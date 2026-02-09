Deviza
BUX129 332,22 -0,54% MTELEKOM1 970 -0,61% MOL3 846 -2,5% OTP40 150 -0,87% RICHTER11 750 +2,3% OPUS550 0% ANY7 800 +0,51% AUTOWALLIS171,5 -0,29% WABERERS5 600 +2,5% BUMIX10 222,6 +0,49% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 695,92 +0,14%
Katapultálta a forintot az államháztartás mérlege

Kitört a kétéves sávból a magyar fizetőeszköz. A kedvező hazai adat mellett a harmatgyenge dollár is a forint malmára hajtja a vizet.
Murányi Ernő
2026.02.09, 14:46
Frissítve: 2026.02.09, 15:27

Többször is súrolta felülről az euró árfolyama hétfő délelőtt és kora délután a 377 forintos lélektani határt, utoljára közel két éve járt ilyen magasságokban a hazai fizetőeszköz.

forint Mother with baby anya család kedvezmény adó anyák szja-mentessége
Katapultálta a forintot az államháztartási mérleg, pedig nőtt a családi adókedvezmény mértéke / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Délután két óra után nem sokkal aztán áttört a gát, már 376,95 forint környékén vették a közösségi devizát a bankközi devizapiacon, ami nagyjából 0,3 százalékos erősödést jelent. 

Az euró-forint 2024 februárja óta viszonylag széles, de alapvetően 380 és 410 közötti sávban mozgott, több nagyobb megingással. Most úgy tűnik, az erős oldalon tör ki a sávból a magyar deviza. 

Nem csupán az euróval szemben vitézkedett a forint, a dollár ellenében például csaknem 0,9 százalékkal emelkedett az árfolyama. A zöldhasú egységéért már kevesebb, mint 317 forintot adnak a devizakereskedők.

Hasonló volt a helyzet a többi meghatározó, illetve régiós deviza viszonylatában. Az angol font például mintegy 0,6 százalékkal gyengült a forint ellenében.

A magyar államháztartás központi alrendszere a hétfőn megjelent részletes adatok szerint 2026 januárjában 32,3 milliárd forintos többlettel zárt annak ellenére, hogy nőtt a családi adókedvezmény mértéke, valamint szja-mentességet kaptak januártól a kétgyerekes anyák. Az év első hónapjában a kiadási oldalt növelte a fegyverpénz kifizetése is.

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei ugyanakkor az előző év azonos időszakához mérten 9 százalékkal magasabban alakultak. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében 8 százalékos növekedés történt, ezen belül is kiemelendő az előző év januári adatokhoz viszonyított 7 százalékos áfabevétel-emelkedés

– írja a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye.

A forint erősödését segítette a gyenge dollár is, a kínai hatóságok felszólították az ország bankjait, hogy korlátozzák az amerikai kincstárjegyek vásárlását, ami emelte az amerikai kötvényhozamokat, és gyengítette a zöldhasút.

A CME FedWatch friss adatai szerint a piacok körülbelül 16 százalékos valószínűséggel árazzák be a következő hónapban esedékes 25 bázispontos kamatcsökkentést. Ha a döntéshozók megerősítik, hogy kivárnak, mielőtt a következő monetáris politikai lépésről döntenének, a dollár kurzusa stabilizálódhat. 

