya alá tartoznak. Az amerikai szolgáltatóknál ezzel szemben a US Cloud Act (felhőtörvény) lehetővé teszi az amerikai hatóságok hozzáférését a kényes adatokhoz.

