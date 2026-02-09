Felébredt a svéd kormány? Már nem ingyen osztogatják az állampolgárságot – keményebb feltételeket szabnak a bevándorlóknak, de lehet, hogy túl későn?

Svédország júniustól jelentősen megemeli az állampolgárság megszerzésének feltételeit: hosszabb ott-tartózkodást, biztos jövedelmet és kötelező vizsgát vár el a jelentkezőktől. A kormány szerint ezzel véget ér az a gyakorlat, hogy érdemi követelmények nélkül lehetett svéd útlevélhez jutni. Azonban kétséges, hogy a migrációs válságon ez enyhíteni fog.

Johan Forssell svéd bevándorlásügyi miniszter szerint szigorúbb útja lesz az állampolgárság megszerzésének, különösen a büntetett előéletűekre fókuszálva / Fotó: AFP

A svéd kormány hétfőn jelentette be az állampolgársági szabályok átalakítását, amelyek 2026. június 6-án lépnek hatályba.

A legfontosabb változás, hogy az eddigi öt év helyett legalább nyolc évig kell majd Svédországban élni ahhoz, hogy valaki honosítást kérhessen.

Emellett havi legalább 20 ezer svéd korona – több mint 700 ezer forint – jövedelmet kell igazolni, valamint alapfokú nyelvi és társadalmi ismeretekből is le kell vizsgázni.

A kormány hangsúlyozza: nem bonyolult tesztről van szó, inkább alapvető tájékozottságot várnak el a jelentkezőktől. Johan Forssell bevándorlásügyi miniszter példaként azt említette, hogy egy leendő állampolgárnak tudnia kell, Svédország monarchia vagy köztársaság.

Büntetett előélet? El lehet felejteni a svéd állampolgárságot

A szigorítás különösen keményen érinti azokat, akiknek bűnügyi előéletük van akár Svédországban, akár külföldön. Az ő esetükben a kötelező ott-tartózkodási idő jelentősen meghosszabbodik. A kormány példája szerint egy olyan személynek, aki négy évet töltött börtönben, 15 évet kell Svédországban élnie, mielőtt egyáltalán kérvényezheti az állampolgárságot.

A döntés nem előzmény nélküli: Svédország 2016 óta folyamatosan szigorítja migrációs és állampolgársági politikáját, miután egyetlen év alatt mintegy 160 ezer menedékkérő érkezett a kevesebb mint 11 milliós országba. A kormányt kívülről támogató Svéd Demokraták szerint a korábbi gyenge politika hozzájárult a súlyosbodó bandaháborúkhoz és a szervezett bűnözés terjedéséhez.

Mindez különösen érzékeny időpontban történik: szeptemberben országos választást tartanak, a bevándorlás és a közbiztonság várhatóan az egyik fő kampánytéma lesz.

Meglepő módon a svéd szigorítás éppen ellentétes irányba mutat, mint Németország legutóbbi döntése, ahol az állampolgársághoz szükséges ott-tartózkodási időt nyolcról öt évre csökkentették. Stockholm azonban látszólag elkezdte felismerni a migrációs válságot: a svéd állampolgárság a jövőben nem automatikus lépcsőfok, hanem elnyerendő státusz lesz.