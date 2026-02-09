Sóvárogva nézi Putyin, mennyire gazdag Kína: az orosz gazdaság szenved, Peking több ezer tonna arannyal dicsekszik – soha nem volt még ennyi pénze

Miközben Kína devizatartaléka januárban több mint tízéves csúcsra emelkedett, Oroszország gazdasági növekedése érdemben lassult 2025-ben az előző évekhez képest.

A kínai jüan 0,5 százalékos dollárral szembeni erősödésének vagyunk szemtanúi. / Fotó: AFP

Kína mindenkit leköröz

Kína devizatartaléka január végére 3399 milliárd dollárra (nagyjából 1 200 000 milliárd forintra) nőtt, ami 41,2 milliárd dolláros (mintegy 14 500 milliárd forintos) havi bővülést jelent. A kínai jegybank adatai szerint ez már a hetedik egymást követő hónap, amikor emelkedést regisztráltak. A növekedést részben a jüan 0,45 százalékos dollárral szembeni erősödése, valamint az amerikai dollár nemzetközi gyengülése támogatta.

A tartalékokon belül tovább nőtt az arany szerepe is.

Kína aranytartaléka január végén 74,19 millió unciára emelkedett a decemberi 74,15 millióról, miközben a jegybank immár a tizenötödik egymást követő hónapban vásárolt nemesfémet. Az aranyállomány értéke egyetlen hónap alatt 319,45 milliárd dollárról 369,58 milliárd dollárra (körülbelül 112 000 milliárd forintra) nőtt, ami jelentős értéknövekedést jelez.

Veszélyben a barátság Oroszországgal

Ezzel szemben az Oroszország gazdaságáról közzétett adatok lassuló pályát mutatnak. A statisztikai hivatal nem végleges számai szerint az orosz GDP 2025-ben mindössze 1 százalékkal bővült, szemben a 2024-es 4,9 és a 2023-as 4,1 százalékos növekedéssel. A tavalyi adat megfelel a gazdaságfejlesztési minisztérium várakozásainak, és a jegybank által jelzett 0,5–1 százalékos sáv felső értékét érte el.

A negyedéves adatok is fokozatos lassulást jeleznek:

2025 első negyedévében 1,4 százalékos,

a másodikban 1,1 százalékos,

a harmadikban pedig már csak 0,6 százalékos növekedést mértek.

A negyedik negyedéves adatokat a hivatal várhatóan áprilisban teszi közzé, a korábbi időszakok felülvizsgálatával együtt.

Az idei évre vonatkozóan az orosz gazdaságpolitikai intézmények mérsékelt bővüléssel számolnak: a gazdaságfejlesztési minisztérium 1,3 százalékos, míg a jegybank 0,5 és 1,5 százalék közötti GDP-növekedést tart elképzelhetőnek. A friss adatok így jól érzékeltetik a globális gazdaságon belüli eltérő dinamikákat: Kínában a pénzügyi tartalékok erősödnek, Oroszországban viszont a növekedési ütem érezhetően mérséklődik.