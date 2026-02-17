Oda a Barátság, szakad a Mol a tőzsdén, de legalább a forint megállt a lejtőn
Kitart a pesszimista befektetői hangulat a pesti tőzsdén, a hazai részvénypiac kedd délelőtt is eladói nyomás alatt maradt, leginkább a Mol és a hazai olajellátást illető aggodalmak miatt. A forint gyengülése ugyanakkor megállni látszik.
A pesti tőzsdén változatlanul az eladók vannak többségben, a BUX index a nyitáskor elszenvedett, közel 1 százalékos mínuszról még lejjebb került délig. A nap derekán 122 900 pontig ereszkedett az első számú hazai részvényindex, ami 1,2 százalékos esés.
A legforgalmasabb hazai papírok közül csak a Richter tudott drágulni.
- A gyógyszergyártó kurzusa 0,3 százalékkal, 11 650 forintig erősödött.
- A Magyar Telekom 0,1 százalékkal, 1950 forintig csúszott vissza,
- az OTP jegyzése pedig 0,8 százalékkal, 38 490 forintig ereszkedett.
A hazai börze alulteljesítése leginkább a Mol számlájára írható. Az olajtársaság továbbra is erős eladói nyomás alatt áll, délben 3 százalékos mélyrepülésben, 3490 forintnál jár a jegyzés. Az olajvállalat tegnap kora este jelentette be, hogy január vége óta nem kap kőolajat a Barátság olajvezetéken az ukrajnai szakaszt érő támadás miatt. A társaság ezért a hazai stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte.
Az elemzők szerint a Molnak huzamosabb időre alternatív ellátási útvonalat kell találnia, mivel a Barátság-vezeték helyreállítása hosszúra nyúlhat.
A forint piacán sem kedvező az összkép, noha a reggeli gyengélkedést követően stabilizálódni látszik a kurzus a főbb devizákhoz viszonyítva.
Az eurót 377,7 forinton jegyzik délben, 0,06 százalékkal magasabban, mint az előző napon.
A dollárral szemben 0,15 százalékos értékvesztést mutat a magyar pénz, a keresztárfolyam hajszálnyival a 319-es szint alatt mozog.
A régiós fizetőeszközökhöz képest csekély elmozdulások látszanak, a lengyel zloty minimálisan kevesebbe kerül, a cseh korona néhány százalékponttal drágul.