Ez mindent boríthat, levél bizonyítja: Epstein valamit nagyon akart Putyintól, elárulta Trump titkát – „Ilyen egyszerű”
Friss amerikai kormányzati dokumentumok és nemzetközi híradások összegzése szerint Jeffrey Epstein olyan üzeneteket és kapcsolatfelvételi kísérleteket hagyott hátra, amelyek új megvilágításba helyezhetik az ő és több magas rangú nemzetközi politikai szereplő kapcsolatrendszerét – beleértve Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Donald Trump egykori amerikai elnököt.
A CNN által közzétett repülési naplók és e-mailek szerint Epstein nemcsak próbált találkozni magas rangú orosz tisztviselőkkel, hanem olyan leveleket is írt, amelyekben külön utal arra, miként lehetne Putyinnal vagy annak közelében megbeszéléseket folytatni, és hogyan értelmezte saját szerepét Trumppal.
Epstein orosz próbálkozásai és putyini üzenetek
A dokumentumokból kiderül, hogy Epstein levélben 2018 júniusában egyértelműen azt javasolta, hogy a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel való beszélgetés irányába mozduljon el a közvetítő, mégpedig azon az alapon, hogy az ő korábbi találkozói a 2010-es évek elején Vitalij Csurkin volt orosz ENSZ-nagykövettel sikeresnek bizonyultak. Epstein ilyen tartalmú üzenetet küldött Thorbjorn Jagland norvég politikusnak, aki akkor az Európa Tanács főtitkára volt, és megkérte, hogy javasolja Lavrovnak a kapcsolatfelvételt.
Epstein így írta:
„Csurkin nagyszerű volt. A beszélgetéseink után megértette Trumpot. Ez nem bonyolult: Putyinnak úgy kell látszania, hogy nyer valamit – ilyen egyszerű.”
Bár a dokumentumok nem bizonyítják, hogy valaha is sikerült volna találkoznia Putyinnal, a levelezésből világosan kitűnik, hogy Epstein többször is próbálkozott ilyen kapcsolat felvételével, és a saját pozicionálását geopolitikai aktorként képzelte el.
Korábbi, 2013-as e-mailek szerint pedig Epstein egyenesen arra utalt, hogy Jaglandon keresztül átadható egy üzenet Putyinnak arról, miként segíthetne
- Moszkva
- és a Nyugat
közötti üzleti együttműködésben – még akkor is, ha a találkozó soha nem valósult meg. Egy másik levélben Epstein azt állította (bizonyíték nélkül), hogy Putyin meghívta egy szentpétervári rendezvényre, amelyen készen állt részt venni, ha elegendő diszkréciót kap.
Putyin, vízumok és lehetséges utak Oroszországba
A dokumentumokból – beleértve a CNN elemzése által vizsgált repülési naplókat – kiderül, hogy Epstein és Ghislaine Maxwell valóban utaztak Oroszországba 2002 novemberében, Epstein magángépével Koppenhágából Moszkvába, majd onnan Szentpétervárra, végül Írországba.
Emellett egy 1998-ra visszavezetett fénykép is előkerült, amelyen Epstein látható Szarovban, egy zárt orosz nukleáris kutatóvárosban – igaz, a kép dátuma nem függetlenül igazolt, de a helyszín miatt különösen figyelemreméltó.
További e-mailek arra utalnak, hogy Epstein 2018-ban új orosz vízumért folyamodott, majd 2019 márciusában arról érdeklődött, miként lehetne érvényes vízumát új útlevelébe átvinni – mindezt néhány hónappal azelőtt, hogy szexuális kizsákmányolás miatt szövetségi vádemeléssel letartóztatták.
Trump és a nemzetközi politikai kép
Elemzők a CNN-nek adott nyilatkozataikban hangsúlyozták: a dokumentumok nem feltétlenül bizonyítékok, hanem inkább azt mutatják, hogy Epstein aktívan próbált befolyásos politikai figuráknál pozíciót szerezni. A levelezésekben többször is említi, hogy Csurkin „megértette Trumpot”, és utal arra, miként értelmezte Trump és más vezetők politikai mozgását a kapcsolatai révén.
Nincs tisztázva, hogy Trump maga mit tudott ezekről a kapcsolati kísérletekről, de a levelek nyilvánosságra kerülése ismét rávilágít arra, hogy Epstein nem pusztán pénzügyi bűnöző volt, hanem olyan figura, aki a politika legmagasabb szintjei felé is próbált kacsintgatni
– legyen szó New York-i kapcsolatairól vagy orosz kapcsolatok kereséséről.
Lengyel vizsgálat, Putyin és nemzetbiztonság
A dokumentumok nyilvánosságra kerülése után Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy országa kormányzati vizsgálatot indít annak feltárására, miként kapcsolódhatnak ezek az Epstein-iratok az orosz hírszerzéshez. Tusk szerint egyre több nemzetközi információ és sajtókommentár utal arra a gyanúra, hogy a pedofíliabotrány mögött nem pusztán magánjellegű bűncselekmény-hálózat, hanem nemzetközi titkosszolgálati művelet is állhatott.
„Nem kell magyaráznom, milyen súlyos következményei lennének a lengyel állam biztonságára nézve annak, ha az orosz titkosszolgálatok is társszervezői voltak ennek az ügynek” – jegyezte meg Tusk. Ez azt is sugallhatja – fűzte hozzá –, hogy Moszkva kompromittáló információkkal rendelkezhet ma is aktív politikai vezetőkről.
A Kreml mindezeket a vádakat határozottan visszautasította, szóvivője szerint az olyan elméletek, amelyek Epstein és az orosz hírszerzés kapcsolatát felvetik, „nem vehetők komolyan”.
Olajüzletre is kacsintgatott a szexuális ragadozó Epstein, de Nigériától megijedt
Az amerikai igazságügyi minisztérium által néhány nappal ezelőtt az Epstein-botrányban nyilvánosságra hozott dokumentumokból az is kiderül, hogy az embertelen szexuális bűnelkövetések mellett más, kétes üzletekbe is belefolyt volna Jeffrey Epstein, ha nem retten vissza. Epstein ugyanis szemet vetett a nigériai olajkereskedelemre is, amely a globális olajipar egyik jelentős szelete, de attól tartott, hogy átverik.