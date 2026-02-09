Deviza
EUR/HUF376,65 -0,3% USD/HUF316,56 -0,89% GBP/HUF432,53 -0,48% CHF/HUF412,03 +0,08% PLN/HUF89,49 -0,11% RON/HUF73,98 -0,16% CZK/HUF15,54 -0,36% EUR/HUF376,65 -0,3% USD/HUF316,56 -0,89% GBP/HUF432,53 -0,48% CHF/HUF412,03 +0,08% PLN/HUF89,49 -0,11% RON/HUF73,98 -0,16% CZK/HUF15,54 -0,36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 854,13 -0,14% MTELEKOM1 986 +0,2% MOL3 876 -1,67% OTP40 410 -0,22% RICHTER11 670 +1,66% OPUS545 -0,91% ANY7 840 +1,03% AUTOWALLIS171 -0,58% WABERERS5 540 +1,47% BUMIX10 234,85 +0,62% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 708,39 +0,6% BUX129 854,13 -0,14% MTELEKOM1 986 +0,2% MOL3 876 -1,67% OTP40 410 -0,22% RICHTER11 670 +1,66% OPUS545 -0,91% ANY7 840 +1,03% AUTOWALLIS171 -0,58% WABERERS5 540 +1,47% BUMIX10 234,85 +0,62% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 708,39 +0,6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
migrációs válság
Johan Forssell
Svédország
állampolgárság
szervezett bűnözés

Felébredt a svéd kormány? Már nem ingyen osztogatják az állampolgárságot – keményebb feltételeket szabnak a bevándorlóknak, de lehet, hogy túl későn?

Az új rendszer már júniusban életbe lép, és különösen a bűnügyi múlttal rendelkezőket érinti keményen. Svédország újabb lépést tesz a bevándorlás szigorítása felé, és gyökeresen átalakítja az állampolgársági szabályokat.
VG
2026.02.09, 15:41
Frissítve: 2026.02.09, 15:49

Svédország júniustól jelentősen megemeli az állampolgárság megszerzésének feltételeit: hosszabb ott-tartózkodást, biztos jövedelmet és kötelező vizsgát vár el a jelentkezőktől. A kormány szerint ezzel véget ér az a gyakorlat, hogy érdemi követelmények nélkül lehetett svéd útlevélhez jutni. Azonban kétséges, hogy a migrációs válságon ez enyhíteni fog.

Johan Forssell svéd bevándorlásügyi miniszter
Johan Forssell svéd bevándorlásügyi miniszter szerint szigorúbb útja lesz az állampolgárság megszerzésének, különösen a büntetett előéletűekre fókuszálva / Fotó: AFP

A svéd kormány hétfőn jelentette be az állampolgársági szabályok átalakítását, amelyek 2026. június 6-án lépnek hatályba. 

A legfontosabb változás, hogy az eddigi öt év helyett legalább nyolc évig kell majd Svédországban élni ahhoz, hogy valaki honosítást kérhessen.

Emellett havi legalább 20 ezer svéd korona – több mint 700 ezer forint – jövedelmet kell igazolni, valamint alapfokú nyelvi és társadalmi ismeretekből is le kell vizsgázni.

A kormány hangsúlyozza: nem bonyolult tesztről van szó, inkább alapvető tájékozottságot várnak el a jelentkezőktől. Johan Forssell bevándorlásügyi miniszter példaként azt említette, hogy egy leendő állampolgárnak tudnia kell, Svédország monarchia vagy köztársaság.

Büntetett előélet? El lehet felejteni a svéd állampolgárságot

A szigorítás különösen keményen érinti azokat, akiknek bűnügyi előéletük van akár Svédországban, akár külföldön. Az ő esetükben a kötelező ott-tartózkodási idő jelentősen meghosszabbodik. A kormány példája szerint egy olyan személynek, aki négy évet töltött börtönben, 15 évet kell Svédországban élnie, mielőtt egyáltalán kérvényezheti az állampolgárságot.

A döntés nem előzmény nélküli: Svédország 2016 óta folyamatosan szigorítja migrációs és állampolgársági politikáját, miután egyetlen év alatt mintegy 160 ezer menedékkérő érkezett a kevesebb mint 11 milliós országba. A kormányt kívülről támogató Svéd Demokraták szerint a korábbi gyenge politika hozzájárult a súlyosbodó bandaháborúkhoz és a szervezett bűnözés terjedéséhez.

Mindez különösen érzékeny időpontban történik: szeptemberben országos választást tartanak, a bevándorlás és a közbiztonság várhatóan az egyik fő kampánytéma lesz.

Meglepő módon a svéd szigorítás éppen ellentétes irányba mutat, mint Németország legutóbbi döntése, ahol az állampolgársághoz szükséges ott-tartózkodási időt nyolcról öt évre csökkentették. Stockholm azonban látszólag elkezdte felismerni a migrációs válságot: a svéd állampolgárság a jövőben nem automatikus lépcsőfok, hanem elnyerendő státusz lesz.

Svéd nyugdíjrendszer: a svájci modell már a múlt, most ezt irigylik Európában, de a magyarok ne tegyék – nagy pénzt fizet, csak van egy súlyos hibája

Svédországban a munkavállalók bruttó fizetésük 16 százalékát fizetik be a felosztó-kirovó nyugdíjrendszerbe. További 2,5 százalék kötelező, és egy svéd tőkefedezeti prémium-nyugdíjrendszerbe kerül. Ez alapvetően eltér a német felosztó-kirovó rendszertől, ahol a munkavállalók és a vállalatok a törvényes nyugdíjbiztosításba fizetnek be. Érdemes-e átvenni ezt a jól fizető rendszert máshol is Európában?

 

 

Terror

Terror
288 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu