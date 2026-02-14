Deviza
Árrésstop: Magyarország hosszabbít, Szerbia kivezeti

A magyar kormány hivatalosan is meghosszabbította a februárban lejáró árrésstopot, így az élelmiszerek és drogériai termékek árréskorlátja továbbra is él az inflációs nyomás mérséklése érdekében. Eközben Szerbiában úgy döntöttek, hogy eltörlik a beszállítói árazási szabályozást, ami szakértők szerint új áremelkedési hullámot indíthat el a boltokban.
VG
2026.02.14, 14:40

Ahogyan arra számítani lehetett, a kormány döntött az élelmiszerekre és drogériai cikkekre vonatkozó árrésstop meghosszabbításáról. Az intézkedés így az eredetileg február 28-i határidő helyett egyelőre május 31-éig marad hatályban. A héten közzétett, kedvező KSH-kereskedelmi adatokra hivatkozva a Nemzetgazdasági Minisztérium közölte: az árréskorlátozás érdemben segíti az infláció mérséklését és az árak stabilizálását, ezért az áremelkedések elleni fellépés részeként indokolt a szabályozás fenntartása.

árrésstop
A szerbek máris úgy döntöttek, megszüntetik az árrésstopot / Fotó: Magyar Szó

A szerbeknek nem jött be az árrésstop

Szerbia csupán tavaly ősztől vezette be a magyar példa alapján több ezer termékre az árrésstopot, ám máris úgy döntöttek: megszüntetik a korlátozást – számolt be az Origo. A portál arról ír, hogy az árrésstop bevezetését a helyi kormányzat korábban azzal indokolta, a kereskedelmi láncok túlzott haszonkulcsai hozzájárultak az árak emelkedéséhez. 

A szerb kormány január végi módosításával azonban feloldotta a beszállítói árak befagyasztását a tavaly augusztus 1-jei szintről.

Hogy déli szomszédunk mikortól és mire hivatkozva szünteti meg a korlátozást, arról az Origo oldalán olvashatnak.

 

 

