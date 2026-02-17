Deviza
építészet
városfejlesztés
Ausztrália

Száz esztendő után új város épül Ausztráliában

Az amerikai SOM és az ausztrál Hassell stúdió nyilvánosságra hozta a Bradfield City terveit, egy új, 114 hektáros várost az ausztráliai Nyugat-Sydney-ben, amely tízezer otthont, egyetemi campust és egy kéthektáros parkot foglal magában.
VG
2026.02.17, 12:37
Frissítve: 2026.02.17, 13:18

Az új város a nemrégiben elkészült Nyugat-Sydney Nemzetközi Repülőtér mellett, Sydney üzleti negyedétől nagyjából 50 kilométerre nyugatra fekszik majd. A projektet „Sydney új városi szíveként” is emlegetik – számolt be róla a Deezen. A projekt igen jelentős, hiszen Ausztráliában az elmúlt száz évben nem épült fel új város.

A városban 10 ezer új otthont, zöldterületeket és négy nagyobb közösségi központot is létesítenek Fotó: Skidmore, Owings & Merrill
A városban tízezer új otthont, zöldterületeket és négy nagyobb közösségi központot is létesítenek / Fotó: Skidmore, Owings & Merrill

A városban tízezer új otthont, zöldterületeket és négy nagyobb közösségi központot is létesítenek

A fejlesztés első szakaszában az 5,7 hektáros Superlot 1 telken 1400 otthont, köztük olcsó bérlakásokat, egyetemi campust, irodákat, boltokat, üzlethelyiségeket, szállodát és egy közösségi teret is építenek. A Bradfield City mögött a Plenary ingatlanfejlesztő áll, ugyanakkor 

a projekt több mint egymilliárd ausztrál dolláros (226 milliárd forint) állami támogatást is kap.

A fejlesztés első szakasza a tervek szerint a következő öt évben valósul meg. Látványképeken a készülő, új város:

Fotó: Skidmore, Owings & Merrill
Fotó: Skidmore, Owings & Merrill

A tervezők célja egy „befogadó és klímareziliens” város építése, ugyanakkor a repülőtér közelsége miatt a Bradfield City hosszú távon a fejlett iparágak, a kutatás és az innováció egyik ausztráliai központjává is válhat. Érdekes adalék, hogy az új város terveit jegyző építész stúdió, a SOM tervezte a most zajló téli olimpia milánói sportolói szállásait is, amelyet a játékok után diákszállóként használnak majd.

