A médiapiac egyik legnagyobb horderejű átrendeződése körvonalazódik azzal, hogy a Netflix megszerezheti a Warner Bros. Discovery film- és televíziós üzletágát. A figyelmet azonban nem lehet megvonni a vesztes féltől sem: adná magát a következtetés, hogy aki kimarad – jelen esetben a Paramount Skydance – egy ekkora tranzakcióból, az lemarad. A részvénypiaci reakciók és az elemzői értékelések azonban épp az ellenkezőjére utalnak: hosszabb távon akár a Paramount lehet az, amely stratégiailag és pénzügyileg is kedvezőbb helyzetbe kerül.

A Netflix viszi a Warnert, de jobban jár a Paramount az üzlet nélkül? – óriásüzlet ide vagy oda, a piac nem a vevőt díjazza / Fotó: Alexandre F. Fagundes

A Netflix–Warner-üzlet logikája világos: a világ legnagyobb streamingplatformja hatalmas tartalomkatalógussal, stúdiókapacitással és ikonikus márkákkal erősítené tovább globális pozícióját. A piac ugyanakkor már az első pletykák idején jelezte fenntartásait. A Netflix árfolyama már a szeptemberi, első hírek után esni kezdett, ami arra utalt, hogy a befektetők nem magát az üzlet létrejöttét, hanem a kockázatait árazzák. Egy ekkora felvásárlás ugyanis nemcsak tartalmi előnyöket, hanem jelentős adósságot, integrációs nehézségeket és szabályozói kockázatokat is hoz magával.

A Paramount részvényei meglepően magasan vannak

Ezzel párhuzamosan a Warner részvényei megugrottak, ami klasszikus felvásárlási prémiumra utal: a piac ilyenkor nem az önálló működést, hanem a várható kivásárlási árat tekinti irányadónak. A Paramount helyzete azonban eltért mindkét szereplőtől. Bár esélyes volt a Warner megszerzésére, végül kimaradt az üzletből, részvényei mégsem szenvedtek el tartós esést.

Sőt, a Paramount piaci megítélése inkább stabilabbá vált attól, hogy nem kapta meg az üzletet.

Ennek egyik oka, hogy a Paramount pénzügyi mozgástere eleve szűkebb volt, mint a Netflixé. Egy Warner-méretű akvizíció tetemes adósságnövekedéssel és hosszú évekre szóló költségcsökkentési kényszerrel járt volna. A befektetők szemében ez könnyen átfordulhatott volna negatív narratívába: egy közepes méretű szereplő túl nagy falatba harap. Az, hogy a Paramount végül nem vállalta ezt a kockázatot, sokak szerint inkább fegyelmezett döntésnek tűnik, mint elszalasztott lehetőségnek.