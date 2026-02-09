Deviza
EUR/HUF376,93 -0,23% USD/HUF316,26 -0,98% GBP/HUF431,59 -0,69% CHF/HUF412,03 +0,08% PLN/HUF89,49 -0,1% RON/HUF74,01 -0,11% CZK/HUF15,56 -0,24% EUR/HUF376,93 -0,23% USD/HUF316,26 -0,98% GBP/HUF431,59 -0,69% CHF/HUF412,03 +0,08% PLN/HUF89,49 -0,1% RON/HUF74,01 -0,11% CZK/HUF15,56 -0,24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 375,19 -0,5% MTELEKOM1 974 -0,41% MOL3 850 -2,39% OTP40 150 -0,87% RICHTER11 750 +2,3% OPUS550 0% ANY7 800 +0,51% AUTOWALLIS171,5 -0,29% WABERERS5 600 +2,5% BUMIX10 223,84 +0,51% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 697,85 +0,21% BUX129 375,19 -0,5% MTELEKOM1 974 -0,41% MOL3 850 -2,39% OTP40 150 -0,87% RICHTER11 750 +2,3% OPUS550 0% ANY7 800 +0,51% AUTOWALLIS171,5 -0,29% WABERERS5 600 +2,5% BUMIX10 223,84 +0,51% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 697,85 +0,21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Gripen
vadászrepülőgép
Zelenszkij

Zelenszkij majd kiugrik a bőréből: Ukrajna megkapja a világ legjobb vadászrepülőgépeit — az amerikai F–16-os a nyomukba sem ér

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna megállapodásokat kötött új harci repülőgépek szállításáról. Leginkább a svéd Gripenről és a francia Rafale-ról van szó, amelyet az ukrán hadsereg számára vásárolnak meg.
VG
2026.02.09, 14:25
Frissítve: 2026.02.09, 14:47

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kijevi Repülési Intézet tanáraival és diákjaival folytatott beszélgetésben kijelentette, hogy Ukrajna megállapodásokat kötött 150 svéd Gripenre és 100 francia Rafale-ra – számolt be róla az RBC-Ukraine. 

Volodimir Zelenszkij ukrán (Fotó: AFP) ukrán ukrajna
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több száz vadászgép szállítására kötött szerződést európai nagyhatalmakkal

Ukrajna ma 150 Gripen katonai repülőgép és 100 Rafale repülőgép szállításáról kötött megállapodást. Véleményünk szerint ezek a világ legjobb repülőgépei. Természetesen vannak F–16-osai is az ukrán légierőnek szolgálatban, amelyek nem újak, az említett repülőgépek azonban újak lesznek

– mondta az elnök. Ezenkívül azt is bejelentette, hogy a háború befejezése után Ukrajna helyreállítja és fejleszti a polgári repülést.

Fel fogjuk emelni a polgári repülést, fejleszteni fogjuk. Először azonban mindenképpen véget vetünk a háborúnak, és erre az irányra is összpontosítunk majd

– összegezte.

Az ukrán harci repülőzés ösztönzése

Zelenszkij már 2025 októberében bejelentette, hogy Ukrajna egy nagyszabású programon dolgozik a harci repülés fejlesztésével kapcsolatosan. Már akkor is azt vázolta, hogy a cél egy 250 modern repülőgépből álló flotta létrehozása, beleértve az F–16-osokat, a Gripeneket és a Rafale-t. November 17-én Emmanuel Macron francia elnökkel szándéknyilatkozatot írt alá az ukrán légierő és légvédelem jelentős megerősítéséről.

Ez a dokumentum Ukrajna lehetséges jövőbeli szerződéseit irányozta elő mintegy 100 francia Rafale repülőgép vásárlására. Zelenszkij már decemberben találkozott a gyártó cég vezérigazgatójával, Eric Trappierrel.

Azt is meg kell jegyezni, hogy 2025 októberében Jurij Ignat, a Légierő Kommunikációs Osztályának vezetője azt nyilatkozta, hogy Ukrajna régóta fontolgatja svéd Gripen vadászgépek vásárlását. Elmagyarázta, hogy ezek az optimális választásnak számítanak, mivel bizonyos szempontból jobbak az amerikai F–16-osoknál.

A svédek nem tudnak leállni a fejlesztéssel

Ahogy azt korábban megírtuk, a Saab jövőre megkezdené egy vadászgép méretű pilóta nélküli légi jármű (lényegében drón) tesztelését. Ez Per Nilsson jelentette be, aki a Saab Aeronautics üzletágának fejlett programjain dolgozik. Hozzátette, hogy az még nem dőlt el, hogy a demonstrációs modell első változatán mely technológiákat fogják kipróbálni.

A fejlesztés egy, a svéd kormány által finanszírozott projekt része, amely 2024-ben indult és 2029-ig tart. Célja, hogy segítse a kormányt abban, hogy 2030-ban döntsön a Gripen vadászgép utódjáról. A svéd kormány három lehetőséget vázolt fel:

  • önálló projektet,
  • nemzetközi együttműködést és
  • külföldi eszköz vásárlását (ez a legkevésbé valószínű).

A koncepció kidolgozásában körülbelül 270 szakember vett részt, akik ötven kutatás-fejlesztési projekten dolgoztak, többek között olyan kulcsterületeken, mint az alacsony észlelhetőség, a legénységgel ellátott és legénység nélküli rendszerek magas szintű autonómiája, valamint az erős elektronikus hadviselési képességek megteremtése.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu