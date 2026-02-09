Ritkaságok, mint a felhőkarcolók, hadihajók, adatközpontok – e módon kevesen gondolnak ezekre

Sokkal inkább az óriási erőforrásokon, a szervezésen, a gazdaság teljesítőképességén múlik az, hogy valódi ritkaságokat hozzunk létre, ezt a fogalmat ugyanis nem feltétlen csak a luxus kategóriájával lehet összekapcsolni – írja összeállításában az Origo. A lap összegyűjtött néhányat a világ legnagyobb ember alkotta tárgyai, építményei közül ennek illusztrálására.

Nem csak a luxus irányából lehet közelíteni a ritkaság fogalmához, ahogyan ezt számos különleges, ember létrehozta tárgy, létesítmény mutatja (illusztráció)

Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Nagyobb, drágább, egyedibb: ezek az igazi ritkaságok

A cikk a ritka tárgyakkal foglalkozó gyűjtésében kitér rá, hogy bár nem vitatható, hogy a nukleáris energia mind békés, mind katonai célú alkalmazása megtérülése mellett is drága, beruházásigényes folyamat. Ha az utóbbi vonatkozásra koncentrálunk, azt látjuk, hogy világszerte mintegy 12 331 nukleáris robbanófej létezik, amelyek döntő többsége mindössze néhány ország kezében összpontosul (főként az Egyesült Államok, valamint Oroszország kezében). Nukleáris fegyverek előállításához ugyanakkor nem csak tudás, hanem erős gazdasági háttér is szükséges. Az Origo a latorállamnak tekintett Észak-Korea példáját idézi, mivel az ország annak ellenére valósított meg nukeláris programokat, hogy gazdasága gyenge, erőforrásai szűkösek. A programok ára az volt, hogy a nagy ellátórendszereket ennek a célnak rendelje alá az ország vezetése.

Az atomfegyerek darabaszámával összevethető a műholdak aktuális száma (12 149).

Az űralapú technológiák gyors terjedéséhez nem férhet kétség (elegendő csak Elon Musk Starlink vállalatára gondolni, mely tömegesen juttatja fel Föld körüli pályára az apró eszközöket. Ugyanakkor e mennyiség mellett közös vonás a nukleáris technológiákkal az is, hogy egy műhold elkészítésének és pályára állításának költsége, bár ütemesen csökken, de egy néhány éve kiadott elemzés szerint még mindig milliós-tízmilliós nagyságrend dollárban (ami még mindig mérsékeltebb, mint a korábban akár 200 millió dollárt is elérő darabköltség).

A globális infrastruktúrákhoz sorolható az internet, és az arra szorosan támaszkodó iparág is: az internet és a digitális gazdaság gerincét adó, most már mesterséges intelligenciával támogatott adatközpontok száma 11 035, ami meglepően alacsony a globális adatforgalom mértékéhez képest.