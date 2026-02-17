Nem lehet tovább halogatni: több bank is eltűnhet Magyarországról, megérkezett a kormány erős emberének üzenete – "Túl sokan vannak"

A magyarországi bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak! – fakadt ki Nagy Márton néhány perccel ezelőtt a közösségi oldalán.

Magyarországi bankok: több is eltűnhet, vészjósló üzenet érkezett a kormánytól / Fotó: Facebook / Nagy Márton

A nemzetgazdasági miniszter részletesen nem fejtette ki, mire gondol, de azt egyértelművé tette, hogy a bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható.

Sőt, azt is kijelentette, hogy

öt nagy bank maradhat!

Nagy Márton a bejegyzéséhez egy kimutatást is csatolt. Ez a hitelintézetek és a hitelintézeti fióktelepek számának alakulását mutatja. Előbbiből tavaly 27-et tartottak nyilván, utóbbiból 9-et.

Ehhez képest a Nagy Márton által jelzett öt nagy bank jóval koncentráltabb pénzpiacot jelent. Érdemes figyelembe venni, hogy a nemzetgazdasági miniszter kifejezetten nagy bankokat említett, amiből az is következhet, hogy több kisebb pénzintézetet felvásárolhatnak Magyarországon, vagy adott esetben elhagyhatják a hazai ágazatot.

Az eddig is ismert volt, hogy a magyar kormány kemény kézzel fogja a hazai bankokat. Orbán Viktor a hét végén, az évértékelő beszédén maga hozta szóba a kérdést.

A magyar miniszterelnök szokatlanul konkrét összegeket árult el, mennyi pénzt vettek el a bankoktól és a multiktól. „Most úgy fogok beszélni, olyan tényeket fogok önöknek bemutatni, amit így nem szoktam. Tényeket, amikről beszélni sem szoktam ilyen nyersen. De azt remélem, hogy ezzel megválaszolom azt a gyakran hallott, értetlenkedő kérdést is, hogy miből?” – vezette fel.

Miből futja Magyarországnak Európa legbőkezűbb családtámogatására? Miből futja a rezsicsökkentésre? Miből futja 13. és 14. havi nyugdíjra? Az új gyárakra, budapesti történelmi épületek, sőt egész városnegyedek újjáépítésére? Miből futja a Magyar Falu Programra, diákhitelre, munkáshitelre, fix 3 százalékos elsőotthon-teremtésre?

Nos, mint kiderült, 2010 és 2025 között három gazdasági területről: a bankoktól, az energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól különböző módszerekkel elvettek

összesen 14 956 milliárd forintot és a tervek szerint 2026-ban is elvesznek még 1922 milliárd forintot.

„Ezt udvariasan társadalmi felelősségvállalásnak hívjuk, vagy úgy, hogy bevontuk őket a közteherviselésbe. Nem mentek tönkre, így is szépen kerestek, de ha nem Fidesz-kormány lenne, ma 14 956 milliárd forinttal több lenne a zsebükben. Csoda-e, ha vicsorognak?” – tette fel a kérdést a miniszterelnök.