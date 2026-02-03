Kína már az ipari stratégia közepébe állította, Európában csak játéknak tartják: megint lemarad az öreg kontinens?

Újabb, a jövőbe muttó iparágban maradhat le Kína mögött Európa, miután Peking stratégiai prioritásként kezeli a 3D-nyomtatást, és az ipari alkalmazására törekszik, miközben Brüsszel szinte jelentéktelen hobbiként tartja nyilván a születő technológiát.

A 3D-nyomtatás szerepe egyre nagyobb az iparban / Fotó: Pixel B / Shutterstock

Kína már széles körben ösztönzi a 3D-nyomtatás felhasználását

Ennek jele, hogy a 3D-nyomtatás már a Made in China 2025 programban is helyet kapott stratégiai prioritásként, Európában azonban a skálázás helyett még a kutatás-fejlesztésre helyezik a hangsúlyt. Az európai szerszámgépipar szereplőit tömörítő Európai Gyártási Technológiai Szövetség (Cecimo) részéről Vincenzo Belletti az Asia Nikkei számára elmondta, hogy ha Európa versenyképes kíván maradni, az additív gyártást (additive manufacturing, AM) kulcstényezőként kell kezelnie.

A technológia segítségével a fogyasztói hobbitermékektől és apró kütyüktől akár a házakig számos termék előállítható, ám a fogyasztói, otthoni termékek piacán Kína már ma is szinte behozhatatlan előnyre tett szert. A csehországi Prusa Research alapítója, Josef Prusa szerint kevesen maradtak Nyugaton az iparágon belül, miután nem győzték a versenyt az állami támogatást élvező kínai versenytársakkal. Ez ahhoz vezet, hogy

a desktopszegmensben a kínai termékek gyakran olcsóbbak, mint az alkatrészeik árának összege.

Pedig már ezek a kis eszközök is fontos képességekkel rendelkeznek, így a Prusa Research képes volt három nap alatt prototípusokat gyártani, engedélyeket szerezni arcvédő pajzsokra és megkezdeni a sorozatgyártást. Ez a sebesség az ukrajnai háborúban is hasznosnak bizonyult, például a drónalkatrészek gyártása során. A Prusa Research addititív gyártási rendszereinek vásárlói között hobbistákat, kutatókat és olyan vállalatokat találni, mint a SpaceX, a Lockheed Martin vagy a Skoda Auto.

Az asztali gépek piacán már behozhatatlan a lemaradás

Azonban az asztali gépek piacán Kína dominanciája megkérdőjelezhetetlen a Context tanácsadó cég információi szerint, melyek azt mutatják, hogy a top 5 cég közül a Prusa az egyetlen, amely nem kínai. Chris Donnery, a Context alelnöke szerint 2025 harmadik negyedévében a világszerte eladott berendezések 94 százaléka érkezett Kínából.