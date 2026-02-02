Megdöbbentő: bármilyen kézifegyvert beszerezhet a lakosság Ukrajnában, még a mesterlövészpuskák amerikai sztárját is raktárról szállítják
Ukrajnában a magánkézben lévő fegyverek száma a becslések szerint lakosságarányosan akár az Egyesült Államokat is lepipálhatja. Ha megfelelő engedélyed van, szinte bármilyen gyalogsági fegyver beszerezhető a polgári piacon. Még a Barrett amerikai gyártó különféle űrméretben készülő, több mint kétezer méterig hatásos lőtávolságú mesterlövész puskához is hozzá lehet jutni, ráadásul még olcsóbban is, mint a mércének számító német, fegyverkereskedelemmel foglalkozó magáncégeknél. Többségük raktárról, fizetés után azonnal elvihető. Egy jó Barrett ára azonban Ukrajnában is 10 ezer dollárnál kezdődik.
Hivatalos adatok szerint az egymilliós létszám körüli ukrán állami hadsereg kezén lévő óriási katonai fegyvertömeg mintegy 40 százaléka ukrán gyártmányú. Legalábbis ezt állítja az ukrán állami média.
Az ukrán sztárvállalat
- Az ukrán hadiipari vállalatok száma, tevékenységi köre, gazdasági eredményessége az Oroszország által 2022-ben indított háború óta államtitok.
- Ugyanígy a hadiipari vállalatok többségét összefonó ernyővállalat, az UkrOboronProm (UOP) valamennyi alapadata is titkos.
- Annyit közölnek csupán honlapjukon, hogy az iparágnak 54 ezer magasan képzett alkalmazottja van az országban.
- 2022 és 2025 között a termelést az évi egymilliárd dollárról 35 milliárdra emelték, közölték a vállalat illetékesei.
A vállalat befolyására jellemző, hogy megerősítették tisztségében Herman Szmetanyint, az ukrán stratégiai ágazatok miniszterét, aki 2023-24-ben vezérigazgatóként vezette az UOP-ot. A vállalatot kissé átalakították, új neve JSC UDI lett, s Oleg Gulyak személyében 2024-ben új vezérigazgatót állítottak az élére.
Valamit talán jelez a tény, hogy a vezérigazgatót nem ukránosan Olehnek, hanem oroszosan Olegnek írják, és a vezetékneve is Gulyak és nem ukránosan Huljak.
Két évvel ezelőtt még fejek hullottak volna egy ilyen „tévedésért”. Ám Guljak vagy nem vált be, vagy más posztra szánják, mert bejelentették hogy belátható időn belül Szmetanyin visszatér a JSC UDI élére.
Tavaly, az év utolsó napján meghirdették a JSC UDI hat stratégiai ágazatában dolgozó vállalatok független felügyelőbizottsági posztjaira szóló pályázatokat. A megavállalat emellett jelölteket keres a vállalat (alvállalatok) korporatív irányítói tisztségei, általában vezetői tisztségek betöltésére embereket és nagy tudást igénylő ipari folyamatok irányításához szükséges vezetők foglalkoztatására.
A JSC UDI hat stratégiai ágazata:
- repülőgépipar
- radartechnka
- lőszer és speciális vegyitermék gyártás
- szállítóeszközök gyártása
- páncélozott technika gyártása, és
- hadihajó építés.
A cég immár harmadik éve működik részvénytársaságként, a részvények 100 százaléka állami tulajdonban van.
Fegyver - a korrupció melegágya
Tavaly nyáron – a NATO-hoz való közeledés jegyében – a JSC UDI kötelezte magát a NATO integritás-ajánlásai alkalmazására. Ezzel egyébként a NABU, a korrupció ellen harcoló, egy időben Ukrajnában betiltott, majd ismét pozíciójába visszahelyezett ukrán kormányszervezet ismét szóhoz jutott a hadiiparban, a korrupció egyik fészkében is. Egyúttal vélhetően a NABU közreműködésével a JSC UDI honlapjára feltettek egy angol telefonszámot (0800-211606), amelyet felhívva jelenteni lehet a korrupciógyanús információkat.
Hatalmas fejlődésen ment keresztül az ukrán hadiipar
Nyugati felmérések szerint 2024-ben
a JSC UDI a világ legnagyobb hadiipari konglomerátumai között a 49. helyre került.
Tavalyi adatok még nincsenek, de 2024-ben A SIPRI adatai szerint a világ 100 legnagyobb fegyvergyártója a fegyvereladások, és a hozzájuk köthető szolgáltatások összegét 679 milliárdos rekordra tornászta fel. Ez 5,9 százalékkal haladja meg a 2023-ban produkált hasonló eredményeket.
Európa 26 vállalattal van benne a világ első 100 vállalatában. A fő gond az európai hadiiparban az ellátási láncok akadozása.
- A 26 európai cégből 23 növelte összesen 13 százalékkal, 151 milliárd dollárra a 2024-es bevételeit.
- A cseh Czechoslovak Group érte el 2024-ben a legnagyobb növekedést, 193 százalékkal növelte a fegyvergyártással kapcsolatos bevételeit, főleg ukrán megrendelések révén.
- Az ukrán JSC UDI 41 százalékkal javította számait, 3 milliárd dollár bevételt könyvelhetett el.