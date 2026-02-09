Vadonatúj német mozdonyok tűntek fel a MÁV-nál, egyenesen a gyárból érkeztek: valóságos flottáról van szó — videó

Egyszerre öt vadonatúj Siemens Vectron érkezett Magyarországra. A járművek – a korábban forgalomba álltakhoz hasonlóan – nem vásárlás, hanem bérleti konstrukció keretében kerültek a vasúttársasághoz – írta a MÁV csoport vezérigazgatója.

A korszerű Vectron mozdonyok a MÁV flottáját erősítik / Fotó: Hegyi Zsolt / Facebook

Újabb korszerű villamos mozdonyokkal bővült a MÁV flottája

A MÁV ezúttal nem az ELL-től, hanem a nemzetközi piacon aktív Akiem vasúti lízingcégtől béreli a mozdonyokat. A megoldás illeszkedik ahhoz a finanszírozási és üzemeltetési szemléletváltáshoz, amely egyre több európai vasúttársaságot jellemez, és amelynek lényege, hogy a járműbeszerzések nem kizárólag hagyományos tulajdonszerzés útján valósulnak meg.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezetője hangsúlyozta:

A vontatott szerelvények után egyre nagyobb szerepet kapnak a motorvonatok, a járművek finanszírozásánál pedig a bérlet, a lízing és a szállítói finanszírozás is reális alternatívává vált.

– fogalmazott, majd hozzátette: több európai országban – például Csehországban és Lengyelországban – ma már természetes, hogy a vasúttársaságok ilyen konstrukciókban jutnak korszerű járművekhez, sőt, a Budapestre közlekedő cseh Vectronok egy részét is ugyanattól a lízingcégtől bérlik, mint a MÁV.

Miért nem vásárolta meg őket Magyarország?

A bérlés oka elsősorban finanszírozási: Hegyi Zsolt szerint önmagában a közbeszerzések lezárása nem elegendő, ha nem áll rendelkezésre a kifizetéshez szükséges forrás. A MÁV célja, hogy a járművek ne csak papíron létezzenek, hanem ténylegesen megjelenjenek a mindennapi forgalomban, még akkor is, ha ez átmenetileg bérleti megoldásokkal valósul meg.

A vezető kiemelte: ahhoz, hogy három-négy éven belül korszerű vasúti járműpark álljon rendelkezésre, a finanszírozási döntéseket már most meg kell hozni.

A most érkezett Vectronok ennek a stratégiának a részeként állnak forgalomba, és a MÁV szerint hozzájárulnak ahhoz, hogy az utasok rövid távon is érzékelhető javulást tapasztaljanak a vasúti szolgáltatások színvonalában.

Hatalmas tervek 2026-ra

„Plusz ötvenezer vasúti ülőhely: mintegy száz távolsági és elővárosi motorvonat, közel 90 darab új InterCity-kocsi!” – olvasható Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatójának Facebook-posztjában.