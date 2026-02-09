Új piaci stratégiával hódít a BYD: gondolkozz kicsiben
A vezető kínai elektromosautó-gyártó, a BYD gyorsan tervezi bővíteni japán értékesítését, méghozzá érdekes stratégiával: olyan apró szalonokkal, ahol mindössze egy-két autót állítanak ki. A cég már rendelkezik kereskedésekkel a szigetország nagyvárosaiban, de idén nagyobb szeletet akar kihasítani a világ negyedik legnagyobb autópiacából azzal, hogy kicsiben gondolkodik.
„Kis, regionális kereskedelmi területeket akarunk lefedni a mini elektromos járművek értékesítése érdekében” – mondta a Nikkei Asia hírportálnak Tofukudzsi Acuki, a BYD Auto Japan elnöke.
A miniszalonokat gyors ütemben, az 500 ezernél kevesebb lakosú elszigetelt településeken alakítják ki, és ezekben legfeljebb néhány járművet állítanak majd ki.
Ez szembemegy a trenddel, mert az autókereskedések általában nagyok, és a márka összes modelljét kínálják. A BYD ezzel ellentétes stratégiát követ a Racco nevű mini elektromos autó miatt, amely nyáron került forgalomba, és kifejezetten Japán számára fejlesztették ki – emlékeztetett a portál.
Stella Li, a cég alelnöke azonban az Autocarnak adott interjúban elmondta, hogy ha úgy alakul, akkor a Racco akár a globális terjeszkedés egyik fontos belépőmodellje is lehet, és eljuthat Európába is.
A BYD kifejezetten Japánra fejlesztett ki autót
A Racco tágas belső térrel rendelkezik, és a tervezésénél a BYD biztosra ment, mert a legnépszerűbb japán miniautó, a Honda N-Box inspirálta. A cég nem kis kockázatot vállalt azzal, hogy kifejezetten a japán piacra fejlesztette ki, még úgy is, hogy közismert a gazdaságos termelésről.
A Racco az úgynevezett kei autók közé tartozik; ezek speciális, Japánra jellemző, kis méretű,
- legfeljebb 3,4 méter hosszú,
- 1,48 méter széles
- és 660 köbcentis motorral felszerelt
járművek, amelyek roppant népszerűek a szigetországban, az újautó-eladások mintegy 40 százalékát teszik ki, és kifejezetten vidéken nagy irántuk a kereslet.
A BYD a Raccóval kimondottan erre a miniautó-piacra akar betörni. Kérdés, hogy ez sikerül-e, mert a japán fogyasztók gyanakodva fogadják a kínai márkákat.
Új módszerek az értékesítés növelésére
A BYD 2023-ban lépett be a japán piacra, és nem csupán a Raccóval vet be újfajta módszereket. A költségek csökkentése érdekében kimondottan elhagyott ingatlanokat, például egykori élelmiszerboltokat alakít át kereskedésekké, a felére csökkentve ezzel a nyitási időt.
Míg a többi külföldi gyártó általában hazai anyagokkal és bútorokkal rendezi be a szalonokat a vevők csábítására, a BYD szintén a gyorsabb terjeszkedés érdekében ezeket mind helyben szerzi be.
Az eredmény önmagáért beszél:
2025 végére 69 helyen jelent meg a cég, van szalonja a 47 japán prefektúrából 38-ban
– ezzel messze megelőzve a Teslát, amely, bár jóval korábban, már 2014-ben megjelent a szigetország autópiacán, mégis mindössze 29 szalonnal rendelkezik.
A BYD tavaly 3731 elektromos autót adott el Japánban, 68 százalékkal többet a 2024-esnél. Ma már az ötödik ebben a szegmensben, de az eladások lassabban nőnek a reméltnél, elsősorban a kínai márkákkal szemben vásárlói fenntartások miatt.
Az árcsökkentés nem fenntartható stratégia
A jobb eredmények érdekében a cég a szigetországban is az árfegyverhez nyúlt: szeptemberben egy hónapra csökkentette valamennyi ott kapható modell árát, így
a BYD modelljei lettek az ország legolcsóbb kompakt elektromos járművei.
Bár ez a lépés növelte a szeptemberi eladásokat, a kedvezmények biztosítása nem fenntartható stratégia. Valami más kell a legnagyobb rivális, a Tesla ellen, amely tavaly 10 600 autót adott el Japánban, 90 százalékkal többet, mint az előző évben. Elon Musk márkája ezzel először lépte át a szigetországban a tízezres határt.
Sikeresnek bizonyult tehát a Tesla stratégiája, amely az online értékesítés mellett a közvetlenül üzemeltetett üzletekben nyújtott ügyfélszolgálatra összpontosít.
Ezzel akarja felvenni a versenyt a BYD a miniautókkal. Tofukudzsi szerint a cél az évi tízezer autó eladása, ehhez azonban a Teslának 11 évre volt szüksége.
Most kell felzárkózni, vagy még nehezebb lesz
Nem a Tesla azonban az egyetlen vetélytárs, a japán gyártók is újabb és újabb miniautókkal jelennek meg. A Daihatsu egy hete dobta piacra a Toyotával közösen kifejlesztett két mini-teherautóját, a Hijet Cargót és az Atrait, és az első számú gyártó, a Suzuki is újabb minimodellekkel készül a 2026-os pénzügyi évben.
A japán autógyártók jóval nagyobb kereskedéshálózattal rendelkeznek, mint a BYD, a Daihatsunak például hétszáz van országszerte, hatezer, ha a kisebb helyi üzleteket, például az autójavító műhelyeket is beleszámítjuk.
A BYD azonban más módon is bővíti értékesítési csatornáit. Megnyitotta boltját a Rakuten Ichiba e-kereskedelmi weboldalon – ami ritkaság egy autógyártó esetében –, és időkorlátozott kampányokat indított az Aeon, Japán legnagyobb kiskereskedelmi lánca által üzemeltetett bevásárlóközpontokban.
Mivel a növekedése Kínában az egyre élesebb árverseny és az új versenytársak miatt visszaesett, az autógyártó az exportban látja a problémák megoldását, és Japán egyre fontosabb piaccá válik. Tisztában vannak azzal is, hogy ha most nem sikerül felzárkózni, akkor később még nehezebb lesz.