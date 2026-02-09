Deviza
honvédség
helikopter
Mi-24
helikopterflotta
Mi-24D

Fájó búcsú: nyugdíjba vonult a magyar hadsereg legendás harci gépe, majdnem 50 éven át védte az országot – videón, mekkora tűzereje volt

A Magyar Honvédség végleg nyugdíjazta a Mi-24-eseket. A legendás helikopterek 1978 óta szolgálták a légtér védelmét.
VG
2026.02.09, 07:02
Frissítve: 2026.02.09, 08:11

Közel fél évszázados aktív szolgálatot követően, a magyar üzemeltetés során immáron másodjára, ám úgy tűnik, ezúttal végleg, csendben, a kíváncsi tekintetektől elzárva búcsúzott el a Magyar Honvédség aktív kötelékéből egy igazi harcihelikopter-legenda, a Mi-24-es és az általa nyújtott képességek, miután lejárt a helikopterek naptári üzemideje.

20240508_Helikopter emlékmű_Veszprém_FI_VN (20) Mi-24 helikopter
A Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér bekötőútjához tervezett helikopteres emlékmű éke, az Mi-24D / Fotó: Fülöp Ildikó / Veszprém Megyei Napló

Az LHSN.hu értesülései szerint február 5-én éjfélkor lejárt a Magyar Honvédség utolsó Mi-24-es harcihelikoptereinek naptári üzemideje is, és egy február 4-én végrehajtott, zárt körű búcsúrepülés után húzzák be a gépeket a szolnoki katonai repülőtér valamelyik földsánccal körülvett állóhelyére.

A portál felidézi, hogy jócskán élnek még Magyarországon azok közül, akik az elmúlt 48 év során szerves részei voltak a Mi-24-esek üzemeltetésének, a haza védelmének, és van egy olyan jelentős méretű civil, a honvédelem ügyéért tenni akaró közösség is, akiknek szívügyük a helikopteres repülés, szívügyük volt a Legenda, a Mi-24-es. Évtizedek óta követték nyomon, figyelték és léteztek együtt a típussal a laktanyák kerítésén kívül, érezték úgy, hogy őrangyalként tekinthetnek rá és az üzemeltető állományra, ha baj van.

Egyszer már elkerülte a nyugdíjazást a helikoptertípus

Kiemelték, hogy 2012-ben egyszer már úgy tűnt, végleg búcsút inthetünk a világ egyik legkomolyabb harcihelikopter-típusának, végül 2017 végétől kezdődően oroszországi ipari nagyjavításra szállították a Magyar Honvédség nyolc Mi-24-esét, és 10 hónapnyi munka után újabb hét évre ez a típus látta el a honvédség forgószárnyas levegő-föld tűztámogató képességét.

A lap értesülései szerint napirenden volt az is, hogy legalább még két nagyjavítási ciklust kihúzna a Mi-24-esekkel a honvédség, melyhez a fedélzeti avionika és fegyverrendszerek magas szintű korszerűsítése, modern páncéltörő rakéta integrálása is párosult volna. Ez ugyan költséges lett volna, de időarányosan még mindig olcsóbban biztosított volna releváns képességet a haderő számára, mint egy új nyugati típus beszerzése, valamint időt is biztosított volna a váltótípus beszerzésére, rendszeresítésére.

Kérdés, hogy mi lesz ezután. A helikopterek naptári üzemidejének lejártával a típus kivonása a rendszerből még nem történt meg, és hírek sincsenek arról, hogy ez tervben lenne, kivonás tehát nem történt, csak nyugdíjazás. Egyszerűen csak a helikopterek váltak üzemképtelenné.

Közben több mint öt évvel ezelőtt megérkezett az első H145M helikopter a honvédség kötelékébe. Azóta teljessé vált a H225M-flotta, így teljes lett a megújuló katonai forgószárnyas flotta is.

A Mi-24-esek története

Az LHSN felidézte, hogy 1978. július 26-án érkezett meg a Magyar Néphadsereg első négy, szovjet gyártású, a kor technikai élvonalát képviselő Mi-24D harcihelikoptere a Szentkirályszabadja repülőterén települő MN 87. Közepes Szállítóhelikopter Ezredhez, a későbbi MH 87. Bakony Harcihelikopter Ezredhez, ahol egészen az ezred felszámolásáig, 2004-ig szolgáltak. Az alakulat és jogutódjai immár Szolnokon 2026-ig összesen 46 darab különböző altípusú Mi-24-es harcihelikoptert üzemeltettek közel fél évszázadon át.

A Mi-24-esek nemcsak hazánkban, hanem NATO-missziós feladatok során Afganisztánban is bizonyítottak.

Az elmúlt 48 év alatt a Mi-24-esekkel összesen több mint 210 ezer felszállást és több mint 85 ezer repült órát teljesítettek. Az évtizedek során balesetek következtében összesen három Mi-24-es semmisült meg.

