Deviza
EUR/HUF379,65 +0,11% USD/HUF319,8 +0,13% GBP/HUF436,68 +0,13% CHF/HUF416,49 +0,12% PLN/HUF90,09 +0,07% RON/HUF74,53 +0,13% CZK/HUF15,64 +0,13% EUR/HUF379,65 +0,11% USD/HUF319,8 +0,13% GBP/HUF436,68 +0,13% CHF/HUF416,49 +0,12% PLN/HUF90,09 +0,07% RON/HUF74,53 +0,13% CZK/HUF15,64 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Évértékelő 2026
Shell
Kapitány István
Orbán Viktor
Erste Bank

Amit ma a Shell és az Erste Bank kapott, azt sokáig nem fogják kiheverni: "Ideje, hogy nyíltan beszéljünk erről"

A magyar kormány megvédi az állampolgárait a nagy multik nyerészkedéseivel szemben. Ez volt Orbán Viktor egyik fontos üzenete az évértékelőjén. A kormányfő kiemelte, hogy a háború egyik fő nyertese a Shell.
VG
2026.02.14, 15:06
Frissítve: 2026.02.14, 15:53

A Shell kormányt akar váltani – mondta Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjén, Budapesten, a Várkert Bazárban.

ORBÁN Viktor Orbán
Orbán Viktor: a háború fő nyertese a Shell / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

A kormányfő hangsúlyozta, a háború fő nyertese a Shell , amely eddig több tízmilliárd dollárt keresett, szerinte az a céljuk, hogy hazánkat is levadásszák, megemeljék az árakat. Jelezte, hogy ma Lengyelországban és Csehországban is háromszor-négyszer többe kerül a rezsi, mint Magyarországon.

Megjegyezte, hogy az alternatív mozgalmak is a Tisza szekerét tolják, ami azt mutatja, hogy ezek álzöld mozgalmak.

Orbán szerint a bankok is nyernek a háborún, az, hogy minden hónapban 35 ezer ember meghal, az nem érdekli őket.

 A szerencsétlen európaiakat azzal etetik, hogy a pénzük jó célt szolgál, pedig csak a páncélszekrényeket tömik

– mondta, hozzátéve, hogy Magyarország ebből az őrületből azonban kimaradt, amikor nem szavazta meg a 90 milliárd eurós hitelvételt Ukrajna számára.

Orbán figyelmeztet: az olajbisznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit akar kormányt alakítani

A kormányfő szerint a valódi ellenfél nem a Tisza és a DK, hanem az ő brüsszeli gazdájuk. A DK régen eladta a lelkét, viszi a birodalmi zászlót, született labancok, mindig valaki más hóna alatt képzelik el a magyar jövőt. A Tisza egyenesen brüsszeli kreálmány – mondta, hozzátéve, hogy a németek tudják, hogy nem maradhatnak magyar párt nélkül.

A Tiszát a németek alapították, Brüsszelben ezt mindenki természetesnek veszi.

Ami szerinte új, hogy beszállt a meccsbe a globális nagytőke, vállaltan kiléptek a rivaldafénybe. „Itt áll előttünk a pőre nemzetközi hatalom”

Az olajbisznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit akar kormányt alakítani

– mondta. A baloldal most újra őket képviseli, ők az előretolt helyőrség, ezért megállapodtak a Shell-lel és az Erstével, akik csak vissza akarják kapni a pénzüket. Brüsszel pedig kéri a maga pénzét, hogy odaadja Ukrajnának – tette hozzá a miniszterelnök.

Már megint minden csak a pénzről szól. A Shell, az Erste és Brüsszel egy háborús szövetséget alkot. Ők azok, akik keresnek a vérontáson. Ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában. Ők a halál vámszedői, a háború kutyái. Persze, ők nem vesznek részt a harcokban, arra ott vannak az ukránok, és szükség esetén a közép-európai szomszédnépek. Jó messziről, kényelmesen nézik a képernyőn, hogy dőlnek romba városok és gyarapítja vagyonaikat a pusztítás. Ártatlan és tehetetlen milliók tragédiája és kinszenvedése. Ideje, hogy nyíltan beszéljen erről – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor olyat mondott Kapitány Istvánról, amibe biztosan belesápad

A kormányfő már korábban is kíméletlenül fogalmazott a Shellről és annak volt alelnökéről, Kapitány Istvánról. Szerinte a Tisza energiaügyi szakértőjének az első dolga lenne, hogy kinyomja az orosz gázt a magyar piacról, ez pedig a rezsicsökkentés végét jelentené. Amikor a nemzeti petíciót hozta szóba, arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberek nemet mondhatnak arra, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben a magyarokkal fizettessék meg, és nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére is.

Csakhogy a rezsicsökkentésért valakinek a végén fizetni kell. Magyarországon elveszik a nagy energiaszolgáltatóktól és kereskedőktől azt a profitot, amit az energiaár emelkedéséből bezsebelnek, illetve a bankoktól a bankadóval elvont pénzeket osztják szét

  • rezsicsökkentésre
  • vagy családtámogatásra.

Szerinte minden olyan embert távol kell tartani a kormánytól, aki el akarja törölni a rezsicsökkentést, és meg akarja növelni a családok rezsikiadását kétszeresére-háromszorosára-négyszeresére. Nem is hagyott kétséget arról, kire gondolt.

Beküldtek egy embert a Shelltől, aki azzal reklámozza magát, hogy micsoda nagyszerű menedzser. A Shell egy népnyúzó intézmény

– fogalmazott. Kifejtette, hogy mikor felugrott az energia ára, a Shell több mint megduplázta a profitját. „Ezt az európai emberektől vette el” – jegyezte meg.

„Olyan energiaszolgáltatótól érkező emberről beszélünk, aki azzal dicsekszik, hogy az ő vállalata azzal vált nyereségessé, mert elvették a lóvét az emberektől. Ő lenne az energiaügyért felelős miniszter Magyarországon. Az első dolga lesz, hogy az olyan vállalatoknak, mint ahonnan ő jött, az adóját, amiből a rezsicsökkentést finanszírozzák, megszünteti, és az oroszokat rögtön kinyomja a piacról” – sorolta.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu