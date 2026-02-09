Deviza
Már nem csak a futballszurkolók imádják Manchestert, újjászületett az egykor lepukkant iparváros

Napjainkban a Brexit kínjait nyögő egész Egyesült Királyság számára példát mutathat gazdasági fejlődésből Manchester. Az elmúlt időszakban újjászületett a korábbi évtizedek lepukkant iparvárosa, és a külföldi tőke egyik kedvenc célpontjává vált.
Világgazdaság
2026.02.09, 08:54
Frissítve: 2026.02.09, 09:29

Az elmúlt időszakban hatalmas fejlődésen keresztülment Manchester példát mutathat az Egyesült Királyság többi részének is a gazdasági fellendülésre – írja az Origo. Ugyanis Nagy-Manchester – ez egy közel 3 millió fős közigazgatási terület, amely Manchesteren kívül a szélesebb agglomerációt is magában foglalja – kétszer olyan gyors gazdasági növekedést képes felmutatni, mint az Egyesült Királyság átlaga. 

Manchester
Hatalmas ingatlanfejlesztések mentek végbe Manchesterben / Fotó: Unsplash

A National Bureau of Economic Research tanulmánya szerint 2025-re a Brexit 6-8 százalékkal csökkentette az Egyesült Királyság GDP-jét, a beruházások 12 és 18 százalék közötti mértékben, a foglalkoztatás és a termelékenység pedig 3-4 százalékkal csökkent. Eközben Nagy-Manchester több külföldi közvetlen befektetést vonzott, mint Londonon kívül bármely más város, köztük olyan globális nevekkel, mint az IBM, a Booking.com, a Klarna, a Bosch, a Roku és az Auto Trader. 

Manchester brutális hanyatlásnak indult a második világháború után

Amikor az Oasis arról énekelt, hogy el akarják hagyni a várost, mert „nincs túl kellemes illata”, Manchester még egészen más hely volt. A világ egykori első iparvárosa brutális hanyatlásnak indult a második világháború után. Gyárak zártak be, munkahelyek szűntek meg. „Úgy tűnt, mintha a világ egyszerűen felhasználta volna Manchestert, majd kidobta volna” – mondja Andy Spinoza újságíró, aki a város zenei életének történetét örökítette meg. 

A posztindusztriális hanyatlás évtizedei után a város most ismét virágzik. 

A belváros lakossága a 100 ezer felé tart, szemben az 1990-es évek elején mért néhány száz fővel. Manchester emellett több diplomás megtartására képes, mint Anglia bármely más része, leszámítva a fővárost, Londont.

A fejlődés tükröződik a város képén is. Hatalmas ingatlanfejlesztések mentek végbe, 2017 óta például a felhőkarcolók száma meghétszereződött. Az olyan területek, mint Ancoats, New Islington és Salford Quays, amelyeket egykor üresen álló malmok és ütött-kopott dokkok jellemeztek, ma tele vannak házakkal, üzletekkel és virágzó vállalkozásokkal. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

