Árrésstop: Magyarország hosszabbít, Szerbia kivezeti

Ahogyan arra számítani lehetett, a kormány döntött az élelmiszerekre és drogériai cikkekre vonatkozó árrésstop meghosszabbításáról. Az intézkedés így az eredetileg február 28-i határidő helyett egyelőre május 31-éig marad hatályban. A héten közzétett, kedvező KSH-kereskedelmi adatokra hivatkozva a Nemzetgazdasági Minisztérium közölte: az árréskorlátozás érdemben segíti az infláció mérséklését és az árak stabilizálását, ezért az áremelkedések elleni fellépés részeként indokolt a szabályozás fenntartása.

A szerbek máris úgy döntöttek, megszüntetik az árrésstopot / Fotó: Magyar Szó

A szerbeknek nem jött be az árrésstop

Szerbia csupán tavaly ősztől vezette be a magyar példa alapján több ezer termékre az árrésstopot, ám máris úgy döntöttek: megszüntetik a korlátozást – számolt be az Origo. A portál arról ír, hogy az árrésstop bevezetését a helyi kormányzat korábban azzal indokolta, a kereskedelmi láncok túlzott haszonkulcsai hozzájárultak az árak emelkedéséhez.

A szerb kormány január végi módosításával azonban feloldotta a beszállítói árak befagyasztását a tavaly augusztus 1-jei szintről.

Hogy déli szomszédunk mikortól és mire hivatkozva szünteti meg a korlátozást, arról az Origo oldalán olvashatnak.