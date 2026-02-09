Túlvették az OTP-t, csúcsra érhet a Magyar Telekom
A globális tőkepiacokat 2026. február elején az amerikai kamatpálya körüli bizonytalanság, a technológiai szektor korrekciója és az európai monetáris stabilitás mozgatja. Az Egyesült Államokban a Fed 3,5–3,75 százalékon tartotta az alapkamatot, miközben a piac feszülten figyeli a gyengülő munkaerőpiaci adatokat és Kevin Warsh jegybankelnöki jelölését, akitől a befektetők a mesterségesintelligencia- (MI) alapú termelékenységnövekedés miatti gyorsabb kamatvágásokat remélnek. Európában az EKB 2,15 százalékon hagyta az irányadó rátát, a fókusz pedig a 2 százalékos inflációs cél stabil elérésén és a védelmi célú kormányzati kiadások növekedési hatásain van.
A Távol-Keleten Japán a monetáris normalizáció és a vártnál erősebb GDP-növekedés jeleit mutatja, míg Kínában a gyenge januári beszerzésimenedzser-indexek (BMI 49,3) miatt a kormányzat újabb költségvetési élénkítő csomagokat készít elő a belföldi fogyasztás és az ingatlanpiac megtámasztására. Az elkövetkező két hétre vonatkozó piaci konszenzus óvatos, mivel
a technológiai óriások vegyes gyorsjelentései és az emelkedő kötvényhozamok nyomást gyakorolnak a részvényindexekre, az S&P 500 pedig a 7000 pontos rekordja elérése után kismértékű visszahúzódást mutat.
A befektetők a gyengülő amerikai foglalkoztatási adatok miatt a kamatvágási várakozások előbbre hozatalát árazzák, ami a dollár erősödésének megtorpanásához vezetett. A CEE régióban, így Magyarországon is, a devizák (forint, zloty) kétéves csúcsok közelében tartózkodnak, ám az elemzők a következő időszakban a forint esetében 1,0 százalékos korrekciót és a 385-ös euróárfolyam irányába történő elmozdulást várnak. Japánban a jen erősödése és a jegybanki szigorítási jelek miatt a Nikkei volatilitására lehet számítani, míg a globális árupiacokon a nemesfémek (arany, ezüst) korábbi jelentős szakadása utáni stabilizáció határozhatja meg a hangulatot. A hazai blue chipek 9-szeres P/E mellett forognak, ami a 13-16-os európai átlagos részvényáraktól még mindig elmarad, így a hazai piac hosszú távú kilátásai továbbra is a vételi oldalt erősítik, azonban a korrekciónak és a nemzetközi piaci hangulatnak köszönhetően a volatilitás is jelen van a piacon.
OTP Bank
Az OTP-részvény továbbra is erőteljes emelkedő trendben van, új történelmi csúcsok közelében mozogva, erős vételi aktivitással és pozitív momentummal a heti idősíkon. Az RSI indikátor szerint túlvettséget mutat, és a rövidebb mozgóátlagok továbbra is dinamikusan emelkednek. Az árfolyam erős up trendben van, nem mutat még egyértelmű fordulós jelzést, ugyanakkor a túlvettség a makacs korrekció lehetőségét jelezheti. A kilátások a következő két hétre ellentmondásosak, technikai szempontból a meglévő bull trend folytatódhat, amíg az árfolyam kulcsfontosságú támaszok – a 36 500-37 000 forint környéke – felett marad. Ugyanakkor rövid távon erős korrekciós kockázat lehet jelen, ha a túlvett állapot miatt profitrealizálási hullám indul, különösen volatilis globális piaci környezetben. Kisebb lefordulások és újraemelkedési kísérletek jöhetnek.
Richter Gedeon
A Richter-részvények árfolyama szinte felrobbant az elmúlt hetekben, és lényegében új csúcsra futott, amit a fundamentális értékeltsége is indokol. A technikai indikátorok jelentősen erősödtek, de még nincs egyértelműen túlvettségben a részvény, így akár további emelkedésnek is van helye. Viszont a hirtelen erős áremelkedés azzal jár, hogy néhány kereskedési napra oldalazni kezd az árfolyam, vagy kisebb korrekciót mutathat. A következő két hétben a Richter várhatóan oldalazhat vagy mérsékelt korrekciót mutathat, ha az ellenállási zóna nem törik át tartósan. A 10 500-10 250 forint körüli támaszok fontosak a trend fenntartásához, ezek elvesztése esetén kisebb korrekciókra nyílhat tér. Ugyanakkor egy kitörés a felső ellenállás felett további emelkedést hozhat.
Mol
A Mol a technikai elemzések szerint erős bullish trendben van: a heti és napi idősíkon a mozgóátlagok mind vételi jelzést mutatnak, és a trend tartósan emelkedett az elmúlt hetekben. Az RSI ugyan túlvett tartományban van, de a trend ereje és a magasabb mozgóátlagokon történő zárások inkább folytatást sugallnak, és az egyéb indikátorok a jelenlegi technikai képet főként Buy-Strong Buy kategóriába sorolták.
Kilátások a következő két hétre: rövid távon a Mol esetében a folytatódó emelkedés vagy enyhe korrekció egyaránt lehetséges. Erős trend mellett a kisebb korrekciók normálisak, különösen, ha a piac egészének hangulata ingatag. A viszonylag magas volatilitás és a túlvett RSI jelezheti, hogy a lendület időszakosan lassulhat, de a trend strukturálisan bullish maradhat.
Magyar Telekom
Az 1938 forintos célárzóna teljesült, azonban fordulós jelzés még nem mutatkozik. Ez alapján akár a mindenkori csúcs közelébe is eljuthat az árfolyam, ha a momentum kitart. A papír 2000 forint közelébe emelkedett, ahol utoljára az ezredfordulón járt az árfolyam. Nagyon erős pozitív vételi irány lehet az uralkodó a közelgő jelentésig.