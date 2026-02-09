Új piaci stratégiával hódít a BYD: gondolkozz kicsiben

A vezető kínai elektromosautó-gyártó, a BYD gyorsan tervezi bővíteni japán értékesítését, méghozzá érdekes stratégiával: olyan apró szalonokkal, ahol mindössze egy-két autót állítanak ki. A cég már rendelkezik kereskedésekkel a szigetország nagyvárosaiban, de idén nagyobb szeletet akar kihasítani a világ negyedik legnagyobb autópiacából azzal, hogy kicsiben gondolkodik.

Tofukudzsi Acuki, a BYD Auto Japan elnöke / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

„Kis, regionális kereskedelmi területeket akarunk lefedni a mini elektromos járművek értékesítése érdekében” – mondta a Nikkei Asia hírportálnak Tofukudzsi Acuki, a BYD Auto Japan elnöke.

A miniszalonokat gyors ütemben, az 500 ezernél kevesebb lakosú elszigetelt településeken alakítják ki, és ezekben legfeljebb néhány járművet állítanak majd ki.

Ez szembemegy a trenddel, mert az autókereskedések általában nagyok, és a márka összes modelljét kínálják. A BYD ezzel ellentétes stratégiát követ a Racco nevű mini elektromos autó miatt, amely nyáron került forgalomba, és kifejezetten Japán számára fejlesztették ki – emlékeztetett a portál.

Stella Li, a cég alelnöke azonban az Autocarnak adott interjúban elmondta, hogy ha úgy alakul, akkor a Racco akár a globális terjeszkedés egyik fontos belépőmodellje is lehet, és eljuthat Európába is.

A BYD kifejezetten Japánra fejlesztett ki autót

A Racco tágas belső térrel rendelkezik, és a tervezésénél a BYD biztosra ment, mert a legnépszerűbb japán miniautó, a Honda N-Box inspirálta. A cég nem kis kockázatot vállalt azzal, hogy kifejezetten a japán piacra fejlesztette ki, még úgy is, hogy közismert a gazdaságos termelésről.

A Racco az úgynevezett kei autók közé tartozik; ezek speciális, Japánra jellemző, kis méretű,

legfeljebb 3,4 méter hosszú,

1,48 méter széles

és 660 köbcentis motorral felszerelt

járművek, amelyek roppant népszerűek a szigetországban, az újautó-eladások mintegy 40 százalékát teszik ki, és kifejezetten vidéken nagy irántuk a kereslet.

A Racco kifejezetten a japán piacra készült, de eljuthat majd Európába is / Fotó: AFP

A BYD a Raccóval kimondottan erre a miniautó-piacra akar betörni. Kérdés, hogy ez sikerül-e, mert a japán fogyasztók gyanakodva fogadják a kínai márkákat.