Oda a Barátság, szakad a Mol a tőzsdén, de legalább a forint megállt a lejtőn

Kitart a pesszimista befektetői hangulat a pesti tőzsdén, a hazai részvénypiac kedd délelőtt is eladói nyomás alatt maradt, leginkább a Mol és a hazai olajellátást illető aggodalmak miatt. A forint gyengülése ugyanakkor megállni látszik.

Ütik a Mol részvényeit a befektetők / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A pesti tőzsdén változatlanul az eladók vannak többségben, a BUX index a nyitáskor elszenvedett, közel 1 százalékos mínuszról még lejjebb került délig. A nap derekán 122 900 pontig ereszkedett az első számú hazai részvényindex, ami 1,2 százalékos esés.

A legforgalmasabb hazai papírok közül csak a Richter tudott drágulni.

A gyógyszergyártó kurzusa 0,3 százalékkal, 11 650 forintig erősödött.

A Magyar Telekom 0,1 százalékkal, 1950 forintig csúszott vissza,

az OTP jegyzése pedig 0,8 százalékkal, 38 490 forintig ereszkedett.

A hazai börze alulteljesítése leginkább a Mol számlájára írható. Az olajtársaság továbbra is erős eladói nyomás alatt áll, délben 3 százalékos mélyrepülésben, 3490 forintnál jár a jegyzés. Az olajvállalat tegnap kora este jelentette be, hogy január vége óta nem kap kőolajat a Barátság olajvezetéken az ukrajnai szakaszt érő támadás miatt. A társaság ezért a hazai stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte.