Fájó búcsú: nyugdíjba vonult a magyar hadsereg legendás harci gépe, majdnem 50 éven át védte az országot – videón, mekkora tűzereje volt
Közel fél évszázados aktív szolgálatot követően, a magyar üzemeltetés során immáron másodjára, ám úgy tűnik, ezúttal végleg, csendben, a kíváncsi tekintetektől elzárva búcsúzott el a Magyar Honvédség aktív kötelékéből egy igazi harcihelikopter-legenda, a Mi-24-es és az általa nyújtott képességek, miután lejárt a helikopterek naptári üzemideje.
Az LHSN.hu értesülései szerint február 5-én éjfélkor lejárt a Magyar Honvédség utolsó Mi-24-es harcihelikoptereinek naptári üzemideje is, és egy február 4-én végrehajtott, zárt körű búcsúrepülés után húzzák be a gépeket a szolnoki katonai repülőtér valamelyik földsánccal körülvett állóhelyére.
A portál felidézi, hogy jócskán élnek még Magyarországon azok közül, akik az elmúlt 48 év során szerves részei voltak a Mi-24-esek üzemeltetésének, a haza védelmének, és van egy olyan jelentős méretű civil, a honvédelem ügyéért tenni akaró közösség is, akiknek szívügyük a helikopteres repülés, szívügyük volt a Legenda, a Mi-24-es. Évtizedek óta követték nyomon, figyelték és léteztek együtt a típussal a laktanyák kerítésén kívül, érezték úgy, hogy őrangyalként tekinthetnek rá és az üzemeltető állományra, ha baj van.
Egyszer már elkerülte a nyugdíjazást a helikoptertípus
Kiemelték, hogy 2012-ben egyszer már úgy tűnt, végleg búcsút inthetünk a világ egyik legkomolyabb harcihelikopter-típusának, végül 2017 végétől kezdődően oroszországi ipari nagyjavításra szállították a Magyar Honvédség nyolc Mi-24-esét, és 10 hónapnyi munka után újabb hét évre ez a típus látta el a honvédség forgószárnyas levegő-föld tűztámogató képességét.
A lap értesülései szerint napirenden volt az is, hogy legalább még két nagyjavítási ciklust kihúzna a Mi-24-esekkel a honvédség, melyhez a fedélzeti avionika és fegyverrendszerek magas szintű korszerűsítése, modern páncéltörő rakéta integrálása is párosult volna. Ez ugyan költséges lett volna, de időarányosan még mindig olcsóbban biztosított volna releváns képességet a haderő számára, mint egy új nyugati típus beszerzése, valamint időt is biztosított volna a váltótípus beszerzésére, rendszeresítésére.
Kérdés, hogy mi lesz ezután. A helikopterek naptári üzemidejének lejártával a típus kivonása a rendszerből még nem történt meg, és hírek sincsenek arról, hogy ez tervben lenne, kivonás tehát nem történt, csak nyugdíjazás. Egyszerűen csak a helikopterek váltak üzemképtelenné.
Közben több mint öt évvel ezelőtt megérkezett az első H145M helikopter a honvédség kötelékébe. Azóta teljessé vált a H225M-flotta, így teljes lett a megújuló katonai forgószárnyas flotta is.
A Mi-24-esek története
Az LHSN felidézte, hogy 1978. július 26-án érkezett meg a Magyar Néphadsereg első négy, szovjet gyártású, a kor technikai élvonalát képviselő Mi-24D harcihelikoptere a Szentkirályszabadja repülőterén települő MN 87. Közepes Szállítóhelikopter Ezredhez, a későbbi MH 87. Bakony Harcihelikopter Ezredhez, ahol egészen az ezred felszámolásáig, 2004-ig szolgáltak. Az alakulat és jogutódjai immár Szolnokon 2026-ig összesen 46 darab különböző altípusú Mi-24-es harcihelikoptert üzemeltettek közel fél évszázadon át.
A Mi-24-esek nemcsak hazánkban, hanem NATO-missziós feladatok során Afganisztánban is bizonyítottak.
Az elmúlt 48 év alatt a Mi-24-esekkel összesen több mint 210 ezer felszállást és több mint 85 ezer repült órát teljesítettek. Az évtizedek során balesetek következtében összesen három Mi-24-es semmisült meg.