A jövő influenszere nem is létezik – ki profitál a dollármilliárdos AI-iparból?

Az influenszermarketing mint iparág az elmúlt években látványos növekedést produkált. A prognózisok szerint a piac 2030-ra elérheti a 121,81 milliárd dollárt, ami több mint 30 százalékos éves növekedési ütemet jelentene. Ezzel párhuzamosan a meserségesintelligencia- (AI) influenszerek külön szegmense még gyorsabban skálázódik. Egy kutatás szerint a piac 2023-ban 6,9 milliárd dollárt ért, és 2032-re akár 154,6 milliárd dollárosra nőhet, több mint 41 százalékos CAGR mellett. A trend mögött az áll, hogy a márkák egyre inkább integrálják az AI-t kampányaikba: 2025-re a cégek mintegy 60 százaléka már használt valamilyen mesterséges intelligenciát az influenszerprogramok kezelésére, és a virtuális karakterek már a költések 30-35 százalékát is felemésztették.

Az AI-influenszerek egyre nagyobb teret hódítanak a marketingpiacon / Fotó: Shutterstock AI Generator

Az AI-influenszerek árversenybe szállhatnak a hús-vér tartalomgyártókkal

A virtuális karakterek egyik legnagyobb üzleti előnye a költséghatékonyság . Egy teljes videóprodukció akár 50 ezer dollárba kerülhet ismertebb emberi szereplőkkel, míg virtuális influenszerrel ennek költsége akár 1000 dollár alá is csökkenhet. Emellett a márkák teljes kontrollt kapnak az üzenetek felett, és elkerülhetik a botrányokból fakadó reputációs kockázatot. Ez a kiszámíthatóság már most átrendezi a büdzséket, ugyanakkor a hitelesség továbbra is kérdés marad.

A Statista szerint az AI egyszerre növeli a hatékonyságot, és jelent kihívást a fogyasztói bizalom szempontjából, ezért a cégek igyekeznek egyensúlyt találni a technológia és az emberi kapcsolat fenntartása között.

A profittortából eközben egyre nagyobb szeletet követelnek maguknak a piac új szereplői: az AI-jal foglalkozó ügynökségek és „egyszemélyes médiacégek”.

Ügynökségi modell: teljes kontroll, stabil bevétel

Lil Miquela a virtuális influenszerek egyik legismertebb figurája: egy tudatosan felépített digitális karakter, amelyet a Los Angeles-i Brud hozott létre azzal a céllal, hogy egy teljes mértékben kontrollálható, márkakompatibilis személyiséget kínáljon a reklámpiac számára.

A modell többmilliós Instagram-közönséget épített, olyan divatházakkal működött együtt, mint a Prada vagy a Calvin Klein, és iparági becslések szerint éves szinten akár 10-12 millió dolláros bevételi potenciált képvisel.

A projekt jelentősége azonban túlmutat a technológiai bravúron: Miquela jelenléte egy kifinomult narratív struktúrára épül, ahol a karakter köré szervezett történetek – identitás, társadalmi érzékenység, személyes hangvételű megszólalások – érzelmi kapcsolódási pontokat teremtenek a közönséggel.