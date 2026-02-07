Új fantasyóriás születik az HBO-nál: képernyőre kerül minden idők egy legsikeresebb videójátéka – ezzel a Netflix is jól járhat
Az HBO láthatóan nem lassít a nagy ívű fantasyprojektek építésében: miközben a Trónok harca univerzuma továbbra is meghatározó hivatkozási pont, a stúdió a Harry Potter-sorozat előkészítése mellett most egy újabb, világszerte ismert fantasyvilág felé nyit. Ezt ráadásul abban az időszakban teszi, amikor a Warner átalakulása és a streamingpiac átrendeződése miatt egyre gyakrabban kerül szóba, hogy a streamingplatform sorsa új kezekbe is kerülhet, pontosabban a Netflixhez. Ilyen környezetben különösen értékesek azok a projektek, melyek hosszú távon is stabil előfizetői bázist ígérnek: ilyen a most bejelentett fantasy sorozat a Baldur’s Gate 3 alapján.
Az HBO legújabb bejelentése szerint sorozatot készítenek a Baldur’s Gate 3 videójáték alapján, mely a Dungeons & Dragons világában játszódik. A Deadline beszámolója szerint a projekt élére Craig Mazin kerül, aki korábban az Emmy-díjas Csernobil alkotójaként, majd a videójáték-adaptációk egyik legsikeresebb példájaként emlegetett The Last of Us társalkotójaként szerzett magának szakmai elismerést. Mazin nemcsak készítőként, hanem íróként és showrunnerként is jegyzi majd a Baldur’s Gate tévés változatát.
Fontos különbség lesz azonban a The Last of Ushoz képest, hogy
a Baldur’s Gate sorozat nem egyszerűen újrameséli a játék történetét, hanem ott veszi fel a fonalat, ahol a játék lezárult,
és azt vizsgálja, milyen következményekkel jártak a játék végén meghozott döntések. Ez a megközelítés nagyobb alkotói szabadságot ad Mazinnak, hiszen jelenleg nincs másik Baldur’s Gate-játék fejlesztés alatt, mely előre kijelölné a történet irányát vagy időtartamát. Történetmesélés szempontjából még érdekesebb, hogy a Baldur’s Gate 3 rengeteg befejezéssel rendelkezik, ugyanis a játékos döntései alapján összesen 17 ezer variációja lehet a sztori végének. Ez úgy lehetséges, hogy ezekbe a segítőtársak történetei is beletartoznak, és az eddigi elmondások szerint ők is fontos szerepet kapnak majd az HBO sorozatában.
Combos csapat áll a Baldur’s Gate mögött
Craig Mazin mellett más nagy nevek is elkezdtek felsorakozni: a videójáték jogtulajdonosa, a Wizards of the Coast – a Hasbro leányvállalata – aktívan részt vesz a fejlesztésben, míg a Baldur’s Gate 3-at készítő Larian Studios által megteremtett világ szolgál alapul. A D&D-univerzum egyik legismertebb kampányhelyszíne, a Forgotten Realms (Elfeledett Birodalmak) olyan méretű és részletességű, hogy párhuzamosan több sorozat is elfér benne, különböző nézőpontokból és különböző történetekkel.
A koncepció szerint a tévésorozat egyszerre épít majd ismert és új szereplőkre:
a klasszikus Dungeons & Dragons-hagyományt követve a nézők várhatóan kevésbé tapasztalt hősökkel indulnak útnak, akik a kalandok során válnak egyre meghatározóbb szereplőkké.
Útjuk során azonban felbukkannak a játékból ismert figurák is – hősök, ellenfelek és a világ sötétebb erői –, akik már jelentős hatalommal bírnak, és aktívan befolyásolják az eseményeket.
Mazin nyilatkozatai szerint közel ezer órát töltött a Baldur’s Gate 3-mal, és több mint másfél évtizede rendszeresen játszik Dungeon Masterként (játékmesterként). Ez a háttér az HBO vezetése szerint garancia lehet arra, hogy az adaptáció tisztelettel és mély ismeretekkel nyúl az alapanyaghoz. Francesca Orsi, az HBO drámai részlegének vezetője szerint Mazin világépítési képessége és a forrásanyag iránti elkötelezettsége áttörő eredményeket ígér.
A Stranger Things is hozzájárulhat a Baldur’s Gate sikeréhez
Az HBO láthatóan abban bízik, hogy a Baldur’s Gate neve, a játék több mint 15 milliós játékosbázisa és a kritikai sikerek – köztük az összes jelentős Év játéka díj elnyerése – elegendő alapot adnak egy hosszú távon is életképes, új vezető fantasy felépítéséhez. Ezt tovább erősíti az is, hogy a Dungeons & Dragons az elmúlt években a popkultúra egyik újra felfedezett alapkövévé vált, amiben meghatározó szerepe volt a Stranger Things globális sikerének. A Netflix zászlóshajó sorozata nemcsak narratív elemként használta a D&D-t, hanem konkrétan hozzájárult ahhoz, hogy
egy fiatalabb generáció számára is ismertté és vonzóvá váljon a szerepjáték világa.
A demogorgonok, a Mind Flayer és a kampánylogika mind olyan kulturális hivatkozásokká váltak, melyek túlmutattak a szűk rajongói körön, és mérhetően növelték a D&D-játékok, kiegészítők és online tartalmak iránti érdeklődést. Ebből a szempontból a Baldur’s Gate sorozat kedvező helyzetből indul: nagy eséllyel képes lehet megszólítani azt a nézőréteget is, mely a Stranger Things révén már érzelmileg és vizuálisan kötődik a Dungeons & Dragons világához, de eddig nem feltétlenül találkozott annak mélyebb, érettebb fantasyvilágával.