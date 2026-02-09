Deviza
Japán
elektromos autók
BYD

Új piaci stratégiával hódít a BYD: gondolkozz kicsiben

A kínai gyártó utol akarja érni a Teslát Japánban. A BYD miniautókkal, miniszalonokban terjeszkedik vidéken.
M. Cs.
2026.02.09, 15:33
Frissítve: 2026.02.09, 15:45

A vezető kínai elektromosautó-gyártó, a BYD gyorsan tervezi bővíteni japán értékesítését, méghozzá érdekes stratégiával: olyan apró szalonokkal, ahol mindössze egy-két autót állítanak ki. A cég már rendelkezik kereskedésekkel a szigetország nagyvárosaiban, de idén nagyobb szeletet akar kihasítani a világ negyedik legnagyobb autópiacából azzal, hogy kicsiben gondolkodik.

BYD Tofukudzsi Acuki
Tofukudzsi Acuki, a BYD Auto Japan elnöke / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

„Kis, regionális kereskedelmi területeket akarunk lefedni a mini elektromos járművek értékesítése érdekében” – mondta a Nikkei Asia hírportálnak Tofukudzsi Acuki, a BYD Auto Japan elnöke.

A miniszalonokat gyors ütemben, az 500 ezernél kevesebb lakosú elszigetelt településeken alakítják ki, és ezekben legfeljebb néhány járművet állítanak majd ki.

Ez szembemegy a trenddel, mert az autókereskedések általában nagyok, és a márka összes modelljét kínálják. A BYD ezzel ellentétes stratégiát követ a Racco nevű mini elektromos autó miatt, amely nyáron került forgalomba, és kifejezetten Japán számára fejlesztették ki – emlékeztetett a portál.

Stella Li, a cég alelnöke azonban az Autocarnak adott interjúban elmondta, hogy ha úgy alakul, akkor a Racco akár a globális terjeszkedés egyik fontos belépőmodellje is lehet, és eljuthat Európába is.

A BYD kifejezetten Japánra fejlesztett ki autót

A Racco tágas belső térrel rendelkezik, és a tervezésénél a BYD biztosra ment, mert a legnépszerűbb japán miniautó, a Honda N-Box inspirálta. A cég nem kis kockázatot vállalt azzal, hogy kifejezetten a japán piacra fejlesztette ki, még úgy is, hogy közismert a gazdaságos termelésről.

A Racco az úgynevezett kei autók közé tartozik; ezek speciális, Japánra jellemző, kis méretű, 

  • legfeljebb 3,4 méter hosszú, 
  • 1,48 méter széles 
  • és 660 köbcentis motorral felszerelt 

járművek, amelyek roppant népszerűek a szigetországban, az újautó-eladások mintegy 40 százalékát teszik ki, és kifejezetten vidéken nagy irántuk a kereslet.

A Racco kifejezetten a japán piacra készült, de eljuthat majd Európába is / Fotó: AFP

A BYD a Raccóval kimondottan erre a miniautó-piacra akar betörni. Kérdés, hogy ez sikerül-e, mert a japán fogyasztók gyanakodva fogadják a kínai márkákat.

Új módszerek az értékesítés növelésére

A BYD 2023-ban lépett be a japán piacra, és nem csupán a Raccóval vet be újfajta módszereket. A költségek csökkentése érdekében kimondottan elhagyott ingatlanokat, például egykori élelmiszerboltokat alakít át kereskedésekké, a felére csökkentve ezzel a nyitási időt.

Míg a többi külföldi gyártó általában hazai anyagokkal és bútorokkal rendezi be a szalonokat a vevők csábítására, a BYD szintén a gyorsabb terjeszkedés érdekében ezeket mind helyben szerzi be.

Az eredmény önmagáért beszél: 

2025 végére 69 helyen jelent meg a cég, van szalonja a 47 japán prefektúrából 38-ban

– ezzel messze megelőzve a Teslát, amely, bár jóval korábban, már 2014-ben megjelent a szigetország autópiacán, mégis mindössze 29 szalonnal rendelkezik.

Cars in Daikokufuto island
A Teslának 11 év kellett, hogy elérje Japánban az évi tízezer eladott autót / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A BYD tavaly 3731 elektromos autót adott el Japánban, 68 százalékkal többet a 2024-esnél. Ma már az ötödik ebben a szegmensben, de az eladások lassabban nőnek a reméltnél, elsősorban a kínai márkákkal szemben vásárlói fenntartások miatt.

Az árcsökkentés nem fenntartható stratégia

A jobb eredmények érdekében a cég a szigetországban is az árfegyverhez nyúlt: szeptemberben egy hónapra csökkentette valamennyi ott kapható modell árát, így 

a BYD modelljei lettek az ország legolcsóbb kompakt elektromos járművei.

Bár ez a lépés növelte a szeptemberi eladásokat, a kedvezmények biztosítása nem fenntartható stratégia. Valami más kell a legnagyobb rivális, a Tesla ellen, amely tavaly 10 600 autót adott el Japánban, 90 százalékkal többet, mint az előző évben. Elon Musk márkája ezzel először lépte át a szigetországban a tízezres határt.

Sikeresnek bizonyult tehát a Tesla stratégiája, amely az online értékesítés mellett a közvetlenül üzemeltetett üzletekben nyújtott ügyfélszolgálatra összpontosít.

Ezzel akarja felvenni a versenyt a BYD a miniautókkal. Tofukudzsi szerint a cél az évi tízezer autó eladása, ehhez azonban a Teslának 11 évre volt szüksége.

Most kell felzárkózni, vagy még nehezebb lesz

Nem a Tesla azonban az egyetlen vetélytárs, a japán gyártók is újabb és újabb miniautókkal jelennek meg. A Daihatsu egy hete dobta piacra a Toyotával közösen kifejlesztett két mini-teherautóját, a Hijet Cargót és az Atrait, és az első számú gyártó, a Suzuki is újabb minimodellekkel készül a 2026-os pénzügyi évben.

Japan Mobility Show 2025
A BYD mindent bevet az eladások növelése érdekében / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

A japán autógyártók jóval nagyobb kereskedéshálózattal rendelkeznek, mint a BYD, a Daihatsunak például hétszáz van országszerte, hatezer, ha a kisebb helyi üzleteket, például az autójavító műhelyeket is beleszámítjuk.

A BYD azonban más módon is bővíti értékesítési csatornáit. Megnyitotta boltját a Rakuten Ichiba e-kereskedelmi weboldalon – ami ritkaság egy autógyártó esetében –, és időkorlátozott kampányokat indított az Aeon, Japán legnagyobb kiskereskedelmi lánca által üzemeltetett bevásárlóközpontokban.

Mivel a növekedése Kínában az egyre élesebb árverseny és az új versenytársak miatt visszaesett, az autógyártó az exportban látja a problémák megoldását, és Japán egyre fontosabb piaccá válik. Tisztában vannak azzal is, hogy ha most nem sikerül felzárkózni, akkor később még nehezebb lesz.


 

