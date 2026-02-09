Túlvették az OTP-t, csúcsra érhet a Magyar Telekom

A globális tőkepiacokat 2026. február elején az amerikai kamatpálya körüli bizonytalanság, a technológiai szektor korrekciója és az európai monetáris stabilitás mozgatja. Az Egyesült Államokban a Fed 3,5–3,75 százalékon tartotta az alapkamatot, miközben a piac feszülten figyeli a gyengülő munkaerőpiaci adatokat és Kevin Warsh jegybankelnöki jelölését, akitől a befektetők a mesterségesintelligencia- (MI) alapú termelékenységnövekedés miatti gyorsabb kamatvágásokat remélnek. Európában az EKB 2,15 százalékon hagyta az irányadó rátát, a fókusz pedig a 2 százalékos inflációs cél stabil elérésén és a védelmi célú kormányzati kiadások növekedési hatásain van.

Az OTP, a Mol és a Richter után a Magyar Telekom is csúcsra érhet / Fotó: Vémi Zoltán

A Távol-Keleten Japán a monetáris normalizáció és a vártnál erősebb GDP-növekedés jeleit mutatja, míg Kínában a gyenge januári beszerzésimenedzser-indexek (BMI 49,3) miatt a kormányzat újabb költségvetési élénkítő csomagokat készít elő a belföldi fogyasztás és az ingatlanpiac megtámasztására. Az elkövetkező két hétre vonatkozó piaci konszenzus óvatos, mivel

a technológiai óriások vegyes gyorsjelentései és az emelkedő kötvényhozamok nyomást gyakorolnak a részvényindexekre, az S&P 500 pedig a 7000 pontos rekordja elérése után kismértékű visszahúzódást mutat.

A befektetők a gyengülő amerikai foglalkoztatási adatok miatt a kamatvágási várakozások előbbre hozatalát árazzák, ami a dollár erősödésének megtorpanásához vezetett. A CEE régióban, így Magyarországon is, a devizák (forint, zloty) kétéves csúcsok közelében tartózkodnak, ám az elemzők a következő időszakban a forint esetében 1,0 százalékos korrekciót és a 385-ös euróárfolyam irányába történő elmozdulást várnak. Japánban a jen erősödése és a jegybanki szigorítási jelek miatt a Nikkei volatilitására lehet számítani, míg a globális árupiacokon a nemesfémek (arany, ezüst) korábbi jelentős szakadása utáni stabilizáció határozhatja meg a hangulatot. A hazai blue chipek 9-szeres P/E mellett forognak, ami a 13-16-os európai átlagos részvényáraktól még mindig elmarad, így a hazai piac hosszú távú kilátásai továbbra is a vételi oldalt erősítik, azonban a korrekciónak és a nemzetközi piaci hangulatnak köszönhetően a volatilitás is jelen van a piacon.