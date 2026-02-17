Deviza
A jövő influenszere nem is létezik – ki profitál a dollármilliárdos AI-iparból?

A virtuális karakterek olcsóbbak, kiszámíthatóbbak, és akár éjjel-nappal képesek bevételt termelni. Miközben a globális piac több tízmilliárd dollárosra duzzad, egyre több márka teszi fel a kérdést: valóban szükség van még hús-vér véleményvezérekre? Vagy beérjük digitális ikertestvérükkel? – hiszen az AI-influenszerstratégia könnyen másolható.
Hajdu Gréta
2026.02.17, 12:37
Frissítve: 2026.02.17, 14:01

Az influenszermarketing mint iparág az elmúlt években látványos növekedést produkált. A prognózisok szerint a piac 2030-ra elérheti a 121,81 milliárd dollárt, ami több mint 30 százalékos éves növekedési ütemet jelentene. Ezzel párhuzamosan a meserségesintelligencia- (AI) influenszerek külön szegmense még gyorsabban skálázódik. Egy kutatás szerint a piac 2023-ban 6,9 milliárd dollárt ért, és 2032-re akár 154,6 milliárd dollárosra nőhet, több mint 41 százalékos CAGR mellett. A trend mögött az áll, hogy a márkák egyre inkább integrálják az AI-t kampányaikba: 2025-re a cégek mintegy 60 százaléka már használt valamilyen mesterséges intelligenciát az influenszerprogramok kezelésére, és a virtuális karakterek már a költések 30-35 százalékát is felemésztették.

A,Female,Robot,Influencer,Generated,With,Artificial,Intelligence,That,Is, AI-influenszer
Az AI-influenszerek egyre nagyobb teret hódítanak a marketingpiacon / Fotó: Shutterstock AI Generator

Az AI-influenszerek árversenybe szállhatnak a hús-vér tartalomgyártókkal

A virtuális karakterek egyik legnagyobb üzleti előnye a költséghatékonyság . Egy teljes videóprodukció akár 50 ezer dollárba kerülhet ismertebb emberi szereplőkkel, míg virtuális influenszerrel ennek költsége akár 1000 dollár alá is csökkenhet. Emellett a márkák teljes kontrollt kapnak az üzenetek felett, és elkerülhetik a botrányokból fakadó reputációs kockázatot. Ez a kiszámíthatóság már most átrendezi a büdzséket, ugyanakkor a hitelesség továbbra is kérdés marad. 

A Statista szerint az AI egyszerre növeli a hatékonyságot, és jelent kihívást a fogyasztói bizalom szempontjából, ezért a cégek igyekeznek egyensúlyt találni a technológia és az emberi kapcsolat fenntartása között.

 A profittortából eközben egyre nagyobb szeletet követelnek maguknak a piac új szereplői: az AI-jal foglalkozó ügynökségek és „egyszemélyes médiacégek”.

Ügynökségi modell: teljes kontroll, stabil bevétel

Lil Miquela a virtuális influenszerek egyik legismertebb figurája: egy tudatosan felépített digitális karakter, amelyet a Los Angeles-i Brud hozott létre azzal a céllal, hogy egy teljes mértékben kontrollálható, márkakompatibilis személyiséget kínáljon a reklámpiac számára. 

A modell többmilliós Instagram-közönséget épített, olyan divatházakkal működött együtt, mint a Prada vagy a Calvin Klein, és iparági becslések szerint éves szinten akár 10-12 millió dolláros bevételi potenciált képvisel.

A projekt jelentősége azonban túlmutat a technológiai bravúron: Miquela jelenléte egy kifinomult narratív struktúrára épül, ahol a karakter köré szervezett történetek – identitás, társadalmi érzékenység, személyes hangvételű megszólalások – érzelmi kapcsolódási pontokat teremtenek a közönséggel. 

A monetizáció klasszikus csatornái nem változtak

  • szponzorált posztok, 
  • merch, 
  • reklámbevétel,

csak a működés lett automatizált.

Hasonlóan meghatározó példa Shudu Gram, akit Cameron-James Wilson alkotott meg a The Diigitals keretében: a luxusesztétikára hangolt virtuális szupermodell gyorsan megjelent a presztízsfelületeken, többek között a Vogue-ban és a Fenty Beauty kampányaiban, jelezve, hogy a high-fashion szektor már nem feltétlenül ragaszkodik a fizikai valósághoz, ha a vizuális minőség és a brandilleszkedés biztosított. Shudu pályája ugyanakkor az egyik legélesebb szakmai vitát is felszínre hozta: kritikusok a „digitális blackface” példájaként hivatkoznak rá, mivel egy fehér alkotó által létrehozott karakter profitál egy sötét bőrű nő esztétikai reprezentációjából. 

A dilemma így nem csupán kulturális, hanem gazdasági természetű is – arra irányítja a figyelmet, hogy amikor egy márka tökéletesen irányítható digitális modellt választ, az potenciálisan valódi, sokszor rendszerszinten alulreprezentált modellektől vonhat el láthatóságot és munkalehetőséget.

Khaby Lame / Fotó: AFP

A „digitális iker” korszak is megérkezett

A technológia már a legnagyobb sztárokat sem kerüli el, de aki felismeri ebben az üzleti lehetőséget, az dollármilliárdos iparágba szállhat be. A Forbes beszámolója szerint Khaby Lame – a néma reakcióvideóival elhíresült tartalomgyártó – cége 975 millió dollárért került egy hongkongi vállalathoz, amely AI-alapú másolatot készítene róla többnyelvű e-kereskedelmi tartalmakhoz. Az ilyen projektek akár évi 4 milliárd dollár bevételt is hozhatnak. Az élő közvetítésre épülő e-kereskedelem önmagában is óriási profitokat termel: 2024-ben például több mint 40 milliárd dollárt, de ez 2033-ra 672 milliárd fölé is nőhet.

Nem kiváltják, hanem átalakítják a piacot

Minden nagyobb technológiaváltásnál megjósolták a régi trendek leáldozását, a streaming mellett mégis járunk moziba, az újság mellett pedig olvasunk könyveket. Lehet, hogy a piac átalakul, de nem szűnik meg az igény a valódi emberi kapcsolódásra, sőt, akár fel is értékelődhet! 

A virtuális influenszerek inkább új szolgáltatási kategóriát hoznak létre, mintsem teljesen kiszorítják az emberi alkotókat – a szakértők szerint a két modell együtt fog létezni.

 Egy dolog biztos: a jövő influenszere lehet, hogy sosem késik el a forgatásról – mert nem is létezik.

