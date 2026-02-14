Amit ma a Shell és az Erste Bank kapott, azt sokáig nem fogják kiheverni: "Ideje, hogy nyíltan beszéljünk erről"

A Shell kormányt akar váltani – mondta Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjén, Budapesten, a Várkert Bazárban.

Orbán Viktor: a háború fő nyertese a Shell / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

A kormányfő hangsúlyozta, a háború fő nyertese a Shell , amely eddig több tízmilliárd dollárt keresett, szerinte az a céljuk, hogy hazánkat is levadásszák, megemeljék az árakat. Jelezte, hogy ma Lengyelországban és Csehországban is háromszor-négyszer többe kerül a rezsi, mint Magyarországon.

Megjegyezte, hogy az alternatív mozgalmak is a Tisza szekerét tolják, ami azt mutatja, hogy ezek álzöld mozgalmak.

Orbán szerint a bankok is nyernek a háborún, az, hogy minden hónapban 35 ezer ember meghal, az nem érdekli őket.

A szerencsétlen európaiakat azzal etetik, hogy a pénzük jó célt szolgál, pedig csak a páncélszekrényeket tömik

– mondta, hozzátéve, hogy Magyarország ebből az őrületből azonban kimaradt, amikor nem szavazta meg a 90 milliárd eurós hitelvételt Ukrajna számára.

A kormányfő szerint a valódi ellenfél nem a Tisza és a DK, hanem az ő brüsszeli gazdájuk. A DK régen eladta a lelkét, viszi a birodalmi zászlót, született labancok, mindig valaki más hóna alatt képzelik el a magyar jövőt. A Tisza egyenesen brüsszeli kreálmány – mondta, hozzátéve, hogy a németek tudják, hogy nem maradhatnak magyar párt nélkül.

A Tiszát a németek alapították, Brüsszelben ezt mindenki természetesnek veszi.

Ami szerinte új, hogy beszállt a meccsbe a globális nagytőke, vállaltan kiléptek a rivaldafénybe. „Itt áll előttünk a pőre nemzetközi hatalom”

Az olajbisznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit akar kormányt alakítani

– mondta. A baloldal most újra őket képviseli, ők az előretolt helyőrség, ezért megállapodtak a Shell-lel és az Erstével, akik csak vissza akarják kapni a pénzüket. Brüsszel pedig kéri a maga pénzét, hogy odaadja Ukrajnának – tette hozzá a miniszterelnök.

Már megint minden csak a pénzről szól. A Shell, az Erste és Brüsszel egy háborús szövetséget alkot. Ők azok, akik keresnek a vérontáson. Ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában. Ők a halál vámszedői, a háború kutyái. Persze, ők nem vesznek részt a harcokban, arra ott vannak az ukránok, és szükség esetén a közép-európai szomszédnépek. Jó messziről, kényelmesen nézik a képernyőn, hogy dőlnek romba városok és gyarapítja vagyonaikat a pusztítás. Ártatlan és tehetetlen milliók tragédiája és kinszenvedése. Ideje, hogy nyíltan beszéljen erről – fogalmazott a miniszterelnök.