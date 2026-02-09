Ez mindent boríthat, levél bizonyítja: Epstein valamit nagyon akart Putyintól, elárulta Trump titkát – „Ilyen egyszerű”

Friss amerikai kormányzati dokumentumok és nemzetközi híradások összegzése szerint Jeffrey Epstein olyan üzeneteket és kapcsolatfelvételi kísérleteket hagyott hátra, amelyek új megvilágításba helyezhetik az ő és több magas rangú nemzetközi politikai szereplő kapcsolatrendszerét – beleértve Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Donald Trump egykori amerikai elnököt.

Epstein levelezésében 2018 júniusában egyértelműen azt javasolta, hogy a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel való beszélgetés irányába mozduljon el a közvetítő / Fotó: Hans Lucas via AFP

A CNN által közzétett repülési naplók és e-mailek szerint Epstein nemcsak próbált találkozni magas rangú orosz tisztviselőkkel, hanem olyan leveleket is írt, amelyekben külön utal arra, miként lehetne Putyinnal vagy annak közelében megbeszéléseket folytatni, és hogyan értelmezte saját szerepét Trumppal.

Epstein orosz próbálkozásai és putyini üzenetek

A dokumentumokból kiderül, hogy Epstein levélben 2018 júniusában egyértelműen azt javasolta, hogy a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel való beszélgetés irányába mozduljon el a közvetítő, mégpedig azon az alapon, hogy az ő korábbi találkozói a 2010-es évek elején Vitalij Csurkin volt orosz ENSZ-nagykövettel sikeresnek bizonyultak. Epstein ilyen tartalmú üzenetet küldött Thorbjorn Jagland norvég politikusnak, aki akkor az Európa Tanács főtitkára volt, és megkérte, hogy javasolja Lavrovnak a kapcsolatfelvételt.

Epstein így írta:

„Csurkin nagyszerű volt. A beszélgetéseink után megértette Trumpot. Ez nem bonyolult: Putyinnak úgy kell látszania, hogy nyer valamit – ilyen egyszerű.”

Bár a dokumentumok nem bizonyítják, hogy valaha is sikerült volna találkoznia Putyinnal, a levelezésből világosan kitűnik, hogy Epstein többször is próbálkozott ilyen kapcsolat felvételével, és a saját pozicionálását geopolitikai aktorként képzelte el.

Korábbi, 2013-as e-mailek szerint pedig Epstein egyenesen arra utalt, hogy Jaglandon keresztül átadható egy üzenet Putyinnak arról, miként segíthetne

Moszkva

és a Nyugat

közötti üzleti együttműködésben – még akkor is, ha a találkozó soha nem valósult meg. Egy másik levélben Epstein azt állította (bizonyíték nélkül), hogy Putyin meghívta egy szentpétervári rendezvényre, amelyen készen állt részt venni, ha elegendő diszkréciót kap.