Beindult a tízezer Nvidia-csip a Deutsche Telekom új AI-központjában

Münchenben sikerült a lehetetlent megvalósítani, a novemberi bejelentést követően, mindössze három hónap alatt egy régi épületben a Deutsche Telekom, a német Polarise és az amerikai Nvidia felépített egy nagy méretű mesterségesintelligencia- (AI) adatközpontot.

A Deutsche Telekom „AI-gyárában” / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Átadták a Deutsche Telekom AI Ipari Felhőjét

Szerdán Timotheus Höttges, a Telekom vezérigazgatója Markus Söder bajor miniszterelnökkel és Lars Klingbeil szövetségi pénzügyminiszterrel közösen már fel is avatta az úgynevezett „AI Ipari Felhőt”, amelynek célja, hogy a vállalatok hozzáférhessenek az Nvidia legújabb AI-csipjeihez.

Az új telephelyen ipari alkalmazásokhoz nyújtanak majd számítástechnikai szolgáltatásokat a vállalatoknak. Kereslet pedig bőven lesz, hiszen a német ipari vállalatok folyamatosan panaszkodnak, hogy a mesterséges intelligenciát csak korlátozottan tudják igénybe venni: vagy a számítástechnikai teljesítmény, vagy az érzékeny adataik biztonsága hiányzik.

Hatalmas korszerűsítést végeztünk

– mondta a megnyitón Stefan Sickenberger, aki az átalakításért felelős Polarise csapatát vezette. Ahelyett, hogy zöldmezős területen építkeztek volna, a HypoVereinsBank egykori banki adatközpontját alakították át a müncheni Tucherparkban. Az épület alatt hat emelet húzódik, itt helyezik el az Nvidia AI-csipjeit és számítógépeit.

A világ legnagyobb félvezetőgyártó cégének körülbelül 10 ezer grafikus feldolgozóegysége (GPU) fog itt zakatolni, amelyeket az AI-modellek betanítására és üzemeltetésére terveztek. Összehasonlításképpen: Németország legnagyobb szuperszámítógépe, a Jupiter, amely a Jülich Kutatóközpontban található, 24 ezer grafikus processzorral rendelkezik.

Célunk, hogy különösen a kis- és középvállalkozásokat segítsük.

– emelte ki a Telekom vezérigazgatója Németország első, az ipar számára létrehozott „mesterségesintelligencia-gyárának” átadásán.

A beruházás során egy nehéz technológiai problémát is meg kellett oldani, mivel az AI-csipek, különösen az Nvidia Blackwell GPU-i, működés közben rendkívüli mértékben felforrósodnak, a Deutsche Telekom a szomszédos Eisbach-patak hideg vizét használja majd a hűtésre.

Az adatközpontban keletkező hulladékhőt azonban nem vezetik egyszerűen a patakba, ezt az energiát a helyi távfűtési hálózatba táplálják a környező ingatlanok fűtésére.

A nagyjából egymilliárd eurós beruházással mindenesetre a Deutsche Telekom a németországi adatközpontok élvonalába lép, amiben fontos szerepe van a müncheni belvárosi helyszínnek is, amelyet a potenciális ipari ügyfelek magas koncentrációja miatt választottak ki.