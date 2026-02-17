Deviza
pénzintézet
Nagy Márton
bank
Magyarország

Nem lehet tovább halogatni: több bank is eltűnhet Magyarországról, megérkezett a kormány erős emberének üzenete – "Túl sokan vannak"

Ráadásul túl drágák is. A magyarországi bankok, illetve banki szféra a most érkezett friss kormányzati megszólalás alapján mozgalmas időszak elé néz. Az biztosnak tűnik, hogy az eddigi szereplők nem mindegyike marad meg.
Hecker Flórián
2026.02.17, 12:34
Frissítve: 2026.02.17, 13:12

A magyarországi bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak! – fakadt ki Nagy Márton néhány perccel ezelőtt a közösségi oldalán.

magyarországi bankok, Nagy Márton
Magyarországi bankok: több is eltűnhet, vészjósló üzenet érkezett a kormánytól / Fotó: Facebook / Nagy Márton

A nemzetgazdasági miniszter részletesen nem fejtette ki, mire gondol, de azt egyértelművé tette, hogy a bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható. 

Magyarországi bankok: több is eltűnhet, üzenet érkezett a kormánytól

Sőt, azt is kijelentette, hogy

öt nagy bank maradhat!

Nagy Márton a bejegyzéséhez egy kimutatást is csatolt. Ez a hitelintézetek és a hitelintézeti fióktelepek számának alakulását mutatja. Előbbiből tavaly 27-et tartottak nyilván, utóbbiból 9-et.

Ehhez képest a Nagy Márton által jelzett öt nagy bank jóval koncentráltabb pénzpiacot jelent. Érdemes figyelembe venni, hogy a nemzetgazdasági miniszter kifejezetten nagy bankokat említett, amiből az is következhet, hogy több kisebb pénzintézetet felvásárolhatnak Magyarországon, vagy adott esetben elhagyhatják a hazai ágazatot. 

 

Az eddig is ismert volt, hogy a magyar kormány kemény kézzel fogja a hazai bankokat. Orbán Viktor a hét végén, az évértékelő beszédén maga hozta szóba a kérdést.

A magyar miniszterelnök szokatlanul konkrét összegeket árult el, mennyi pénzt vettek el a bankoktól és a multiktól. „Most úgy fogok beszélni, olyan tényeket fogok önöknek bemutatni, amit így nem szoktam. Tényeket, amikről beszélni sem szoktam ilyen nyersen. De azt remélem, hogy ezzel megválaszolom azt a gyakran hallott, értetlenkedő kérdést is, hogy miből?” – vezette fel.

  1. Miből futja Magyarországnak Európa legbőkezűbb családtámogatására?
  2. Miből futja a rezsicsökkentésre?
  3. Miből futja 13. és 14. havi nyugdíjra?
  4. Az új gyárakra, budapesti történelmi épületek, sőt egész városnegyedek újjáépítésére?
  5. Miből futja a Magyar Falu Programra,
  6. diákhitelre, munkáshitelre, fix 3 százalékos elsőotthon-teremtésre?

Nos, mint kiderült, 2010 és 2025 között három gazdasági területről: a bankoktól, az energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól különböző módszerekkel elvettek

összesen 14 956 milliárd forintot és a tervek szerint 2026-ban is elvesznek még 1922 milliárd forintot.

„Ezt udvariasan társadalmi felelősségvállalásnak hívjuk, vagy úgy, hogy bevontuk őket a közteherviselésbe. Nem mentek tönkre, így is szépen kerestek, de ha nem Fidesz-kormány lenne, ma 14 956 milliárd forinttal több lenne a zsebükben. Csoda-e, ha vicsorognak?” – tette fel a kérdést a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a bankok és multik első célja az, hogy megakadályozzák, hogy 2026-ban bevonják tőlük az esedékes 1922 milliárd forintot. Ha ez sikerül, megkezdik a visszagyűjtését annak a 14 956 milliárd forintnak, amit eddig elvettek tőlük és odaadták a magyar embereknek.

Erről van szó! Ha hagyják, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat. Ők abban gondolkodnak, hogy majd mindenki megkapja, amit akart. A Tisza kiélheti kielégítetlen politikai ambícióit, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel elküldheti a magyarok pénzét Ukrajnába, és betolhatja Ukrajnát az Európai Unióba. Igazuk van, amikor azt mondják, hogy rendszerváltásra készülnek. A magyar családokat támogató, nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer. Rezsicsökkentés, családtámogatás, otthonteremtés, ezeknek lőttek – sorolta a magyar miniszterelnök.

Itt a lista: részletezte Nagy Márton, hogyan szedett be több mint 14 ezermilliárdot a kormány a multiktól és a bankoktól
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-posztban részletezte, hogyan jön ki az az összeg, amelyről a kormányfő beszélt az évértékelőn. Orbán Viktor azt mondta, tizenöt év alatt több mint 14 ezermilliárdot vont el különböző formában a multiktól és a bankoktól a kormány, amit most a Tisza Párt a nemzetközi nagytőkével együtt vissza akar venni.

