Új fantasyóriás születik az HBO-nál: képernyőre kerül minden idők egy legsikeresebb videójátéka – ezzel a Netflix is jól járhat

Az HBO láthatóan nem lassít a nagy ívű fantasyprojektek építésében: miközben a Trónok harca univerzuma továbbra is meghatározó hivatkozási pont, a stúdió a Harry Potter-sorozat előkészítése mellett most egy újabb, világszerte ismert fantasyvilág felé nyit. Ezt ráadásul abban az időszakban teszi, amikor a Warner átalakulása és a streamingpiac átrendeződése miatt egyre gyakrabban kerül szóba, hogy a streamingplatform sorsa új kezekbe is kerülhet, pontosabban a Netflixhez. Ilyen környezetben különösen értékesek azok a projektek, melyek hosszú távon is stabil előfizetői bázist ígérnek: ilyen a most bejelentett fantasy sorozat a Baldur’s Gate 3 alapján.

Új fantasyóriás születik az HBO-nál: képernyőre kerül minden idők egy legsikeresebb videójátéka, a Baldur’s Gate 3 / Fotó: Hamara

Az HBO legújabb bejelentése szerint sorozatot készítenek a Baldur’s Gate 3 videójáték alapján, mely a Dungeons & Dragons világában játszódik. A Deadline beszámolója szerint a projekt élére Craig Mazin kerül, aki korábban az Emmy-díjas Csernobil alkotójaként, majd a videójáték-adaptációk egyik legsikeresebb példájaként emlegetett The Last of Us társalkotójaként szerzett magának szakmai elismerést. Mazin nemcsak készítőként, hanem íróként és showrunnerként is jegyzi majd a Baldur’s Gate tévés változatát.

Fontos különbség lesz azonban a The Last of Ushoz képest, hogy

a Baldur’s Gate sorozat nem egyszerűen újrameséli a játék történetét, hanem ott veszi fel a fonalat, ahol a játék lezárult,

és azt vizsgálja, milyen következményekkel jártak a játék végén meghozott döntések. Ez a megközelítés nagyobb alkotói szabadságot ad Mazinnak, hiszen jelenleg nincs másik Baldur’s Gate-játék fejlesztés alatt, mely előre kijelölné a történet irányát vagy időtartamát. Történetmesélés szempontjából még érdekesebb, hogy a Baldur’s Gate 3 rengeteg befejezéssel rendelkezik, ugyanis a játékos döntései alapján összesen 17 ezer variációja lehet a sztori végének. Ez úgy lehetséges, hogy ezekbe a segítőtársak történetei is beletartoznak, és az eddigi elmondások szerint ők is fontos szerepet kapnak majd az HBO sorozatában.

Combos csapat áll a Baldur’s Gate mögött

Craig Mazin mellett más nagy nevek is elkezdtek felsorakozni: a videójáték jogtulajdonosa, a Wizards of the Coast – a Hasbro leányvállalata – aktívan részt vesz a fejlesztésben, míg a Baldur’s Gate 3-at készítő Larian Studios által megteremtett világ szolgál alapul. A D&D-univerzum egyik legismertebb kampányhelyszíne, a Forgotten Realms (Elfeledett Birodalmak) olyan méretű és részletességű, hogy párhuzamosan több sorozat is elfér benne, különböző nézőpontokból és különböző történetekkel.