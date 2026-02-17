Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,28 -0,2% CZK/HUF15,62 -0,14% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,28 -0,2% CZK/HUF15,62 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 428,87 -0,31% MTELEKOM1 990 0% MOL3 556 -0,56% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS539 -0,19% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 080,14 +0,52% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 688,32 +0,27% BUX127 428,87 -0,31% MTELEKOM1 990 0% MOL3 556 -0,56% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS539 -0,19% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 080,14 +0,52% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 688,32 +0,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Németország
német ipar
német gazdaság

Németországban mindig van lejjebb: több százezer ipari munkahely tűnt el, a hűlt helyüket nézik

Rekordtempóban zuhan a német ipari foglalkoztatás: tavaly százhuszonnégyezerrel kevesebb ember dolgozott az ágazatban, mint egy évvel korábban. A szakértők szerint a mély válságban lévő ipar – különösen az autó-, textil- és kohászati szektor – további leépítésekre kényszerülhet, ha nem jön valódi gazdasági élénkülés.
VG/MTI
2026.02.17, 13:12
Frissítve: 2026.02.17, 13:57

Németországban 5,38 millióan dolgoztak az ipari szektorban tavaly, ez 124 ezerrel (2,3 százalékkal) kevesebb az egy évvel korábbihoz képest – áll az EY tanácsadó cég jelentésében, amit a dpa német hírügynökség idézett. A tavalyi létszámleépítés csaknem a duplája a 2024. évinek.

Grob Aircraft. Német ipari válság: több százezer munkahely veszett el az elmúlt években
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A legtöbb embert, mintegy 50 ezret az autóiparból bocsátották el tavaly, de 2 ezerrel csökkent az alkalmazottak létszáma a vegyiparban és a gyógyszeriparban. Jan Brorhilker, az EY szakértője szerint a német ipar mély válságban van. Valódi és kézzelfogható gazdasági fellendülésre van szükség a további létszámleépítések elkerülése érdekében.

Az ipari ágazat bevétele mintegy 5 százalékkal csökkent 2023 óta – áll a jelentésben. Tavaly az ágazati bevétel 1,1 százalékkal mérséklődött, és a tavalyi év végén már a tizedik egymást követő negyedévben jegyeztek föl bevételcsökkenést.

 A legnagyobb visszaesést az autó-, textil- és papíripari ágazatban mérték.

A jelentés összeállítói szerint 2019-hez, a pandémia előtti utolsó évhez képest az ipari ágazatban foglalkoztatottak száma mintegy 5 százalékkal, közel 266 ezerrel csökkent. Ezen belül csak az autóipar 111 ezer foglalkoztatottját, dolgozóinak mintegy 13 százalékát vesztette el. A textiliparban és a kohászatban is komoly létszámleépítésekre került sor, 16 százalékos, illetve 13 százalékos.

Elemzők azzal számolnak, hogy idén 1 százalék körüli mértékben nő a német gazdaság teljesítménye az elmúlt évek stagnálása után. Kézzelfogható változás azonban csak 2027-ben lehet, amikor a tanulmány szerzői szerint a megnövekedett kormányzati kiadások a védelmi és az infrastrukturális beruházások terén elkezdik növelni a GDP-t.

Ennyi pénzt bukott Németország a válságok óta

A koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború és az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi, gazdasági feszültségek együttesen rendkívül súlyos terhet raktak a német gazdaságra az elmúlt években. A Német Gazdaságkutató Intézet (IW) februári számításai szerint a 2020 óta eltelt hat évben a reál bruttó hazai termék (GDP) kiesése megközelítette a 940 milliárd eurót.

A veszteségek egynegyede – mintegy 235 milliárd euró – egyedül a Donald Trump elnöksége idején kiéleződött konfliktusokhoz köthető. Számítások szerint a 2001 és 2004 közötti stagnálás gazdasági költségei reálértéken (inflációval korrigálva) mintegy 360 milliárd eurót tettek ki, míg a 2008–2009-es pénzügyi piaci válság mintegy 525 milliárd eurós hozzáadottérték-veszteséget okozott.

A Német Iparszövetség szerint Németország jelenleg a háború utáni legsúlyosabb gazdasági válságát éli: vállalatok mennek csődbe, és a munkanélküliség növekszik.

Németország nem csak az autóiparát bukhatja el: itt a lista, mely termékeit söpri ki a világból a háború

A német autóipar szenvedése viszi el a show-t a hírekben, pedig a háború a német ipari termékek széles körét ütötte meg, amelyek a Covid-járványt még nevetve vészelték át. A német gazdaság látványos szenvedésének alapoka az ipar gyengélkedése, ezen belül is az energiaintenzív iparágaké, amelyeknek a termékeit kisöpörheti a piacokról az ukrajnai háború.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu