Katapultálta a forintot az államháztartás mérlege

Többször is súrolta felülről az euró árfolyama hétfő délelőtt és kora délután a 377 forintos lélektani határt, utoljára közel két éve járt ilyen magasságokban a hazai fizetőeszköz.

Katapultálta a forintot az államháztartási mérleg, pedig nőtt a családi adókedvezmény mértéke / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Délután két óra után nem sokkal aztán áttört a gát, már 376,95 forint környékén vették a közösségi devizát a bankközi devizapiacon, ami nagyjából 0,3 százalékos erősödést jelent.