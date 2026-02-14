Amit ma a Shell és az Erste Bank kapott, azt sokáig nem fogják kiheverni: "Ideje, hogy nyíltan beszéljünk erről"
A Shell kormányt akar váltani – mondta Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjén, Budapesten, a Várkert Bazárban.
A kormányfő hangsúlyozta, a háború fő nyertese a Shell , amely eddig több tízmilliárd dollárt keresett, szerinte az a céljuk, hogy hazánkat is levadásszák, megemeljék az árakat. Jelezte, hogy ma Lengyelországban és Csehországban is háromszor-négyszer többe kerül a rezsi, mint Magyarországon.
Megjegyezte, hogy az alternatív mozgalmak is a Tisza szekerét tolják, ami azt mutatja, hogy ezek álzöld mozgalmak.
Orbán szerint a bankok is nyernek a háborún, az, hogy minden hónapban 35 ezer ember meghal, az nem érdekli őket.
A szerencsétlen európaiakat azzal etetik, hogy a pénzük jó célt szolgál, pedig csak a páncélszekrényeket tömik
– mondta, hozzátéve, hogy Magyarország ebből az őrületből azonban kimaradt, amikor nem szavazta meg a 90 milliárd eurós hitelvételt Ukrajna számára.
Orbán figyelmeztet: az olajbisznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit akar kormányt alakítani
A kormányfő szerint a valódi ellenfél nem a Tisza és a DK, hanem az ő brüsszeli gazdájuk. A DK régen eladta a lelkét, viszi a birodalmi zászlót, született labancok, mindig valaki más hóna alatt képzelik el a magyar jövőt. A Tisza egyenesen brüsszeli kreálmány – mondta, hozzátéve, hogy a németek tudják, hogy nem maradhatnak magyar párt nélkül.
A Tiszát a németek alapították, Brüsszelben ezt mindenki természetesnek veszi.
Ami szerinte új, hogy beszállt a meccsbe a globális nagytőke, vállaltan kiléptek a rivaldafénybe. „Itt áll előttünk a pőre nemzetközi hatalom”
Az olajbisznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit akar kormányt alakítani
– mondta. A baloldal most újra őket képviseli, ők az előretolt helyőrség, ezért megállapodtak a Shell-lel és az Erstével, akik csak vissza akarják kapni a pénzüket. Brüsszel pedig kéri a maga pénzét, hogy odaadja Ukrajnának – tette hozzá a miniszterelnök.
Már megint minden csak a pénzről szól. A Shell, az Erste és Brüsszel egy háborús szövetséget alkot. Ők azok, akik keresnek a vérontáson. Ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában. Ők a halál vámszedői, a háború kutyái. Persze, ők nem vesznek részt a harcokban, arra ott vannak az ukránok, és szükség esetén a közép-európai szomszédnépek. Jó messziről, kényelmesen nézik a képernyőn, hogy dőlnek romba városok és gyarapítja vagyonaikat a pusztítás. Ártatlan és tehetetlen milliók tragédiája és kinszenvedése. Ideje, hogy nyíltan beszéljen erről – fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor olyat mondott Kapitány Istvánról, amibe biztosan belesápad
A kormányfő már korábban is kíméletlenül fogalmazott a Shellről és annak volt alelnökéről, Kapitány Istvánról. Szerinte a Tisza energiaügyi szakértőjének az első dolga lenne, hogy kinyomja az orosz gázt a magyar piacról, ez pedig a rezsicsökkentés végét jelentené. Amikor a nemzeti petíciót hozta szóba, arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberek nemet mondhatnak arra, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben a magyarokkal fizettessék meg, és nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére is.
Csakhogy a rezsicsökkentésért valakinek a végén fizetni kell. Magyarországon elveszik a nagy energiaszolgáltatóktól és kereskedőktől azt a profitot, amit az energiaár emelkedéséből bezsebelnek, illetve a bankoktól a bankadóval elvont pénzeket osztják szét
- rezsicsökkentésre
- vagy családtámogatásra.
Szerinte minden olyan embert távol kell tartani a kormánytól, aki el akarja törölni a rezsicsökkentést, és meg akarja növelni a családok rezsikiadását kétszeresére-háromszorosára-négyszeresére. Nem is hagyott kétséget arról, kire gondolt.
Beküldtek egy embert a Shelltől, aki azzal reklámozza magát, hogy micsoda nagyszerű menedzser. A Shell egy népnyúzó intézmény
– fogalmazott. Kifejtette, hogy mikor felugrott az energia ára, a Shell több mint megduplázta a profitját. „Ezt az európai emberektől vette el” – jegyezte meg.
„Olyan energiaszolgáltatótól érkező emberről beszélünk, aki azzal dicsekszik, hogy az ő vállalata azzal vált nyereségessé, mert elvették a lóvét az emberektől. Ő lenne az energiaügyért felelős miniszter Magyarországon. Az első dolga lesz, hogy az olyan vállalatoknak, mint ahonnan ő jött, az adóját, amiből a rezsicsökkentést finanszírozzák, megszünteti, és az oroszokat rögtön kinyomja a piacról” – sorolta.