Fájó búcsú: nyugdíjba vonult a magyar hadsereg legendás harci gépe, majdnem 50 éven át védte az országot – videón, mekkora tűzereje volt

Közel fél évszázados aktív szolgálatot követően, a magyar üzemeltetés során immáron másodjára, ám úgy tűnik, ezúttal végleg, csendben, a kíváncsi tekintetektől elzárva búcsúzott el a Magyar Honvédség aktív kötelékéből egy igazi harcihelikopter-legenda, a Mi-24-es és az általa nyújtott képességek, miután lejárt a helikopterek naptári üzemideje.

A Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér bekötőútjához tervezett helikopteres emlékmű éke, az Mi-24D / Fotó: Fülöp Ildikó / Veszprém Megyei Napló

Az LHSN.hu értesülései szerint február 5-én éjfélkor lejárt a Magyar Honvédség utolsó Mi-24-es harcihelikoptereinek naptári üzemideje is, és egy február 4-én végrehajtott, zárt körű búcsúrepülés után húzzák be a gépeket a szolnoki katonai repülőtér valamelyik földsánccal körülvett állóhelyére.

A portál felidézi, hogy jócskán élnek még Magyarországon azok közül, akik az elmúlt 48 év során szerves részei voltak a Mi-24-esek üzemeltetésének, a haza védelmének, és van egy olyan jelentős méretű civil, a honvédelem ügyéért tenni akaró közösség is, akiknek szívügyük a helikopteres repülés, szívügyük volt a Legenda, a Mi-24-es. Évtizedek óta követték nyomon, figyelték és léteztek együtt a típussal a laktanyák kerítésén kívül, érezték úgy, hogy őrangyalként tekinthetnek rá és az üzemeltető állományra, ha baj van.

Egyszer már elkerülte a nyugdíjazást a helikoptertípus

Kiemelték, hogy 2012-ben egyszer már úgy tűnt, végleg búcsút inthetünk a világ egyik legkomolyabb harcihelikopter-típusának, végül 2017 végétől kezdődően oroszországi ipari nagyjavításra szállították a Magyar Honvédség nyolc Mi-24-esét, és 10 hónapnyi munka után újabb hét évre ez a típus látta el a honvédség forgószárnyas levegő-föld tűztámogató képességét.

A lap értesülései szerint napirenden volt az is, hogy legalább még két nagyjavítási ciklust kihúzna a Mi-24-esekkel a honvédség, melyhez a fedélzeti avionika és fegyverrendszerek magas szintű korszerűsítése, modern páncéltörő rakéta integrálása is párosult volna. Ez ugyan költséges lett volna, de időarányosan még mindig olcsóbban biztosított volna releváns képességet a haderő számára, mint egy új nyugati típus beszerzése, valamint időt is biztosított volna a váltótípus beszerzésére, rendszeresítésére.