Katapultálta a forintot az államháztartás mérlege
Többször is súrolta felülről az euró árfolyama hétfő délelőtt és kora délután a 377 forintos lélektani határt, utoljára közel két éve járt ilyen magasságokban a hazai fizetőeszköz.
Délután két óra után nem sokkal aztán áttört a gát, már 376,95 forint környékén vették a közösségi devizát a bankközi devizapiacon, ami nagyjából 0,3 százalékos erősödést jelent.
Az euró-forint 2024 februárja óta viszonylag széles, de alapvetően 380 és 410 közötti sávban mozgott, több nagyobb megingással. Most úgy tűnik, az erős oldalon tör ki a sávból a magyar deviza.
Nem csupán az euróval szemben vitézkedett a forint, a dollár ellenében például csaknem 0,9 százalékkal emelkedett az árfolyama. A zöldhasú egységéért már kevesebb, mint 317 forintot adnak a devizakereskedők.
Hasonló volt a helyzet a többi meghatározó, illetve régiós deviza viszonylatában. Az angol font például mintegy 0,6 százalékkal gyengült a forint ellenében.
A magyar államháztartás központi alrendszere a hétfőn megjelent részletes adatok szerint 2026 januárjában 32,3 milliárd forintos többlettel zárt annak ellenére, hogy nőtt a családi adókedvezmény mértéke, valamint szja-mentességet kaptak januártól a kétgyerekes anyák. Az év első hónapjában a kiadási oldalt növelte a fegyverpénz kifizetése is.
A központi alrendszer adó- és járulékbevételei ugyanakkor az előző év azonos időszakához mérten 9 százalékkal magasabban alakultak. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében 8 százalékos növekedés történt, ezen belül is kiemelendő az előző év januári adatokhoz viszonyított 7 százalékos áfabevétel-emelkedés
– írja a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye.
A forint erősödését segítette a gyenge dollár is, a kínai hatóságok felszólították az ország bankjait, hogy korlátozzák az amerikai kincstárjegyek vásárlását, ami emelte az amerikai kötvényhozamokat, és gyengítette a zöldhasút.
A CME FedWatch friss adatai szerint a piacok körülbelül 16 százalékos valószínűséggel árazzák be a következő hónapban esedékes 25 bázispontos kamatcsökkentést. Ha a döntéshozók megerősítik, hogy kivárnak, mielőtt a következő monetáris politikai lépésről döntenének, a dollár kurzusa stabilizálódhat.