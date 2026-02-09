Zelenszkij majd kiugrik a bőréből: Ukrajna megkapja a világ legjobb vadászrepülőgépeit — az amerikai F–16-os a nyomukba sem ér

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kijevi Repülési Intézet tanáraival és diákjaival folytatott beszélgetésben kijelentette, hogy Ukrajna megállapodásokat kötött 150 svéd Gripenre és 100 francia Rafale-ra – számolt be róla az RBC-Ukraine.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több száz vadászgép szállítására kötött szerződést európai nagyhatalmakkal

Ukrajna ma 150 Gripen katonai repülőgép és 100 Rafale repülőgép szállításáról kötött megállapodást. Véleményünk szerint ezek a világ legjobb repülőgépei. Természetesen vannak F–16-osai is az ukrán légierőnek szolgálatban, amelyek nem újak, az említett repülőgépek azonban újak lesznek

– mondta az elnök. Ezenkívül azt is bejelentette, hogy a háború befejezése után Ukrajna helyreállítja és fejleszti a polgári repülést.

Fel fogjuk emelni a polgári repülést, fejleszteni fogjuk. Először azonban mindenképpen véget vetünk a háborúnak, és erre az irányra is összpontosítunk majd

– összegezte.

Az ukrán harci repülőzés ösztönzése

Zelenszkij már 2025 októberében bejelentette, hogy Ukrajna egy nagyszabású programon dolgozik a harci repülés fejlesztésével kapcsolatosan. Már akkor is azt vázolta, hogy a cél egy 250 modern repülőgépből álló flotta létrehozása, beleértve az F–16-osokat, a Gripeneket és a Rafale-t. November 17-én Emmanuel Macron francia elnökkel szándéknyilatkozatot írt alá az ukrán légierő és légvédelem jelentős megerősítéséről.

Ez a dokumentum Ukrajna lehetséges jövőbeli szerződéseit irányozta elő mintegy 100 francia Rafale repülőgép vásárlására. Zelenszkij már decemberben találkozott a gyártó cég vezérigazgatójával, Eric Trappierrel.

Azt is meg kell jegyezni, hogy 2025 októberében Jurij Ignat, a Légierő Kommunikációs Osztályának vezetője azt nyilatkozta, hogy Ukrajna régóta fontolgatja svéd Gripen vadászgépek vásárlását. Elmagyarázta, hogy ezek az optimális választásnak számítanak, mivel bizonyos szempontból jobbak az amerikai F–16-osoknál.

A svédek nem tudnak leállni a fejlesztéssel

Ahogy azt korábban megírtuk, a Saab jövőre megkezdené egy vadászgép méretű pilóta nélküli légi jármű (lényegében drón) tesztelését. Ez Per Nilsson jelentette be, aki a Saab Aeronautics üzletágának fejlett programjain dolgozik. Hozzátette, hogy az még nem dőlt el, hogy a demonstrációs modell első változatán mely technológiákat fogják kipróbálni.